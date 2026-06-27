बिहार में मोहर्रम जुलूस में छाए रहे भरत तिवारी.. भगत सिंह की फोटो के साथ आकर्षण का केंद्र
मधुबनी में मोहर्रम पर्व भाईचारे के साथ मनाया गया. कोतवाली चौक पर भरत तिवारी व भगत सिंह वाला सिफल आकर्षण का केंद्र रहा. पढ़ें खबर-
Published : June 27, 2026 at 11:17 AM IST
मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले में मोहर्रम पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में रहा. पर्व आपसी भाईचारे और धार्मिक आस्था के साथ शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया. ताजिया जुलूस, पारंपरिक सिफल और लाठी खेल ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया. जिलेभर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.
कोतवाली चौक पर सिफल बना आकर्षण का केंद्र: मधुबनी शहर के कोतवाली चौक पर प्रदर्शित सिफल सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रहा. सिफल की भव्य सजावट और प्रस्तुति लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही. इस सिफल में शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत तिवारी की घटना को दर्शाया गया था.
भरत तिवारी और भगत सिंह की तस्वीरें: सिफल के एक ओर भरत कुमार तिवारी की तस्वीर लगाई गई थी, जबकि दूसरी ओर क्रांतिकारी भगत सिंह की तस्वीर लगाई गई. इन तस्वीरों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. सिफल की यह अनोखी प्रस्तुति स्थानीय लोगों में काफी चर्चित रही.
सुरक्षा के व्यापक इंतजाम: मोहर्रम को लेकर जिलाधिकारी आनंद शर्मा और एसपी योगेंद्र कुमार ने विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया. संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बल तैनात किया गया. प्रमुख स्थानों की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से की गई. वरिष्ठ अधिकारी लगातार क्षेत्रों का दौरा करते रहे.
क्या कहते हैं डीएम?: जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि मोहर्रम शांतिपूर्ण भाईचारे का पर्व है. इसे शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। डीजे आदि पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई थी. सामाजिक तत्वों पर प्रशासन की सतर्क नजर रही. पुलिस व मजिस्ट्रेट की तैनाती सुनिश्चित की गई.
"शांतिपूर्ण भाईचारे का पर्व है. इसे शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया. डीजे पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है. असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पहली नजर रही. ड्रोन कैमरा से मधुबनी शहर में निगरानी की गई."-आनंद शर्मा, जिलाधिकारी
शांति बनाए रखने की अपील: प्रशासन ने पूरे जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता तैयारियां की थी. मोहर्रम पर्व बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हुआ. स्थानीय लोगों ने प्रशासन के सुरक्षा इंतजामों की सराहना की और पर्व को भाईचारे का प्रतीक बताया.
क्या है भरत तिवारी का पूरा मामला: हथियार शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत हो गई थी. इस घटना में पुलिस का दावा है कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई, लेकिन परिवार ने आरोप लगाया है कि भरत के हथियार फेंक देने के बाद भी उस पर गोली चलाई गई. एक वायरल वीडियो में भी यह साफ दिख रहा है. मामले में एसडीपीओ, एसएचओ समेत पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किया गया है.
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