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बिहार में मोहर्रम जुलूस में छाए रहे भरत तिवारी.. भगत सिंह की फोटो के साथ आकर्षण का केंद्र

मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले में मोहर्रम पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में रहा. पर्व आपसी भाईचारे और धार्मिक आस्था के साथ शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया. ताजिया जुलूस, पारंपरिक सिफल और लाठी खेल ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया. जिलेभर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

कोतवाली चौक पर सिफल बना आकर्षण का केंद्र: मधुबनी शहर के कोतवाली चौक पर प्रदर्शित सिफल सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रहा. सिफल की भव्य सजावट और प्रस्तुति लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही. इस सिफल में शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत तिवारी की घटना को दर्शाया गया था.

मोहर्रम जुलूस में भारत तिवारी की फोटो (ETV Bharat)

भरत तिवारी और भगत सिंह की तस्वीरें: सिफल के एक ओर भरत कुमार तिवारी की तस्वीर लगाई गई थी, जबकि दूसरी ओर क्रांतिकारी भगत सिंह की तस्वीर लगाई गई. इन तस्वीरों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. सिफल की यह अनोखी प्रस्तुति स्थानीय लोगों में काफी चर्चित रही.

सुरक्षा के व्यापक इंतजाम: मोहर्रम को लेकर जिलाधिकारी आनंद शर्मा और एसपी योगेंद्र कुमार ने विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया. संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बल तैनात किया गया. प्रमुख स्थानों की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से की गई. वरिष्ठ अधिकारी लगातार क्षेत्रों का दौरा करते रहे.

क्या कहते हैं डीएम?: जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि मोहर्रम शांतिपूर्ण भाईचारे का पर्व है. इसे शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। डीजे आदि पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई थी. सामाजिक तत्वों पर प्रशासन की सतर्क नजर रही. पुलिस व मजिस्ट्रेट की तैनाती सुनिश्चित की गई.