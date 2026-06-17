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संभल में दिखा मोहर्रम का चांद; DM-SP ने किया फ्लैग मार्च, भगीरथ तीर्थ से हटेगा अतिक्रमण

जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार ताजियों की ऊंचाई 12 फीट से अधिक नहीं होगी.

DM-SP ने किया फ्लैग मार्च.
DM-SP ने किया फ्लैग मार्च. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 7:43 AM IST

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संभल: मोहर्रम पर्व की पूर्व संध्या पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने करीब 7 किलोमीटर लंबा फ्लैग मार्च निकाला. जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में भी फ्लैग मार्च किया गया. जिलाधिकारी ने सुरक्षा-व्यवस्था के साथ ही तैयारियों का भी जायजा लिया.

जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार ताजियों की ऊंचाई 12 फीट से अधिक नहीं होगी. पूर्व में जिस तरह से त्योहार मनाया जाता रहा है, उसी तरह मनाया जाएगा. कोई नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी. उन्होंने बताया कि भागीरथ तीर्थ से अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ सड़क पर उतरकर करीब 7 किलोमीटर लंबा फ्लैग मार्च किया. इस दौरान जगह-जगह लगे CCTV कैमरों का निरीक्षण किया गया.

जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल. (Video Credit: ETV Bharat)

सार्वजनिक भूमि पर हुए अस्थायी कब्जों को हटाने के निर्देश दिए गए. मोहर्रम पर्व की तैयारियों का भी जायजा लिया गया तथा संबंधित विभागों को साफ-सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

डीएम और एसपी ने भागीरथ तीर्थ का निरीक्षण किया, जहां अस्थायी अतिक्रमण की शिकायत मिली थी. जिलाधिकारी ने कहा कि ताजियों की पारंपरिक ऊंचाई में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए. मोहर्रम, नमाज और अन्य पारंपरिक जुलूस तथा पर्व शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही मनाए जाएं.

उन्होंने स्पष्ट किया कि ताजियों की ऊंचाई 12 फीट से अधिक नहीं होगी. सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी निगरानी रखी जाएगी. यदि कोई व्यक्ति शांति-व्यवस्था भंग करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

संभल जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए फ्लैग मार्च किया गया है. मोहर्रम पर साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना आवश्यक है. इसी उद्देश्य से भ्रमण किया गया है.

उन्होंने बताया कि नगर पालिका और अन्य संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. भागीरथ तीर्थ क्षेत्र में अतिक्रमण की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई की जाएगी. शासन को पहले भी इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव भेजा गया है और विकास योजनाओं पर कार्य कराया जाएगा.

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी भूमि सुरक्षित रहे, इसके लिए लगातार निरीक्षण किया जा रहा है. मोहर्रम को लेकर शासन के जो निर्देश हैं, उनका पालन कराया जाएगा.

उन्होंने कहा कि सभी समुदायों और वर्गों के लिए जो गाइडलाइन जारी की जाती हैं, उनका पालन किया जाए. जो परंपराएं वर्षों से चली आ रही हैं, उन्हें उसी प्रकार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जाएगा.

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