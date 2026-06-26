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उत्तराखंड में शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम पर्व संपन्न, लक्सर में इमाम हुसैन की याद में निकले ताजिए

लक्सर में इमाम हुसैन की याद में निकले ताजिए ( फोटो- ETV Bharat )

बता दें शुक्रवार यानी 26 जून को सुबह से ही विभिन्न मोहल्लों और गांवों से ताजियों के जुलूस पारंपरिक मार्गों से निकाले गए. जुलूस के दौरान अकीदतमंदों ने 'या हुसैन' की सदाओं के बीच इमाम हुसैन की शहादत को याद किया. जगह-जगह लोगों ने ताजियों का इस्तकबाल किया और श्रद्धापूर्वक सलाम पेश किया. जुलूस निर्धारित मार्गों से गुजरते हुए कर्बला पहुंचा, जहां धार्मिक रस्में अदा की गईं.

लक्सर: उत्तराखंड में मोहर्रम या मुहर्रम का पर्व पूरी अकीदत, शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हुआ. लक्सर के नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की याद में निकाले गए ताजिया जुलूस में काफी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए. पूरे क्षेत्र में धार्मिक आस्था का माहौल देखने को मिला. वहीं, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया.

मोहर्रम के अवसर पर कई स्थानों पर सबील और लंगर का भी आयोजन किया गया. सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने राहगीरों व अकीदतमंदों को शरबत, ठंडा पानी एवं भोजन वितरित कर मानव सेवा का संदेश दिया. हजारों लोगों ने लंगर ग्रहण किया. इस दौरान मुस्लिम समुदाय के साथ-साथ अन्य समुदायों के लोगों की भी सहभागिता देखने को मिली, जिसने आपसी भाईचारे और गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की.

सुरक्षा के लिए पुलिस रही मुस्तैद: मोहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने पहले से ही व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी. जुलूस मार्गों पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी करते रहे. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल के साथ होमगार्ड और अन्य सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की गई थी. अधिकारियों ने जुलूस के दौरान व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की.

सुरक्षा के लिए पुलिस रही मुस्तैद (फोटो- ETV Bharat)

क्यों मनाया जाता है मोहर्रम का पर्व इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार, मुहर्रम या मोहर्रम का महीना गम और सब्र का महीना माना जाता है. 10 मुहर्रम, जिसे यौमे आशूरा कहा जाता है, इसी दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ कर्बला के मैदान में सत्य, न्याय और इंसानियत की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे. उनकी कुर्बानी आज भी अन्याय के खिलाफ संघर्ष और मानवता की रक्षा का प्रतीक मानी जाती है.

कहीं से भी नहीं मिली अप्रिय घटना की सूचना: वहीं, लक्सर के सुल्तानपुर आदमपुर में मोहर्रम का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन और सभी समुदायों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया. पूरे आयोजन के दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली, जिससे क्षेत्र में अमन, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश मजबूत हुआ.

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