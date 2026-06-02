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अजमेर में मोहर्रम और बाबा फरीद का उर्स: तैयारियों को लेकर अहम बैठक, जायरीनों के लिए होंगे खास इंतजाम

मोहर्रम और अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर बैठक ( ETV Bharat Ajmer )