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अजमेर में मोहर्रम और बाबा फरीद का उर्स: तैयारियों को लेकर अहम बैठक, जायरीनों के लिए होंगे खास इंतजाम

मोहर्रम के दौरान जायरीन की सहूलियत और इंतजामों को लेकर मंगलवार को प्रशासन के साथ पहली बैठक की गई.

Meeting regarding Muharram and other religious events
मोहर्रम और अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर बैठक (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 2, 2026 at 4:26 PM IST

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अजमेर: अजमेर में मोहर्रम चांद दिखने पर 17 या 18 जून को शुरू होगा. इसके अलावा बाबा फरीद का उर्स मनाया जाएगा. मोहर्रम और बाबा फरीद के उर्स को लेकर प्रशासन और पुलिस ने भी कमर कस ली है. इस्लामिक कलेंडर के हिसाब से मोहर्रम की 4 से 7 तारीख तक अजमेर दरगाह में स्थित बाबा फरीद का चिल्ला खुलेगा. मोहर्रम और बाबा फरीद के उर्स के साथ साथ इंद्रकोट में दो दिवसीय हाईदौस भी खेले जाने की सदियों पुरानी परंपरा है. यानी मोहर्रम के 10 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे. मंगलवार को मोहर्रम और अन्य धार्मिक आयोजन को लेकर प्रशासन ने महत्वपूर्ण बैठक की.

अजमेर में 10 दिवसीय मिनी उर्स को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई है. इस संदर्भ में मोहर्रम और अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर पहली बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई. बैठक में अजमेर दरगाह दीवान जेनुअल आबेदीन चिश्ती के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, दोनों अंजुमन कमेटी के प्रतिनिधि, अंदरकोटियान पंचायत, दरगाह कमेटी के नाजिम और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में दरगाह नाजिम ने दरगाह कमेटी की ओर से मोहर्रम के दौरान दरगाह में किए जाने वाले इंतजामों को लेकर प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया.

बैठक को लेकर जानकारी आई सामने, देखें वीडियो (ETV Bharat Ajmer)

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भीषण गर्मी को देखते हुए करने होंगे इंतजाम: सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने बताया कि 16 जून को चांद दिखा, तो मोहर्रम 17 जून से होगा और चांद नहीं दिखता तो मोहर्रम 18 जून से शुरू होगा. चांद दिखने के साथ ही उसी दिन चौकिया की धुलाई की रस्म होगी. मोहर्रम के दौरान आने वाले जायरीन की सहूलियत और मूलभूत इंतजामों को लेकर मंगलवार को पहली बैठक प्रशासन के साथ हुई. बैठक में नाजिम ने दरगाह में जरीन की सहूलियत के लिए होने वाले इंतजामों को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया. चिश्ती ने बताया कि मोहर्रम के साथ बाबा फरीद के उर्स के मौके पर मोहर्रम की 4 से 7 तारीख तक जियारत के लिए चिल्ला भी खोला जाएगा. गर्मी के मौसम को देखते हुए बड़ी संख्या में आने वाले जायरीन के लिए पेयजल की व्यवस्था और कायड़ विश्रामस्थली में भी मूलभूत इंतजाम होंगे.

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मोहर्रम की 8 तारीख को निकलेंगे ताजिए: उन्होंने बताया कि बैठक में मौजूद अतिरिक्त कलेक्टर नरेश कुमार मीणा ने अधिकारियों को समय अवधि में बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं. मोहर्रम की 8 तारीख को ताजिए की सवारी दरगाह के निजाम गेट से निकलेगी. मोहर्रम की 9 तारीख को अंदरकोटियान पंचायत की ओर से छोटा हाईदौस खेला जाएगा. जबकि बड़ा हाईदौस मोहर्रम की 10 तारीख को खेला जाएगा. हाईदौस खेलने के लिए प्रशासन की ओर से अंदरकोटियान पंचायत के जिम्मेदार लोगों को 100 तलवारें भी वितरित की जाएंगी.

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