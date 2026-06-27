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मुहर्रम के जुलूस में सिर में घुसी तलवार, जिंदगी और मौत की 'जंग' में फंसा युवक

मधुबनी: मुहर्रम जुलूस के दौरान तलवारबाजी का प्रदर्शन करना एक किशोर को भारी पड़ गया. प्रदर्शन के दौरान एक युवक के हाथ से तलवार फिसल गई और जुलूस में शामिल एक किशोर के सिर में जा घुसी. घटना राजनगर थाना क्षेत्र की है.

युवक के सिर में घुसी तलवार: घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और जुलूस कुछ देर के लिए रोकना पड़ा. गंभीर रूप से घायल किशोर को लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राजनगर पहुंचाया. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ने तलवार निकालने की कोशिश की लेकिन तलवार गहराई तक धंसी होने के कारण उसे निकालना संभव नहीं हो सका.

DMCH रेफर: इसके बाद प्राथमिक उपचार देकर किशोर को सदर अस्पताल रेफर मधुबनी कर दिया गया. फिर वहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है .घायल किशोर की पहचान राजनगर के लहेरी बाजार निवासी मो सहमद हुसैन के पुत्र मो नेमत के रूप में हुई है.

रामशिला हॉस्पिटल में ही चला ऑपरेशन: सदर अस्पताल से दरभंगा रेफर करने के बाद परिजनों ने दरभंगा नहीं ले जाकर घायल किशोर को सकरी स्थित रामशिला हॉस्पिटल ले गए. वहां डॉक्टरों ने कई घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद उसके सिर से तलवार सफलतापूर्वक निकाल दी. चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल किशोर की हालत स्थिर है.

करीब ढाई इंच तक सिर में घुसी तलवार: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तलवार करीब ढाई इंच तक सिर में घुस गई, जिससे मौके पर मौजूद लोग सन्न रह गए. हादसे के बाद तलवारबाजी कर रहा युवक मौके से फरार हो गया है. राजनगर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया तलवार भांजने के दौरान एक युवक घायल हुआ है.