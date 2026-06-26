Muharram 2026 : ढोल ताशों की मातमी धुनों के बीच निकले ताजिये, देर रात तक होंगे सुपुर्द ए खाक
राजधानी जयपुर में मोहर्रम के मौके पर शहर के अलग-अलग इलाकों से करीब 300 छोटे बड़े ताजिये निकाले गए हैं.
Published : June 26, 2026 at 8:41 PM IST
जयपुर: इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद के दोहिते हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाए जाने वाले मोहर्रम के मौके पर शुक्रवार को राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में गमगीन माहौल और ढोल ताशों की मातमी धुनों के बीच ताजये निकाले गए हैं. राजधानी जयपुर में ढोल ताशों कीमातमी धुनों के बीच करीब अलग-अलग इलाकों से छोटे-बड़े 300 ताजिये निकाले गए हैं, जिन्हें राजधानी जयपुर के रामगढ़ मोड़ स्थित कर्बला मैदान में देर रात तक सुपुर्द ए खाक किया जाएगा. कर्बला मैदान में जयपुर के ताजियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है.
जुलूस में लगे या हुसैन के नारे : राजधानी जयपुर में ताजियों का जुलूस गर्मी को देखते हुए शाम 4 बजे से अलग-अलग इलाकों से निकलने शुरू हुए थे. ताजियों का जुलूस चांदपोल बाजार, छोटी बड़ी चौपड़, रामगंज, जोरावर सिंह गेट होते हुए जल महल के पास कर्बला मैदान जाएगा. शाम 7:30 बजे कई ताजिये बड़ी चौपड़ तक पहुंचे. हालांकि, ताजिये देर रात तक कर्बला मैदान पहुंचेंगे.
पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त : वहीं, ताजियों के जुलूस के चलते राजधानी जयपुर में पुलिस के भी पुख्ता बंदोबस्त रहा. पुलिस कमिश्नरेट ने करीब 3000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया था जो मोहर्रम के जुलूस के साथ-साथ चल रहे थे. वहीं, सुरक्षा के मद्देनजर भी ड्रोन कैमरे की सहायता से निगरानी रखी जा रही थी.
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जुलूस के चलते यातायात डाइवर्ट : राजधानी जयपुर में मोहर्रम के जुलूस के चलते पर परकोटे में यातायात को पूरी तरीके से बंद रखा गया तो वहीं बाहरी इलाकों में यातायात को डायवर्ट किया गया. चांदपोल बाजार, छोटी बड़ी चौपड़, रामगंज, जोहरी बाजार, किशनपोल बाजार, घाट गेट, जोरावर सिंह गेट और पुराने दिल्ली रोड पर यातायात को बंद रखा गया था. एमआई रोड और अन्य दूसरे इलाकों में यातायात को डायवर्ट किया गया था. हालांकि, यातायात बंद होने से वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई जगह जाम की स्थिति भी देखने को मिली.
घरों में बने विशेष पकवान : मोहर्रम के मौके पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मुस्लिम समाज ने अपने-अपने घरों में विशेष पकवान बनाए थे, जिन्हें गरीबों और जरूरतमंद लोगों में वितरित किया गया. वहीं, विशेष इबादत भी की गई थी.
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कई ताजिये बने आकर्षण का केंद्र : चांदपोल स्थित मोहल्ला तवायफ, मोहल्ला कुरेशियान, पन्नीगरान और जालूपुरा के ताजिये आकर्षण का केंद्र रहे. तकरीबन 20 से 25 फीट की ऊंचाई के बने ताजिये दूर से ही लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं.
शरबत और पानी के लिए लगाई छबील : मुस्लिम समाज की ओर से मोहर्रम के जुलूस के रास्ते में अलग-अलग स्थान पर ठंडा पानी और शरबत की छबील लगाई गई थी. राहगीरो और जुलूस में चल रहे लोगों को शरबत वितरित किया गया.