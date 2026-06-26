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Muharram 2026 : ढोल ताशों की मातमी धुनों के बीच निकले ताजिये, देर रात तक होंगे सुपुर्द ए खाक

जयपुर में मोहर्रम के मौके पर निकाले गए ताजिये ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद के दोहिते हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाए जाने वाले मोहर्रम के मौके पर शुक्रवार को राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में गमगीन माहौल और ढोल ताशों की मातमी धुनों के बीच ताजये निकाले गए हैं. राजधानी जयपुर में ढोल ताशों कीमातमी धुनों के बीच करीब अलग-अलग इलाकों से छोटे-बड़े 300 ताजिये निकाले गए हैं, जिन्हें राजधानी जयपुर के रामगढ़ मोड़ स्थित कर्बला मैदान में देर रात तक सुपुर्द ए खाक किया जाएगा. कर्बला मैदान में जयपुर के ताजियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है. जुलूस में लगे या हुसैन के नारे : राजधानी जयपुर में ताजियों का जुलूस गर्मी को देखते हुए शाम 4 बजे से अलग-अलग इलाकों से निकलने शुरू हुए थे. ताजियों का जुलूस चांदपोल बाजार, छोटी बड़ी चौपड़, रामगंज, जोरावर सिंह गेट होते हुए जल महल के पास कर्बला मैदान जाएगा. शाम 7:30 बजे कई ताजिये बड़ी चौपड़ तक पहुंचे. हालांकि, ताजिये देर रात तक कर्बला मैदान पहुंचेंगे. ढोल ताशों की मातमी धुनों के बीच निकले ताजिये (ETV Bharat Jaipur) पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त : वहीं, ताजियों के जुलूस के चलते राजधानी जयपुर में पुलिस के भी पुख्ता बंदोबस्त रहा. पुलिस कमिश्नरेट ने करीब 3000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया था जो मोहर्रम के जुलूस के साथ-साथ चल रहे थे. वहीं, सुरक्षा के मद्देनजर भी ड्रोन कैमरे की सहायता से निगरानी रखी जा रही थी. पढ़ें : Muharram 2026: जयपुर में इमाम हुसैन की शहादत को किया याद, सीकर-बूंदी में आज निकलेगा मातमी जुलूस