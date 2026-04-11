UP ATS ने सहारनपुर से मुफ्ती को हिरासत में लिया; आतंकी कनेक्शन खंगाल रहीं एजेंसियां
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल 2026 को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने सहारनपुर आने वाले हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 9:58 AM IST|
Updated : April 11, 2026 at 11:00 AM IST
सहारनपुर: UP ATS ने सहारनपुर से एक व्यक्ति को संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में हिरासत में लिया है. आरोपी की पहचान मुफ्ती जाकिर के रूप में हुई है. UP ATS ने कार्रवाई करते हुए PM मोदी के दौरे से पहले उसे गिरफ्तार किया है. संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है.
एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि UP ATS की टीम सहारनपुर पहुंची थी. ATS के साथ स्थानीय पुलिस ने सयुंक्त रूप से दबिश देकर संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. इसके पास से कई संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुई हैं.
फिलहाल ATS की टीम पकड़े गए संदिग्ध को गुप्त स्थान पर ले गई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है. स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग (LIU) को अलर्ट किया गया है.
14 अप्रैल को पीएम मोदी का दौरा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल 2026 को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने सहारनपुर आने वाले हैं. ATS के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी के पाकिस्तान स्थित कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से संपर्क है.
इसके सबूत भी मिले हैं. इसके अलावा वह सोशल मीडिया के जरिए आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री शेयर करता था. इससे सांप्रदायिक तनाव फैलने की आशंका बढ़ गई थी. खुफिया इनपुट मिलने के बाद ATS ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया.
जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि उसका नेटवर्क कितना बड़ा है. वह किन-किन लोगों के संपर्क में था. इसके साथ ही उसके मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट्स और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की भी बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि पूरे मामले की गहराई तक पहुंचा जा सके.
ATS अधिकारियों का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हर पहलू पर गंभीरता से जांच की जा रही है. यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.
स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी ATS के साथ मिलकर काम कर रही हैं. इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है. अधिकारियों के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: हीटिंग मशीन से सिंकाई करते समय बुजुर्ग महिला की जिंदा जलकर मौत; शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग