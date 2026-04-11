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UP ATS ने सहारनपुर से मुफ्ती को हिरासत में लिया; आतंकी कनेक्शन खंगाल रहीं एजेंसियां

UP ATS ने सहारनपुर से मुफ्ती को हिरासत में लिया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: UP ATS ने सहारनपुर से एक व्यक्ति को संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में हिरासत में लिया है. आरोपी की पहचान मुफ्ती जाकिर के रूप में हुई है. UP ATS ने कार्रवाई करते हुए PM मोदी के दौरे से पहले उसे गिरफ्तार किया है. संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि UP ATS की टीम सहारनपुर पहुंची थी. ATS के साथ स्थानीय पुलिस ने सयुंक्त रूप से दबिश देकर संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. इसके पास से कई संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुई हैं.

फिलहाल ATS की टीम पकड़े गए संदिग्ध को गुप्त स्थान पर ले गई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है. स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग (LIU) को अलर्ट किया गया है.

14 अप्रैल को पीएम मोदी का दौरा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल 2026 को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने सहारनपुर आने वाले हैं. ATS के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी के पाकिस्तान स्थित कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से संपर्क है.

इसके सबूत भी मिले हैं. इसके अलावा वह सोशल मीडिया के जरिए आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री शेयर करता था. इससे सांप्रदायिक तनाव फैलने की आशंका बढ़ गई थी. खुफिया इनपुट मिलने के बाद ATS ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया.