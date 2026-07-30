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बरेली में पारिवारिक विवाद से तंग मुअज्जिन ने किया आत्मदाह, मौत

मरने से पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया अपलोड, पत्नी व भाई को ठहराया जिम्मेदार.

बरेली में मुअज्जिन ने किया आत्मदाह
बरेली में मुअज्जिन ने किया आत्मदाह (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 2:37 PM IST

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बरेली: फतेहगंज, हुसैनी मस्जिद के मुअज्जिन अब्दुल कादिर ने मंगलवार को खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. जिसके बाद बुधवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मरने से पहले मुअज्जिन द्वारा बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह खुदकुशी के लिए पत्नी व उसके भाई को जिम्मेदार ठहरा रहा है. पुलिस अब इस वीडियो की जांच कर रही है.

सीओ देवेश सिंह के अनुसार, घटना फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक क्षेत्र के मोहल्ला सराय की है, मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे हुसैनी मस्जिद के मुअज्जिन हाफिज अब्दुल कादिर ने पारिवारिक विवाद से तंग आकर, घर में ही खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें अब्दुल कादिर आग की लपटों के साथ घर के बाहर गली में दौड़ता नजर आ रहा है.

चीख-पुकार सुनकर बाहर निकले आसपास के लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और अब्दुल कादिर को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बुधवार को उसकी मौत हो गई. सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरु कर दी है.

पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की प्रामाणिकता और उसमें लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा. पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्य एकत्र करने शुरू कर दिए हैं.

अब्दुल कादिर अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं. उनकी मौत से परिवार में शोक का माहौल है, जबकि क्षेत्र में भी इस घटना को लेकर लोगों के बीच चर्चा बनी हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद परिजनों की तहरीर और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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