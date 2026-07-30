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बरेली में पारिवारिक विवाद से तंग मुअज्जिन ने किया आत्मदाह, मौत

बरेली: फतेहगंज, हुसैनी मस्जिद के मुअज्जिन अब्दुल कादिर ने मंगलवार को खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. जिसके बाद बुधवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मरने से पहले मुअज्जिन द्वारा बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह खुदकुशी के लिए पत्नी व उसके भाई को जिम्मेदार ठहरा रहा है. पुलिस अब इस वीडियो की जांच कर रही है.

सीओ देवेश सिंह के अनुसार, घटना फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक क्षेत्र के मोहल्ला सराय की है, मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे हुसैनी मस्जिद के मुअज्जिन हाफिज अब्दुल कादिर ने पारिवारिक विवाद से तंग आकर, घर में ही खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें अब्दुल कादिर आग की लपटों के साथ घर के बाहर गली में दौड़ता नजर आ रहा है.

चीख-पुकार सुनकर बाहर निकले आसपास के लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और अब्दुल कादिर को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बुधवार को उसकी मौत हो गई. सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरु कर दी है.