मुड़िया संतों ने गुरु के सम्मान में सिर मुंडाकर 500 वर्ष पुरानी परंपरा निभाई
गोवर्धन में राजकीय मुड़िया मेला 23 जुलाई को प्रारंभ हुआ था, जो 30 जुलाई को समपन्न होगा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 7:59 PM IST
मथुरा: गिरिराज जी की नगरी गोवर्धन में राजकीय मुड़िया मेला 23 जुलाई को प्रारंभ हुआ था, जो 30 जुलाई को समपन्न होगा, मेले में हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु सप्तकोशी परिक्रमा के लिए पहुंच रहे हैं, गोवर्धन के मुड़िया संप्रदाय के संतों ने सोमवार को गुरु पूर्णिमा से दो दिन पूर्व, अपने गुरु की याद में मुंडन कराकर 500 वर्ष पूर्व की परंपरा का निर्वाहन किया.
29 जुलाई को श्याम सुंदर दास आश्रम से गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 10:00 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें देश और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे, जो ढोल, नगाड़े, बैंड बाजे, झांझ, मंजीरा, मृदंग की धुन पर नाचते हुए शोभायात्रा निकालेंगे.
इस संबंध में रामकृष्ण दास सनातन गोस्वामी मुड़िया संत ने बताया कि मुड़िया संत सनातन गोस्वामी पाद जी की याद में यह शोभायात्रा गुरु पूर्णिमा को निकाली जाएगी. बंगाल में अवतरित हुए उनके प्रिय शिष्य सनातन गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन किए और उनके जीवन में भगवान की भक्ति के लाभ मिले.
सनातन गोस्वामी पाद जी सब कुछ त्याग कर वृंदावन आ गए, चैतन्य महाप्रभु जी जब वृंदावन आए, तब हरे भरे घने जंगल वृंदावन में थे, चैतन्य महाप्रभु जी ने ठाकुर जी के लुप्त स्थान को अपनी भक्ति से जागृत किया और ठाकुर जी की महिमा का प्रचार प्रसार किया, आज जो हम दर्शन कर रहे हैं वह चैतन्य महाप्रभु जी की ही देन है.
वृंदावन सनातन गोस्वामी जी का ही बसाया हुआ है, सनातन गोस्वामी जी को सभी शिक्षक गुरु के रूप में माना जाता है, गोवर्धन के राधा श्याम सुंदर मंदिर में सभी मुड़िया संतों ने अपने सिर के बाल मुंडवा आए हैं और गुरु को याद किया है गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को प्रातः 10:00 बजे कस्बे में भव्य शोभा यात्रा ढोल नगाड़े बंद बजे के साथ निकाली जाएगी
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