ETV Bharat / state

मुड़िया संतों ने गुरु के सम्मान में सिर मुंडाकर 500 वर्ष पुरानी परंपरा निभाई

मुड़िया संतों ने गुरु के सम्मान में सिर मुंडवाया ( Photo Credit; ETV Bharat )