ETV Bharat / state

मुड़िया पूर्णिमा मेला शुरू, रेलवे ने चलाई 6 स्पेशल ट्रेनें 1000 रोडवेज बसें भी 31 तक चलेंगी

आगरा: मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा एवं गुरु पूर्णिमा मेला को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के बाद रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है. रेलवे ने मुड़िया पूर्णिमा मेला में आने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थयात्रियों के लिए मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है. इसके साथ ही प्रमुख ट्रेनों का विस्तार एवं अस्थायी ठहराव की भी घोषणा की है. रेलवे की ओर से 23 से 31 जुलाई तक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. इस अवधि में चयनित एक्सप्रेस ट्रेनों को अतिरिक्त अस्थायी ठहराव भी प्रदान किया है.



बता दें कि उप्र के मथुरा के गोवर्धन में विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला इस साल 23 से 30 जुलाई तक आयोजित होगा. हर साल गुरु पूर्णिमा पर लगने वाले इस मेले में देश-विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जो गोवर्धन में गिरिराज महाराज की सात कोसी परिक्रमा करते हैं. इस साल मेले में पिछले साल से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है.



रेलवे चलाएगा ये ट्रेनें

एनसीआर रेलवे में आगरा रेल मंडल के पीआरओ संजय गौतम ने बताया कि मुड़िया पूर्णिमा मेला को लेकर रेलवे की ओर से गाड़ी संख्या 11901/11902 वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी–आगरा छावनी पैसेंजर का डीग तक विस्तार किया है. गाड़ी संख्या 11901 झांसी–डीग का संचालन 29 और 30 जुलाई को, गाड़ी संख्या 11902 डीग–झांसी का संचालन 30 एवं 31 जुलाई को होगा. यह गाड़ी आगरा छावनी, मथुरा जंक्शन, भूतेश्वर, मोरा, राधाकुंड एवं गोवर्धन सहित प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी. इसके साथ ही नई दिल्ली–आगरा कैंट इंटरसिटी एक्सप्रेस 24 से 31 जुलाई तक ग्वालियर तक किया है. यह ट्रेन 25 जुलाई से 1 अगस्त तक ग्वालियर–नई दिल्ली के बीच चलेगी. ट्रेन धौलपुर एवं मुरैना पर ठहराव करेगी.



इन स्टेशन पर रहेगा ठहराव

आगरा रेल मंडल के पीआरओ संजय गौतम ने बताया कि गाड़ी संख्या 64625 इटावा–आगरा छावनी मेमू को मथुरा जंक्शन तक, गाड़ी संख्या 11808 मथुरा–वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी मेमू मथुरा से संचालित होगी. गाड़ी संख्या 11807 वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी–आगरा छावनी मेमू को मथुरा तक और 64623 मथुरा–मैनपुरी मेमू मथुरा से संचालित होगी. गाड़ी संख्या 64624 मैनपुरी–आगरा छावनी मेमू को मथुरा जंक्शन तक और 64626 मथुरा–इटावा मेमू मथुरा से संचालित किया जाएगा. इन विशेष मेमू ट्रेनों का ठहराव आगरा छावनी, राजा की मंडी, बिल्लोचपुरा, रुनकता, कीठम, दीनदयाल धाम, फरह, बाद एवं मथुरा जंक्शन सहित मध्यवर्ती स्टेशनों पर रहेगा.





एक्सप्रेस ट्रेनों को अस्थायी ठहराव दिया

आगरा रेल मंडल के पीआरओ संजय गौतम ने बताया कि गोवर्धन परिक्रमा एवं गुरु पूर्णिमा मेले के अवसर पर रेलवे ने निजामुद्दीन-मदुरै जंक्शन एक्सप्रेस, निजामुद्दीन-तिरुपति एक्सप्रेस, निजामुद्दीन-कन्याकुमारी एक्सप्रेस, निजामुद्दीन-यशवंतपुर एक्सप्रेस का मथुरा जंक्शन एवं आगरा छावनी पर दो मिनट का अस्थायी ठहराव प्रदान किया है.



1000 रोडवेज बसें चलेंगी

यूपी रोडवेज के आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने मुड़िया पूर्णिमा मेला को लेकर मेला क्षेत्र में किसी भी तरह की समस्या और जाम की स्थिति से निपटने की तैयारी कर ली है. इसके लिए इंटरसेप्टर, क्यूआरटी टीम भी तैनात की हैं. जो तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाल लेंगी. मुड़िया पूर्णिमा मेला मार्ग में 23 से 30 जुलाई तक 1000 बसें श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी. इसके साथ ही 100 बसें रिजर्व में रहेंगी. जिसमें आगरा परिक्षेत्र की 250 रोडवेज बसें और प्रदेश के छह परिक्षेत्रों की 750 बसें मुड़िया मेले में लगाईं गई हैं. हर बस पर दो ड्राइवर तैनात किए हैं. रोडवेज ने व्यवस्था की दृष्टि से मेले को छह जोन में बांटा है. जिससे यहां पर आने वाले हर श्रद्धालु को परिवहन को लेकर कोई परेशानी ना हो. इसके लिए 50 रुपये का किराया भी निर्धारित किया है.





ये भी पढ़ेंः अयोध्या: चंदा चोरी विवाद के बीच श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट का ऐतिहासिक निर्णय! संतों को सौंपी मंदिर की यह जिम्मेदारी, जानिए कौन होगा नया CEO?