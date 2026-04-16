कानपुर: किडनी कांड का आरोपी मुदस्सिर ने किया कोर्ट में सरेंडर, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल
शहर के 300 से अधिक अस्पतालों को नोटिसें जारी, स्वास्थ्य विभाग की टीम करेगी जांच.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 7:22 PM IST
कानपुर: अवैध किडनी प्रत्यारोपण के मामले में फरार चल रहे ओटी टेक्नीशियन 25000 का इनामी मुदस्सर अली ने गुरुवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, इसके बाद अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक सुरक्षा में जेल भेज दिया, पुलिस लंबे समय से आरोपी की तलाश कर रही थी.
आरोपी की सरेंडर की पुष्टि आरोपी के अधिवक्ता मोहित द्विवेदी ने की है, उन्होंने बताया, आरोपी के खिलाफ शहर के रावतपुर थाना में किडनी कांड को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके के बाद आरोपी की ओर से एसीजेएम-6 कोर्ट में सरेंडर के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, कोर्ट की ओर से 16 तारीख मिली थी, जिस पर गुरुवार को मुदस्सर अली सिद्दकी ने सरेंडर कर दिया.
इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि अब आरोपी डा.अफजाल को गिरफ्तार करना बाकी है, पुलिस टीम के पास उसकी लोकेशन है, जल्द ही उसे भी अरेस्ट कर जेल भेजा जाएगा.
300 से अधिक अस्पतालों को भेजा गया है नोटिस: कानपुर में हुए किडनी कांड को लेकर जहां एक ओर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से लगातार आरोपियों की धरपकड़ जारी है, वहीं, स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लगातार कार्रवाई हो रही हैं. सीएमओ डा.हरिदत्त नेमी ने बताया, कुछ दिनों पहले जहां चार अस्पतालों को सील किया गया था.
वहीं 10 अस्पतालों को नोटिसें जारी की गई थीं, अब शहर के 300 से अधिक अस्पतालों को नोटिसें जारी की जा चुकी है, सभी में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की टीमें पहुंचकर जांच करेंगी, अगर कमियां सामने आती हैं, तो सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी.
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