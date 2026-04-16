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कानपुर: किडनी कांड का आरोपी मुदस्सिर ने किया कोर्ट में सरेंडर, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल

कानपुर किडनी कांड में आरोपा का सरेंडर ( Photo Credit; ETV Bharat )