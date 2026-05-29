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कौशांबी में आंधी-बारिश से कच्चा मकान गिरा; मलबे में दबकर मां-बेटे सहित 3 की मौत

कौशांबी में आंधी-बारिश से कच्चा मकान गिरा. ( Photo Credit: ETV Bharat )