म्यूथाई वर्ल्ड चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के प्रवीण कृष्ण जायसवाल, मलेशिया में दिखाएंगे दम
म्यूथाई खिलाड़ी प्रवीण कृष्ण जायसवाल पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रहे हैं. पेश है रितेश तंबोली की विशेष रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 13, 2026 at 8:51 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ से 4 म्यूथाई के खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मलेशिया जा रहे हैं. चारों खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. इन चार खिलाड़ियों में दो महिला और दो पुरुष शामिल है. मलेशिया के कुआलालंपुर में 16 से 26 जून तक म्यूथाई का वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित होने वाला है. जिसमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से टिकेश्वरी साहू, बस्तर से युवराज सिंह, रायपुर से प्रवीण कृष्ण जायसवाल और समिधा अग्रवाल शामिल हैं.
पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहे म्यूथाई खिलाड़ी प्रवीण कृष्ण जायसवाल म्यूथाई गेम के बारे में बताया कि इसमें किस तरह का फोकस जरूरी होता है. किन चीजों पर ध्यान आकर्षित करना पड़ता है. कैसे इस गेम को खेला जाता है. इन्हीं तमाम विषयों पर ईटीवी भारत ने खिलाड़ी प्रवीण कृष्ण जायसवाल से बातचीत की. आइए जानते हैं उन्होंने म्यूथाई गेम को लेकर क्या कुछ कहा
सवाल: म्यूथाई गेम कितने सालों से खेल रहे हैं. किस तरह का गेम होता है ?
जवाब: मैं पिछले तीन सालों से म्यूथाई गेम खेल रहा हूं जिसमें कि मैंने चार बार स्टेट में हिस्सा लिया है. दो बार नेशनल भी खेल चुका हूं. पहली बार मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहा हूं. इसके पहले नेशनल में हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है. मैं पिछले तीन सालों में कड़ी मेहनत की है. मैं यहां के मार्शल आर्ट एकेडमी में प्रैक्टिस भी कर रहा हूं. मेरा शुरू से प्रयास रहा है कि मैं कैसे भी करके इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकूं. वह सपना आज साकार होने जा रहा है. क्योंकि मैं इंटरनेशनल के लिए सलेक्ट हो गया हूं. मैं मलेशिया में भारत देश का प्रतिनिधित्व करूंगा. मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छा मेहनत करूं और अपनी खेल प्रतिभा को निखार पाऊं.
सवाल: म्यूथाई गेम में किन चीजों पर फोकस करना पड़ता है और कितनी मेहनत लगती है ?
जवाब: बेसिकली यह पूरा गेम टेक्नीकल स्किल का है. आपके स्ट्रैंथ का है. आपका व्हील पावर का है. ज्यादातर लोग बॉक्सिंग को जानते हैं. उसमें केवल हाथों का प्रयोग होता है, लेकिन म्यूथाई को आर्ट ऑफ़ एट लिम्स कहा जाता है. इसमें शरीर के आठ चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें दो घुटने, दो एल्बोज, आपके पंचेस, आपके किक्स इन सबको मिलाकर आपके पास 8 हथियार होते हैं. इससे आप कुछ भी कर सकते हैं. अपने प्रतिद्वंद्वी को ज्यादा से ज्यादा कैसे डामिनेट किया जा सकता है. कैसे दबाव देकर खेला जा सकता है. हमारा गेम मार्शल आर्ट से काफी ज्यादा प्रैक्टिकली है. बॉक्सिंग में पैरों का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता लेकिन हमारे में ऐसा कोई रूल नहीं है. हमको हर सिचुएशन में कैसे खेलना है. कैसे नहीं खेलना है यह सिखाया जाता है. इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है. आगे इंटरनेशनल खेलूंगा. मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं. यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. जिंदगी में एक बार मुझे कुछ ना कुछ करना था और आज यह मौका मुझे मिला है. मैं अपने देश के साथ ही अपने दोस्तों का बहुत धन्यवाद करता हूं. जिन्होंने हर समय मेरा साथ दिया और आत्म सम्मान बढ़ाया.
सवाल: आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में मलेशिया जा रहे हैं तो आपके साथ छत्तीसगढ़ से कितने लोग जा रहे हैं ?
जवाब: छत्तीसगढ़ से मेरे को मिलाकर चार लोग जा रहे हैं. जिसमें से एक समिधा अग्रवाल है जो की वर्ल्ड स्कूल गेम में पार्टिसिपेट कर रही है. बाकी दो लोग वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे. जिसमें मैं प्रवीण कृष्ण जायसवाल टिकेश्वरी साहू. बस्तर से युवराज सिंह हम लोग छत्तीसगढ़ से केवल चार लोग ही हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.
सवाल: पहली बार आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने का मौका मिल रहा है घर परिवार के लोग क्या सोचते हैं और आप क्या सोच रहे हैं ?
जवाब: मेरे परिवार में कभी भी किसी ने खेल के बारे में नहीं सोचा था. घरवाले भी काफी उत्साहित हैं. मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहा हूं. इसको लेकर मेरे माता-पिता भी अति उत्साहित हैं. घर परिवार के लोग मुझे शुरू से सपोर्ट करते रहे हैं. घर वालों का यह कहना था कि कुछ अच्छा करो और आगे बढ़ो. मैंने मेहनत की है और जैसे कि मैं नेशनल जीतकर आया था उस समय मुझे गोल्ड मेडल मिला था. मेरे पिता ने मुझे काफी सराहा. उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि और आगे कुछ करो. मेरे पिता जितना भी हो सकता है मुझे सपोर्ट करते हैं.
सवाल: म्यूथाई गेम में कितने घंटे की प्रैक्टिस लगती है और अभी आप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं. इसके लिए और कितना मेहनत करना पड़ा ?
जवाब: मैं प्रतिदिन सुबह और शाम दो-दो घंटे की प्रैक्टिस करता हूं. बीच में 2 घंटे जिम भी जाता हूं. इस तरह से पूरे दिन में 6 घंटे की प्रैक्टिस में जुट गया हूं. वर्कआउट और प्रैक्टिस करता हूं. जिसमें अलग-अलग तरीके का प्रेक्टिस होता है.
सवाल: आप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने मलेशिया जा रहे हैं क्या कभी इसके पहले मलेशिया जाना हुआ था ?
जवाब: जी नहीं इसके पहले मैं कभी मलेशिया नहीं गया. सौभाग्य से मुझे पहली बार मलेशिया जाने का मौका मिल रहा. जिसमें कि मैं अपने भारत का अपने देश का नाम अपने साथ लेकर जा रहा हूं, तो यह मेरे लिए काफी गर्व की बात है.