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म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ का जलवा, खिलाड़ियों ने जीते 17 पदक, 40 गोल्ड के साथ मेघालय नंबर वन

राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में 7 गोल्ड जीते ( ETV Bharat )

रायपुर की म्यूथाई खिलाड़ी समिधा अग्रवाल ने कहा, "हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में 7वीं नेशनल खेलने के लिए गए थे. मुझे 3 फाइट के बाद गोल्ड मेडल मिला है, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी. पिछले तीन सालों तक इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी. अभी तक मैंने तीन नेशनल म्यूथाई गेम खेले हैं. इसके पहले असम खेलने गई थी. दूसरा नेशनल हरियाणा के रोहतक में खेला, उसके बाद अभी उत्तराखंड के हल्द्वानी में नेशनल खेली हूं, जिसमें गोल्ड मेडल लेकर आई हूं."

रायपुर: उत्तराखंड के हल्द्वानी में 7वीं नेशनल म्यूथाई चैंपियनशिप का आयोजन हुआ. छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने इस खेल में अपना दबदबा दिखाते हुए कुल 17 पदक हासिल किए. छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 7 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 6 ब्रांज मेडल हासिल किए हैं. सबसे ज्यादा 40 गोल्ड मेडल मेघालय ने जीता.इस आयोजन में देश भर के कुल 900 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 150 से अधिक अधिकारी थे. छत्तीसगढ़ से कुल 27 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 4 रेफरी और 5 अधिकारी भी शामिल रहे.

राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में 7 गोल्ड जीते (ETV Bharat)

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पंच और किक के साथ ही रेगुलर प्रैक्टिस भी जरूरी है. इस गेम के लिए कम से कम 2 घंटे की प्रैक्टिस जरूरी है. अगर कोई करना चाहे तो 2 घंटे से भी अधिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं. इस गेम के लिए मैं कोचिंग का भी कर रही हूं: समिधा अग्रवाल, म्यूथाई खिलाड़ी

राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में 7 गोल्ड जीते (ETV Bharat)



इस परफॉर्मेंस के लिए मैंने काफी मेहनत की और मुझे काफी अच्छा लगा. मैं इस खेल में कांस्य पदक हासिल किया है. इसके पहले मैं थाई बॉक्सिंग में नेशनल खेला था. इस गेम में प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है. मैं मैडम के एकेडमी में प्रैक्टिस करती हूं. इस गेम में 2 से 3 घंटे की प्रैक्टिस भी जरूरी है: छाया नाग, दंतेवाड़ा की म्यूथाई खिलाड़ी

राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में 7 गोल्ड जीते (ETV Bharat)

राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में 7 गोल्ड जीते (ETV Bharat)

रेफरी का मुख्य काम गेम का आयोजन करवाने के साथ ही फाइट करवाना होता है. इसके साथ ही रेफरी का मुख्य काम होता है. प्लेयर को चोट लगने से बचाना. कोई भी प्लेयर चाहे वह अच्छा खेल रहा हो या कुछ कम खेल रहा हो. इस दौरान खिलाड़ी को चोट ना लगे इस बात का पूरा ध्यान रखना होता है. ताकि अगले फाइट में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके. छत्तीसगढ़ से 27 खिलाड़ी गए हुए थे. इस खेल में छत्तीसगढ़ से चार रेफरी का चयन हुआ था, जिसमें तीन इंटरनेशनल रेफरी और एक स्टेट रेफरी शामिल हुए: टिकेश्वरी साहू, रेफरी

7वीं राष्ट्रीय यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप

छत्तीसगढ़ एमेच्योर म्यूथाई एसोसिएशन के महासचिव अनीस मेमन ने कहा, "7वीं राष्ट्रीय यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप में अंडर 18 के देश भर के खिलाड़ी हिस्सा लेने आए, जिसमें 26 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश के खिलाड़ी भी शामिल थे. कुल 900 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 150 से अधिक अधिकारी भी थे. छत्तीसगढ़ से 27 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया जिसमें 4 रेफरी और 5 अधिकारी थे. कुल 27 खिलाड़ियों ने इस पूरे खेल में भाग लिया.

राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में 7 गोल्ड जीते (ETV Bharat)

राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में 7 गोल्ड जीते (ETV Bharat)

नेशनल म्यूथाई चैंपियनशिप के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ ने जीता 5 मेडल

7वीं UMAI राष्ट्रीय यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप: 1 से 4 जून तक उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजन, छत्तीसगढ़ के 27 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप, छत्तीसगढ़ ने हासिल किया 8 पदक, 1 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक