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म्यूथाई में बस्तर के युवराज ने देश के लिए जीता कांस्य पदक, समिधा अग्रवाल क्वार्टर फाइनल में हुईं बाहर

म्यूथाई में बस्तर के युवराज ने देश के लिए जीता कांस्य पदक, समिधा अग्रवाल क्वार्टर फाइनल में हुईं बाहर

MUAY THAI
म्यूथाई में बस्तर के युवराज का कमाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 9:33 AM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ से म्यूथाई के 4 खिलाड़ी मलेशिया के कुआलालंपुर में वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप और वर्ल्ड सीनियर म्यूथाई चैंपियनशिप खेलने गए थे. जिसमें वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप के 2 खिलाड़ी रायपुर की समिधा अग्रवाल और जगदलपुर के युवराज सिंह राजपूत ने 16 जून से 21 जून तक इस आयोजन में हिस्सा लिया. सेमी फाइनल में युवराज सिंह राजपूत ने भारत को एक कांस्य पदक दिलाया. लेकिन रायपुर की समिधा अग्रवाल क्वार्टर फाइनल में इस गेम से बाहर हो गई.

म्यूथाई में बस्तर के युवराज का कमाल

मंगलवार को दोनों खिलाड़ी रायपुर वापस लौटे. रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया. समिधा अग्रवाल का यह पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप था. वही युवराज सिंह राजपूत का यह छठा वर्ल्ड चैंपियनशिप था. आगे ना खेल पाने का इन दोनों खिलाड़ियों को थोड़ा दुख जरूर है, लेकिन आने वाले दिनों में अपने खेल को और भी निखारने की बात उन्होंने कही.

म्यूथाई में बस्तर के युवराज का कमाल (ETV Bharat)


हम लोग मलेशिया के कुआलालंपुर गए थे. जूनियर्स का फर्स्ट वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप का आयोजन था. यह आयोजन पहली बार कराया गया था. मैं क्वार्टर फाइनल तक खेल पाई, बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला. मेरा मुकाबला फिलिपींस के साथ हुआ था, मैं तीन राउंड खेली. आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. मेडल नहीं मिलने का मलाल जरूर है, लेकिन गलतियों से सीखने को मिला है. इन गलतियों से सीखकर हम आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे: समिधा अग्रवाल, म्यूथाई खिलाड़ी

World School Championship
म्यूथाई गेम (ETV Bharat)

वर्ल्ड स्कूल म्यूथाई चैंपियनशिप मैं खेलने गए थे, बहुत अच्छा अनुभव रहा. स्कूल गेम की तरफ से यह पहली बार आयोजित किया गया था. मैं सेमीफाइनल तक खेल पाया, चोट लगने की वजह से मुझे बाहर कर दिया गया. मुझे कांस्य से पदक से संतुष्ट होना पड़ा, अगली बार मैं 101% मेहनत करके अच्छा खेलूंगा, प्रथम स्थान लाकर भारत का नाम रोशन करुंगा. इसके पहले मैं 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए विश्व के 5 देशों में गया हूं. इसके पहले मैं मलेशिया, टर्की, बैंकाक, यूएई जैसे देशों में परफॉर्म कर चुका हूं: युवराज सिंह राजपूत, म्यूथाई खिलाड़ी



अगला वर्ल्ड चैंपियनशिप ग्रीस में होगा

UMAI एथलीट कमिशन के चेयर पर्सन अमन यादव ने कहा, "मलेशिया में आयोजित म्यूथाई में छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था. जिसमें 2 खिलाड़ी इंटरनेशनल स्कूल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था. 2 खिलाड़ी वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप में हिस्सा लिए. बस्तर के युवराज सिंह राजपूत और रायपुर की समिधा अग्रवाल स्कूल गेम में शामिल हुए थे. इसके साथ ही रायपुर के प्रवीण जायसवाल और टिकेश्वरी साहू म्यूथाई वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिए. समिधा अग्रवाल क्वार्टर फाइनल तक अपना स्थान बना पाई. उसके बाद गेम से बाहर हो गई. इसके साथ युवराज सिंह राजपूत ने सेमी फाइनल में हेड इंजरी की वजह से उसे कांस्य से पदक से संतुष्ट होना पड़ा. अगला वर्ल्ड चैंपियनशिप ग्रीस में होगा, उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे."

World School Championship
म्यूथाई गेम (ETV Bharat)



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