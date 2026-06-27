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म्यूथाई खिलाड़ी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पदक से हुए वंचित, मेडिकल बोर्ड ने नहीं दी NOC, क्वार्टर फाइनल बिना खेले लौटे

आने वाले समय में हम अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. इसके साथ ही अगले चैंपियनशिप के लिए हम तैयारी भी अच्छे से करेंगे. 100% अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.आगे ना खेल पाने का दुख इन दोनों खिलाड़ियों को है, लेकिन आने वाले समय में इस तरह की परेशानी ना हो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा- टिकेश्वरी साहू, म्यू थाई खिलाड़ी

ईटीवी भारत से बात करते हुए म्यूथाई के खिलाड़ी प्रवीण कृष्ण जायसवाल और टिकेश्वरी साहू ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की आपत्ति के बाद हम लोग क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गए.जिसकी वजह से हमें पदक से वंचित होना पड़ा.

रायपुर : मलेशिया के कुआलालंपुर में 16 से 26 जून 2026 तक आयोजित IFMA सीनियर वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के गए रायपुर की टिकेश्वरी साहू और प्रवीण कृष्ण जायसवाल वापस लौट आए हैं.दोनों खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में मेडिकल बोर्ड की आपत्ति के बाद पदक से वंचित हो गए. इन दोनों खिलाड़ियों को इस बात का दुख जरूर है, लेकिन खिलाड़ियों ने कहा कि आगे इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि स्वास्थ्य से संबंधित किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए आने वाले चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. शनिवार को म्यूथाई खिलाड़ी रायपुर के एयरपोर्ट पर पहुंचे जहां पर फूल माला से उनका स्वागत किया गया.

गेम से पहले होता है मेडिकल टेस्ट

म्यूथाई एसोसिएशन के प्रदेश सचिव अनीस मेमन ने बताया कि सीनियर म्यूथाई वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन मलेशिया में 16 से 26 जून तक आयोजित किया गया था. जिसमें रायपुर की टिकेश्वरी साहू और प्रवीण कृष्ण जायसवाल ने हिस्सा लिया था. वर्ल्ड चैंपियनशिप के इस आयोजन में नियम यह रहता है कि जिस दिन फाइट रहती है उस दिन खिलाड़ियों का वेट देखने के साथ ही पूरी तरह से मेडिकल चेकअप भी होता है.

खिलाड़ी से पदक हुए वंचित (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

इस आयोजन में दोनों खिलाड़ी काफी पावरफुल थे. लेकिन मेडिकल बोर्ड की आपत्ति के बाद दोनों खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में नहीं खेल पाए. दोनों खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के साथ ही देश के स्टार खिलाड़ी रहे हैं. दोनों ने यहां तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत की थी. क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए थे. म्यूथाई वर्ल्ड चैंपियनशिप के इस आयोजन में 87 देश के खिलाड़ी पहुंचे थे- अनीस मेमन, प्रदेश सचिव म्यूथाई एसोसिएशन

अनीस मेमन ने बताया कि जिस दिन क्वार्टर फाइनल का मैच होने वाला था. उस दिन खिलाड़ी प्रवीण कृष्ण जायसवाल और टिकेश्वरी साहू को मेडिकल बोर्ड ने अनफिट घोषित कर दिया. जिसके बाद दोनों खिलाड़ी आगे नहीं खेल पाए. टिकेश्वरी साहू को वोमिटिंग की वजह से वीकनेस आ गया था. उसका वजन भी कम हो गया था. इसी तरह से दूसरा खिलाड़ी प्रवीण कृष्ण जायसवाल जब जिम में प्रैक्टिस कर रहे थे. तब उनका एंकल मुड़ गया था, जिसकी वजह से उन्हें भी अनफिट घोषित कर दिया गया.

मेडिकल बोर्ड ने नहीं दिया NOC

मेडिकल बोर्ड ने प्लेयर सेफ्टी को देखते हुए NOC नहीं दी. इस बात को लेकर इंडिया के कोच ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसे सिरे से खारिज कर दिया गया. ऐसे में आने वाले समय में दोनों खिलाड़ियों को अपने फिटनेस और वेट पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा.

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