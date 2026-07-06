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काशी विद्यापीठ में एमएसडब्ल्यू के छात्रों का प्रदर्शन, संस्थान पर लगाए कई आरोप

छात्र-छात्राओं का कहना था कि हमारे साथ लगातार धोखा हो रहा है, परीक्षा देने के बाद भी कई छात्रों को अनुपस्थित कर दिया गया है. इसके साथ ही नंबर भी कम दिए गए हैं. जिसकी वजह से छात्र-छात्राएं परेशान हैं.

वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सोमवार को एमएसडब्ल्यू के छात्र-छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया. स्टूडेंट्स ने समाज कार्य संकाय के एंट्री गेट पर नारेबाजी कर, अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए विभाग पर मनमानी का आरोप लगाया.

स्टूडेंट का कहना था कि यह संस्थान यूपी की टॉप सूची में श्रेष्ठ पर है, लेकिन पिछले तीन से चार सालों से यहां कोई प्लेसमेंट तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमारे सामने अपने फ्यूचर को लेकर संकट खड़ी हो गई है.

छात्रों ने बताया कि सोमवार को निर्धारित मौखिक परीक्षा को भी बिना बताए कैंसिल कर दिया गया और वह अपनी समस्याओं को लेकर जब विद्यापीठ प्रशासन से मिलने पहुंचे तो उन्हें भगा दिया गया. छात्र-छात्राओं की मांग थी कि मूल्यांकन प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट की जाए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके.



प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है. समस्या लेकर जाने पर सिर्फ इधर-उधर दौड़ाया जाता है. एक छात्रा ने आरोप लगाया कि परीक्षा देने के बाद भी उसे अनुपस्थित दिखाया गया है और जब वह संदर्भित टीचर से मिलने गई तो उसे दूसरे किसी के पास भेज दिया गया.

स्टूडेंट का कहना था कि वह इस संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनके भविष्य को संवारने की जगह और खराब किया जा रहा है. वह इस मामले में जब यूनिवर्सिटी प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश की, तो किसी ने कुछ बोलना उचित नहीं समझा. फिलहाल छात्रों में नाराजगी बनी हुई है.



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