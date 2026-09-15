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प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से बदलेगी हस्तशिल्पकारों की किस्मत, ऑनलाइन बाजार में सीधे मिलेगी एंट्री! एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल्स

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने कारीगरों को दिया ऑनलाइन प्लेटफार्म, अब हस्तशिल्प को बिना दुकान भी मिलेगा बाजार, ऐसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन.

Prime Minister Vishwakarma Yojana
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 7:53 PM IST

5 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में अब हस्तशिल्प से जुड़े हुए कारीगरों को ऑनलाइन माध्यम से भी अपना सामान बेचने की सुविधा मिलेगी. MSME द्वारा देश भर की ऑनलाइन कंपनियों के साथ ये अनुबंध किया गया है. ऐसे में अब हस्तशिल्प को भी पूरे देश भर में अलग पहचान मिलेगी और देश भर से ग्राहक भी विभिन्न राज्यों की हस्तशिल्प कला को ऑनलाइन माध्यम से खरीद सकेंगे.

हस्तशिल्पियों को मिलेगा बड़ा बाजार

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत एमएसएमई द्वारा ऑनलाइन कंपनियों के साथ यह अनुबंध किया गया है. ऑनलाइन कंपनियों के साथ MSME के अनुबंध होने के बाद हस्तशिल्पियों को सड़क किनारे अपने उत्पाद बेचने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें भी ऑनलाइन माध्यम से अपने सामान बेचने के लिए एक बड़ा बाजार मिलेगा. ऐसे में हिमाचल प्रदेश के हजारों हस्तशिल्पियों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा.

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हस्तशिल्पकार को बिना दुकान भी मिलेगा बाजार (ETV Bharat)

"ऑनलाइन बाजार उपलब्ध होने से अब मैं अपने उत्पाद घर बैठे ही देश-विदेश तक पहुंचा सकूंगा. हाथ से बनी हुई टोकरी, किलटे व अन्य सजावटी सामान के लिए कई बार विदेशी भी मुझसे संपर्क करते हैं. इसके अलावा बड़े-बड़े शोरूम और होटलों के लिए भी इसकी डिमांड आती है. ऐसे में ऑनलाइन बाजार मिलने से हमारे काम को भी बढ़ावा मिलेगा." - भीखू राम, हस्तशिल्प कारीगर, ढालपुर

इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से MSME का अनुबंध

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय ने हस्तनिर्मित उत्पादों को देसी-विदेशी बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में अब नई पहल की है. मंत्रालय ने फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेजन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अनुबंध किया है. हिमाचल में भी हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों द्वारा तैयार किए जा रहे पारंपरिक और हस्तनिर्मित उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि कारीगरों को देशभर में ग्राहक मिल सकें और उनकी आय में बढ़ोतरी हो.

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ऑनलाइन प्लेटफार्म से MSME का अनुबंध (ETV Bharat)

क्या है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना?

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और आधुनिक उपकरणों से सशक्त बनाने वाली एक केंद्रीय योजना है. जिसे 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था. एमएसएमई मंत्रालय की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में करीब 19 हजार हस्तशिल्पियों को चिह्नित कर रजिस्टर किया गया है.

"प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पियों को आधुनिक बाजार से जोड़ना है. ऑनलाइन बिक्री की सुविधा मिलने से हिमाचल के हस्तनिर्मित उत्पादों को देश के विभिन्न हिस्सों में खरीदार मिल सकेंगे." - एके गौतम, प्रभारी, हिमाचल प्रदेश प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

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हिमाचल के 19 हजार कारीगर हुए चिन्हित (ETV Bharat)

योजना के तहत कारीगरों को मिलेंगी ये सुविधाएं

हिमाचल प्रदेश प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के प्रभारी एके गौतम ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत देश में विश्वकर्मा समुदाय से जुड़े 18 ट्रेड को मान्यता दी गई है. योजना के जरिए कारीगरों को प्रशिक्षण, टूलकिट और आर्थिक सहायता सहित विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. इसके अलावा पात्र हस्तशिल्पियों को कुल 3 लाख रुपए तक की ऋण सहायता उपलब्ध करवाने का भी प्रावधान है.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के फायदे

  • योजना में बिना गारंटी के व्यवसाय बढ़ाने के लिए 5% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का ऋण का प्रावधान है.
  • पहली किस्त 1 लाख रुपए 18 महीने के लिए, दूसरी किस्त 2 लाख रुपए 30 महीने के लिए के लिए दी जाती है.
  • योजना के तहत आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए ई-वाउचर के रूप में 15 हजार रुपए की सहायता दी जाती है.
  • कौशल प्रशिक्षण के तहत 5 से 7 दिन का बुनियादी और 15 दिन या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण दिया जाता है.
  • योजना के लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड दिया जाता है.
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हस्तशिल्पकारों को मिला ऑनलाइन बाजार (ETV Bharat)

कौन ले सकता है योजना का लाभ ?

एके गौतम ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मोची, राजमिस्त्री, दर्जी और नाई जैसे 18 पारंपरिक ट्रेडों से जुड़े कारीगर को रजिस्टर किया जाता है. आवेदन के समय न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए. योजना का लाभ लेने के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जरिए बायोमेट्रिक आधार आधारित फ्री रजिस्ट्रेशन किया जाता है.

"प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के जरिए कारगीर विदेशी बाजारों में अपने उत्पाद को निर्यात कर सकेंगे. जिससे उनकी कला को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलेगी." - एके गौतम, प्रभारी, हिमाचल प्रदेश प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

योजना ने इस कारीगर का बढ़ाया कारोबार

कुल्लू के ढालपुर में हस्तशिल्प से जुड़े हुए कारीगर हरफु राम का कहना है कि जब से बाजार में प्लास्टिक के उत्पाद आए हैं. तब से हाथ से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल काफी कम हो रहा है. आज की युवा पीढ़ी भी अब इस पुराने काम को सीखने से मना कर रही है, क्योंकि इसमें आर्थिक रूप से फायदा नहीं हो रहा है. ऐसे में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत उन्हें ऋण उपलब्ध करवाया गया. जिससे वह अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं. इसके अलावा अब ऑनलाइन बाजार के जरिए भी उन्हें ऑर्डर मिल रहे हैं, जिससे उन्हें आने वाले समय में भी फायदा होगा.

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