भिवानी में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रदर्शनी का आगाज, कारीगरों और स्टार्टअप को मिला नया मंच

भिवानी में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत तीन दिवसीय प्रदर्शनी मेले का शुभारंभ किया गया.

MSME Vishwakarma Exhibition Fair
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रदर्शनी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 12, 2026 at 5:29 PM IST

3 Min Read
भिवानी: भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में तीन दिवसीय प्रदर्शनी मेले का शुभारंभ किया गया. यह मेला छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आयोजन किया गया. इस मेले में योजना से जुड़े 18 विभिन्न प्रकार के कारीगरों और दस्तकारों ने 50 से अधिक स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया. मेले का उद्घाटन भिवानी के उपायुक्त साहिल गुप्ता ने किया. इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र, स्थानीय लोग और उद्यमी मेले में पहुंचे और कारीगरों के उत्पादों को देखा तथा खरीदा.

"उद्यमियों को मंच दे रहा है एमएसएमई": उद्घाटन के दौरान उपायुक्त साहिल गुप्ता ने कहा कि, "भारत सरकार का एमएसएमई मंत्रालय इस प्रकार के प्रदर्शनी मेलों के माध्यम से नए उद्यमियों को एक बेहतर मंच प्रदान कर रहा है. ऐसे मेले छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री का अवसर देते हैं. इससे नए स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है." उन्होंने मेले में लगे स्टॉलों का अवलोकन करते हुए कारीगरों का उत्साहवर्धन भी किया.

भिवानी में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रदर्शनी का आगाज (ETV Bharat)

"योजना से मिल रही आर्थिक सहायता": प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की सहायक निदेशक रचना त्रिपाठी ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि, "केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत वर्ष 2023 में की थी. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का बजट लगभग 13 हजार करोड़ रुपये है. इसके तहत कारीगरों को प्रारंभिक रूप से एक लाख रुपये तक का ऋण केवल 5 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है. योजना के तहत 18 प्रकार की पारंपरिक दस्तकारी से जुड़े कारीगरों को 15 हजार रुपये तक की टूल किट भी नि:शुल्क दी जाती है, ताकि वे अपने हुनर के आधार पर स्वरोजगार स्थापित कर सकें."

मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को भी बढ़ावा: रचना त्रिपाठी ने आगे कहा कि, "योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में ऋण और सब्सिडी की सुविधा भी उपलब्ध है. नई मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए 50 लाख रुपये तक तथा सर्विस सेक्टर से जुड़े कार्यों के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है. इनमें कार्य की प्रकृति के अनुसार 15, 25 और 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है. इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम मजबूत हो रहे हैं."

कारीगरों को मिल रहा व्यापार बढ़ाने का अवसर: मेले में भाग लेने वाले उद्यमियों ने भी इस पहल की सराहना की उद्यमी सतेंद्र कुमार ने कहा कि, "हमें अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अच्छा अवसर मिला है. वहीं, उद्यमी अनिता ने कहा कि, "एमएसएमई के तहत हमें भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में स्टॉल लगाने का अवसर मिला है. यहां हम अपने द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं और लोग उन्हें खरीद भी रहे हैं." इसके अलावा उद्यमी नरेश ने कहा कि, "इस तरह के मेले न केवल उनके व्यापार को बढ़ावा देते हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी अपने हुनर के आधार पर नया काम शुरू करने की प्रेरणा देते हैं."

संपादक की पसंद

