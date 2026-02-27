ETV Bharat / state

एमएसएमई इकाई संचालकों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, 50 लाख रुपये तक मिलेगी सब्सिडी

कॉन्क्लेव में अपर आयुक्त उद्योग ने कहा, एमएसएमई इकाइयों की मदद के लिए हम तैयार हैं, अब कानपुर का एक्सपोर्ट आगे बढ़ेगा.

एमएसएमई लीडरशिप कॉन्क्लेव में मौजूद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन और अन्य अफसर.
एमएसएमई लीडरशिप कॉन्क्लेव में मौजूद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन और अन्य अफसर. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : एमएसएमई (MSME) सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को एमएसएमई लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी शामिल हुए. एमएसएमई विभाग के अफसरों ने बताया, इकाई संचालकों की मदद के लिए सरकार तैयार है. अब सरकार की ओर से 50 लाख रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी. इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. संचालकों को आसानी से सब्सिडी मिलेगी.

अपर आयुक्त इंडस्ट्री राजकमल यादव ने कहा, हर इकाई संचालक के सामने कई तरह की समस्याएं होती हैं. जिनका निदान विभाग कराएगा. उनके उत्पादों को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है. उनके उत्पादों को और अधिक प्रोडक्टिव बनाना है.

कॉन्क्लेव में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, योगी सरकार में उद्यमियों की सभी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा. पूरे सूबे में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना कराई जाएगी. जिससे प्रदेश में उद्यम विस्तार होगा और उद्यमी आर्थिक रूप से सक्षम होंगे.

अगले तीन सालों में निर्यात 20 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य : फीटा के महासचिव उमंग अग्रवाल ने कहा, कानपुर में उद्यमियों के लिए एमएसएमई विभाग की ओर से 30 से अधिक नीतियों को क्रियान्वित कराया गया है.

विभाग का मकसद है, कानपुर के निर्यात कारोबार को 10 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 हजार करोड़ रुपये तक करने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा, इंडो अमेरिकन चैंबर्स आफ कॉमर्स की ओर से पहली बार ये कॉन्क्लेव कराया गया. जिसमें उद्यमियों को कई अहम जानकारियां दी गईं. कॉन्क्लेव में कानपुर के अलावा लखनऊ, नोएडा समेत कई अन्य शहरों से उद्यमी पहुंचे हैं.

यह भी पढ़ें : जहां पठार में रिसती बूंदों से बुझती थी प्यास; वहां बीहड़ को चीरकर फूट पड़ी उम्मीदों की जलधारा

TAGGED:

KANPUR MSME CONCLAVE
MSME CONCLAVE
MSME SUBSIDY UP TO RS 50 LAKH
MSME योगी सरकार की बड़ी घोषणा
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.