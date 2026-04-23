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MSME सेक्टर बना विकसित भारत की रीढ़, वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ रही भारत की हिस्सेदारी: डॉ. रंजीत मेहता

नई दिल्ली: देश-दुनिया में तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य के बीच भारत का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) सेक्टर विकास की नई कहानी लिख रहा है. रोजगार सृजन, इनोवेशन और औद्योगिक विस्तार में MSME की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है. यह बातें एमएसएमई के क्षेत्र में उद्ममियों को सम्मानित करने के लिए बुधवार को आयोजित MSME स्टार्टअप इनोवेशन समिट में कही गई. इसपर पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीईओ एवं सेक्रेटरी जनरल डॉ. रंजीत मेहता ने ईटीवी भारत से विस्तृत बातचीत में MSME सेक्टर की वर्तमान स्थिति और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य में इसकी अहमियत को रेखांकित किया.

डॉ. रंजीत मेहता ने कहा कि भारत आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है. पिछले एक दशक में देश ने मैन्युफैक्चरिंग व इंडस्ट्री सेक्टर में मजबूत आधार तैयार किया है. इस दौरान MSME और स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार भारत की आर्थिक मजबूती का बड़ा कारण बना है. अगर भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, तो MSME सेक्टर को और सशक्त करना होगा.

डॉ. रंजीत मेहता ने बताई MSME सेक्टर की वर्तमान स्थिति (ETV Bharat)

माना जाता है अर्थव्यवस्था की रीढ़: उन्होंने बताया कि मेक इन इंडिया जैसी पहल ने देश में उत्पादन बढ़ाने व घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने में अहम भूमिका निभाई है. इसके साथ ही स्टार्टअप इंडिया के जरिए युवाओं को उद्यमिता की ओर आकर्षित किया गया है. इसका परिणाम ये है कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है. वैश्विक स्तर पर MSME सेक्टर को किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. भारत में भी इसकी भूमिका बेहद अहम है. देश में इस समय 8 करोड़ से अधिक MSME सक्रिय हैं, जो जीडीपी में बड़ा योगदान देने के साथ-साथ करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं. विकसित भारत के विजन को साकार करने में यह सेक्टर निर्णायक भूमिका निभाने वाला है.

राहत पैकेज के जरिए दिया सहारा: MSME सेक्टर की चुनौतियों पर बात करते हुए डॉ. रंजीत मेहता ने कहा कि फाइनेंस, टेक्नोलॉजी व मार्केट एक्सेस लंबे समय से इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं रही हैं. हालांकि सरकार ने इन तीनों क्षेत्रों में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए हैं. कोविड-19 महामारी के दौरान जब उद्योगों पर संकट गहराया, तब सरकार ने लिक्विडिटी सपोर्ट, क्रेडिट गारंटी व राहत पैकेज के जरिए MSMEs को सहारा दिया. इससे सेक्टर को दोबारा पटरी पर लौटने में मदद मिली. उन्होंने ये भी बताया कि आज भारत में बिजनेस करने का माहौल पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिग में भारत की स्थिति 140वें स्थान से सुधरकर 63वें स्थान तक पहुंचना इसी का प्रमाण है. सरकार की प्रो-एक्टिव नीतियों व उद्योगों के प्रति संवेदनशील रवैये ने उद्यमियों का भरोसा बढ़ाया है.