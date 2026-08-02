'रोजगार से आत्मनिर्भरता तक': 2030 तक 10 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य, MSME का बड़ा अभियान
सभी युवाओं से अपील है कि वे पलायन करने के बजाय पहले गांव, जिला, राज्य और फिर देश' के विकास के बारे में सोचें.
Published : August 2, 2026 at 3:39 PM IST
नई दिल्ली: देश में स्वरोजगार, उद्यमिता व उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 'एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया' ने वर्ष 2030 तक 10 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है. काउंसिल के चेयरमैन विजय कुमार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि भारत को एक विकसित व आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए 'लोकल फॉर वोकल' और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती देना ही एकमात्र मार्ग है. उन्होंने माइक्रो स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (एमएसएमई) योजनाओं, महिला सशक्तीकरण, वित्तीय सब्सिडी व युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पूरी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की.
विजय कुमार ने बाताया कि एमएसएमई विभाग का गठन वर्ष 2006 में हुआ था और उसी समय मंत्रालय भी बना था. वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए दूरगामी कदम उठाए और 'लोकल फॉर वोकल' का नारा दिया. हमारा स्पष्ट मानना है कि जिन सामानों को हम विदेशों से आयात करते हैं, यदि उनका निर्माण हम अपने ही देश में शुरू कर दें तो इसका बहुआयामी लाभ होगा. देश का पैसा देश में ही रहेगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी. हमारी अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत होगी. यदि हम किसी चीज का तुरंत निर्यात नहीं भी कर पा रहे हैं, तो कम से कम आयात पर निर्भरता खत्म करनी होगी, क्योंकि आयात पर भारी कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है. इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यानी एमएसएमई सेक्टर पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य है.
प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी व पलायन रोकने का फॉर्मूला:
विजय कुमार ने कहा कि वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों जैसे अमेरिका की तुलना में काफी कम है. काम व नौकरी की तलाश में विभिन्न राज्यों से लोग दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों की ओर पलायन करने को मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके मूल निवास स्थान पर रोजगार के अवसर सीमित हैं. उन्होंने कहा कि यदि हम हर जिले व ग्रामीण स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करें, तो देश की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा और नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से महानगरों की तरफ होने वाला पलायन भी स्वतः ही रुक जाएगा.
वर्ष 2030 तक 10 लाख रोजगार व महिला उद्यमियों के लिए 'सी-मार्ट'
विजय कुमार ने बताया कि हम पिछले कई वर्षों से लोगों को जागरूक करने, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने व उन्हें उद्योग स्थापित कराने में मदद कर रहे हैं. इससे अब तक लाखों लोगों को न सिर्फ रोजगार मिला है, बल्कि वे दूसरों को भी नौकरी देने वाले बने हैं. हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक कम से कम 10 लाख नए लोगों को रोजगार से जोड़ना है. इसके लिए इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम (ईडीपी) के तहत लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है.
उन्हंने बताया कि महिलाओं के लिए सी मार्ट की विशेष रणनीति है. हमने अक्सर देखा है कि ग्रामीण या छोटे कस्बों की महिला उद्यमी उत्पाद तो बेहतरीन बनाती हैं, लेकिन उन्हें उचित बाजार मूल्य नहीं मिल पाता है. इसे दूर करने के लिए भारत सरकार ने बजट 2026 में 'सी-मार्ट' योजना पेश की है. इसके तहत ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर सरकारी स्थानों पर मार्ट स्थापित किए जाएंगे, जहां महिलाएओं के उत्पादों को बेचा जाएगा. इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा और उनकी नियमित आय सुनिश्चित होगी.
10 करोड़ तक का कॉलेटरल फ्री लोन और सब्सिडी भीः
विजय कुमार ने बताया कि सरकार महिला उद्यमियों के लिए अत्यंत आकर्षक नीतियां चला रही हैं. महिला उद्यमियों को बिना किसी गारंटी/प्रॉपर्टी गिरवी रखे 10 करोड़ रुपये तक का कॉलेटरल फ्री लोन देने का प्रावधान है. महिलाओं के लिए कम से कम 35 प्रतिशत की सीधी सब्सिडी निर्धारित है. प्रक्रिया के तहत बैंक से लोन स्वीकृत होने के बाद एमएसएमई विभाग सब्सिडी की राशि सीधे बैंक को हस्तांतरित कर देता है. महिला उद्यमी को इस सब्सिडी का पैसा वापस नहीं चुकाना होता है, जिससे उनका वित्तीय बोझ काफी कम हो जाता है.
युवाओं के लिए 1056 योजनाएं व ओडीओपी योजना का दायरा:
विजय कुमार ने बताया कि एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत कुल 1056 योजनाएं संचालित हैं, जिनमें फूड प्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद, बागवानी व विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शामिल हैं. हालांकि, जानकारी के अभाव में अधिकतर युवा इसका लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं. इसके अतिरिक्त देश भर में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ओडीओपी) योजना चल रही है, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा विशेष सब्सिडी दी जाती है. पश्चिम बंगाल सरकार भी नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन उपलब्ध करा रही है. एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल युवाओं को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से लेकर, ट्रेनिंग, लोन दिलाने व अंत में उनके प्रोडक्ट को सही मार्केट रेट दिलाने तक हर स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान करती है.
सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रामाणिक पोर्टल:
योजनाओं की आधिकारिक और सटीक जानकारी के लिए लोग निम्नलिखित सरकारी वेबसाइटों पर विजिट कर सकते हैं. विजय कुमार ने बताया कि My MSME Portal: my.msme.gov.in और MSME Ministry official site: msme.gov.in पर जाकर एमएसएमई की योजनाओं के बारे में जान सकते हैं. इसके साथ ही KVIC Portal: खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी कई योजनाओं की विस्तृत जानकारी मौजूद है. विजय कुमार ने कहा कि यदि किसी को ऑनलाइन आवेदन करने या प्रोजेक्ट चयन में कोई कठिनाई आती है, तो वे हमारी संस्था 'एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया' से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं.
युवाओं से नौकरी देने वाला बनने की अपील:
विजय कुमार ने कहा कि मेरी सभी युवाओं से अपील है कि वे पलायन करने के बजाय पहले अपना गांव, फिर जिला, फिर राज्य और फिर देश' के विकास के बारे में सोचें. यदि आप अपने गांव या जिले में ही छोटा-सा उद्योग शुरू करते हैं, तो आप न सिर्फ स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देंगे.
विजय कुमार ने कहा कि आज देश के जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने भी कभी जीरो से ही शुरुआत की थी. उनके पास सिर्फ एक मजबूत इच्छाशक्ति व कुछ कर गुजरने का जज्बा था. देश के युवाओं को नौकरी मांगने वाला बनने के बजाय नौकरी देने वाला बनना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़-चढ़कर आगे आना चाहिए.
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