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MSME मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर किया तंज, बोले- पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी

MSME मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा, योगी सरकार श्रमिकों की हरसंभव मदद करने के लिए तैयार है.

कानपुर में विभागीय अफसरों संग एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने बैठक की.
कानपुर में विभागीय अफसरों संग एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने बैठक की. (Photo Credit; Media Cell, Commissioner's Office)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 8:33 PM IST

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कानपुर : एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी शुक्रवार को कानपुर पहुंचे. उद्योग निदेशालय में अफसरों संग बैठक की. मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर तंज किया. उन्होंने कहा, पूर्व सीएम अखिलेश यादव अब कुछ भी बोलते रहते हैं. वह अपनी ओर से जिस पीडीए की बात करते हैं, उसका मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है.

उन्होंने कहा, जब-जब सपा सत्ता में आई लोगों ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं का चरित्र देखा. सपा में परिवार वालों को ही तवज्जों देने का काम किया गया. कभी कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ाया गया. इसे यूं भी कह सकते हैं, सपा के नेता घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं.

श्रमिकों द्वारा लगातार हो रहे प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा, योगी सरकार श्रमिकों की हरसंभव मदद करने के लिए तैयार है. हमारे विभागीय अफसर लगातार उनसे संपर्क में हैं. कुछ ऐसे निगेटिव एजेंडा वाले लोग हैं, जो उन्हें भड़का रहे हैं. हम श्रमिकों के सभी मुद्दों को बैठकर हल कराएंगे.

उद्यमियों को दी जा रही सहूलियत : उन्होंने कहा, कानपुर एक औद्योगिक नगरी है. हमारे विभाग की ओर से उद्यमियों को तमाम तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं. 500 करोड़ रुपये टर्नओवर वाली इंडस्ट्री भी स्थापित हो रही है. एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कानपुर में भाजपा कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल के आवास पर जाकर उनके भाई के तेरहवीं कार्यक्रम में अपनी शोक संवेदना भी व्यक्त की.

90 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कानपुर में संचालित : एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा, उप्र में मौजूदा समय में 90 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां संचालित हैं. जिससे सीधे तौर पर तीन करोड़ श्रमिक, उद्यमी व अन्य लोग जुड़े हैं. लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है. देश के विकास में यूपी की एमएसएमई इकाइयों का बहुत अधिक योगदान है. हम अब विभाग की ओर से हर साल एक लाख से अधिक युवओं को उद्यमिता से सीधे जोड़ने जा रहे हैं.

उद्योग निदेशक बोले- सीएम देंगे फ्लैटेड फैक्ट्री का तोहफा : कमिश्नर कानपुर मंडल व उद्योग निदेशक के विजयेंद्र पांडियन ने बताया, बहुत जल्द अब सीएम योगी कानपुर आकर फ्लैटेड फैक्ट्री का तोहफा देंगे. फ्लैटेड फैक्ट्री को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है.

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