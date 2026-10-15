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वन-स्टॉप सेंटर! अब नौकरी की चिंता छोड़िए, बिजनेस की तैयारी कीजिए, 'हर घर उद्यमी' बनेगा युवाओं और महिलाओं का साथी

हर घर उद्यमी कार्यक्रम ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: घर में कोई युवा अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, किसी महिला के पास हुनर है लेकिन उसे बाजार तक पहुंचाने का रास्ता नहीं मालूम, तो किसी के पास बिजनेस का आइडिया है, मगर पहला कदम कहां से उठाना है, यह समझ नहीं आ रहा. ऐसे ही युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता की राह दिखाने के उद्देश्य से ‘हर घर उद्यमी’ प्लेटफॉर्म की पहल शुरू की गई है. वन-स्टॉप सेंटर के जरिए इसका लक्ष्य केवल बिजनेस शुरू करवाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आइडिया तैयार करने से लेकर कारोबार को आगे बढ़ाने और लंबे समय तक मार्गदर्शन देने तक सहयोग उपलब्ध कराना है. सोच साफ है कि युवा सिर्फ नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने वाले बनें. साथ ही, महिलाएं भी अपनी प्रतिभा और कौशल को कारोबार में बदलकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें. इसी दिशा में भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने जयपुर के इस प्लेटफॉर्म को माध्यम बनाया है.