वन-स्टॉप सेंटर! अब नौकरी की चिंता छोड़िए, बिजनेस की तैयारी कीजिए, 'हर घर उद्यमी' बनेगा युवाओं और महिलाओं का साथी
MSME मंत्रालय और ‘हर घर उद्यमी’ ने युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वन-स्टॉप सेंटर और एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस प्रोग्राम की शुरुआत की है.
Published : October 15, 2026 at 2:31 PM IST
जयपुर: घर में कोई युवा अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, किसी महिला के पास हुनर है लेकिन उसे बाजार तक पहुंचाने का रास्ता नहीं मालूम, तो किसी के पास बिजनेस का आइडिया है, मगर पहला कदम कहां से उठाना है, यह समझ नहीं आ रहा. ऐसे ही युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता की राह दिखाने के उद्देश्य से ‘हर घर उद्यमी’ प्लेटफॉर्म की पहल शुरू की गई है. वन-स्टॉप सेंटर के जरिए इसका लक्ष्य केवल बिजनेस शुरू करवाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आइडिया तैयार करने से लेकर कारोबार को आगे बढ़ाने और लंबे समय तक मार्गदर्शन देने तक सहयोग उपलब्ध कराना है. सोच साफ है कि युवा सिर्फ नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने वाले बनें. साथ ही, महिलाएं भी अपनी प्रतिभा और कौशल को कारोबार में बदलकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें. इसी दिशा में भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने जयपुर के इस प्लेटफॉर्म को माध्यम बनाया है.
घर-घर महिला उद्यमी बनाने की दिशा में पहल: महिला सशक्तीकरण का एक महत्वपूर्ण रास्ता आर्थिक आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है. कई महिलाएं घर से ही काम शुरू करने की क्षमता रखती हैं, लेकिन उन्हें कारोबार की योजना बनाने, पूंजी की व्यवस्था करने, सरकारी सहायता समझने, ग्राहकों तक पहुंचने और बाजार में उत्पाद या सेवाएं बेचने के लिए मार्गदर्शन नहीं मिल पाता. ‘हर घर उद्यमी’ इसी अंतर को कम करने की दिशा में काम कर रहा है. ‘हर घर उद्यमी’ की संस्थापक नेहा गुप्ता ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को केवल स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना नहीं, बल्कि उन्हें बिजनेस की शुरुआत से लेकर उसे टिकाऊ बनाने तक सहयोग देना है. यदि किसी महिला के पास कोई व्यावसायिक विचार है, वह घर से कारोबार शुरू करना चाहती है या अपने छोटे व्यवसाय को बड़े स्तर पर ले जाना चाहती है, तो उसे आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा. इसका मकसद ऐसी परिस्थितियां तैयार करना है, जिनमें महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए हर बार दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े. वे अपनी रुचि, कौशल और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर व्यवसाय की योजना बना सकें और धीरे-धीरे अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें. ‘घर-घर महिला उद्यमी’ की अवधारणा इसी सोच को आगे बढ़ाती है कि महिलाओं के हुनर को आर्थिक अवसर में बदला जाए.
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घर-घर महिला उद्यमी बनाने की पहल:
- हुनर से कारोबार तक: महिलाओं के कौशल को आर्थिक अवसरों में बदलने का लक्ष्य.
- घर से बिजनेस की शुरुआत : घरेलू स्तर पर कारोबार शुरू करने के लिए मार्गदर्शन.
- बिजनेस प्लान की जानकारी : आइडिया, लागत और बाजार की जरूरतों को समझने में मदद.
- आर्थिक आत्मनिर्भरता : अपनी कमाई और कारोबार से महिलाओं को सशक्त बनाना.
- सरकारी योजनाओं की जानकारी : उपलब्ध सहायता और संसाधनों तक पहुंच बनाने का प्रयास.
- छोटे कारोबार का विस्तार : मौजूदा महिला उद्यमियों को आगे बढ़ने के अवसर.
- महिला उद्यमियों को सम्मान : सफल महिलाओं को पहचान देकर दूसरों को प्रेरित करना.
आइडिया से कारोबार तक, फिर भी नहीं छूटेगा साथ: भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के एमएसएमई विकास कार्यालय, जयपुर और ‘हर घर उद्यमी’ की ओर से एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस प्रोग्राम (EAP) आयोजित किए जा रहे हैं. कार्यक्रम में नए और मौजूदा उद्यमियों को बिजनेस शुरू करने, उसे विस्तार देने, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और डिजिटल माध्यमों के जरिए बाजार में अपनी पहचान बनाने से जुड़ी जानकारी दी गई. आयोजन का मुख्य जोर युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता के व्यावहारिक पहलुओं से जोड़ने पर रहा. नेहा गुप्ता ने बताया कि अक्सर बिजनेस शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवा शुरुआती जानकारी के अभाव में ही रुक जाते हैं. उन्हें यह स्पष्ट नहीं होता कि कारोबार के लिए कौन-से दस्तावेज चाहिए, लागत का अनुमान कैसे लगाया जाए, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले, ग्राहकों तक कैसे पहुंचें और अपने काम को बाजार में कैसे स्थापित करें.
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‘हर घर उद्यमी’ की खासियत के तौर पर बिजनेस आइडिया तैयार करने से लेकर उसे व्यावहारिक रूप देने और आगे भी सलाह देने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है. इसका उद्देश्य नए उद्यमियों को केवल एक कार्यक्रम में जानकारी देकर छोड़ना नहीं, बल्कि व्यवसाय की अलग-अलग जरूरतों को समझने में उनकी मदद करना है. नेहा ने कहा कि एक नए उद्यमी के लिए शुरुआत में सही जानकारी, भरोसेमंद मार्गदर्शन और उपलब्ध संसाधनों की पहचान बेहद अहम होती है. कारोबार चलने लगे तो वित्तीय रिकॉर्ड, मार्केटिंग, ग्राहकों से संपर्क, बिक्री और विस्तार की रणनीति भी जरूरी हो जाती है. ऐसे में एक ही मंच पर अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने की अवधारणा नए कारोबारियों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकती है.
आइडिया से कारोबार तक, हर कदम पर साथ:
- बिजनेस आइडिया : नए कारोबार की संभावनाओं को पहचानना.
- एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस प्रोग्राम : युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता की जानकारी.
- कारोबार शुरू करने की तैयारी : दस्तावेज, लागत और जरूरी प्रक्रियाओं को समझना.
- विशेषज्ञों का मार्गदर्शन : बिजनेस की शुरुआत से विस्तार तक सलाह.
- डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल : ऑनलाइन माध्यमों से कारोबार को आगे बढ़ाना.
- वन-स्टॉप मार्गदर्शन मंच : बिजनेस की अलग-अलग जरूरतों के लिए जानकारी और सहायता.
- रोजगार देने वाले बनें युवा : नौकरी तलाशने के साथ रोजगार पैदा करने की सोच को बढ़ावा.
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‘हर घर उद्यमी’ का लक्ष्य—युवा बनें रोजगार देने वाले: ‘हर घर उद्यमी’ की संस्थापक नेहा गुप्ता ने बताया कि इस पहल के जरिए उद्यमियों को बिजनेस ग्रोथ के नए अवसरों, सरकारी सहायता और आधुनिक डिजिटल टूल्स के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि वे अपने व्यवसाय को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें. इस पहल का व्यापक उद्देश्य सरकार के साथ मिलकर युवाओं को बिजनेस के लिए तैयार करना है. इसके तहत खास तौर पर महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा. एक ऐसे वन-स्टॉप सेंटर की परिकल्पना की गई है, जहां नए उद्यमियों को बिजनेस से जुड़ी अलग-अलग जरूरतों के लिए आवश्यक जानकारी और सहायता मिल सके. नेहा कहती हैं कि राजस्थान में बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं ऐसे हैं, जो कुछ अपना काम शुरू करना चाहते हैं. किसी के पास हुनर है, किसी के पास उत्पाद बनाने का विचार, तो कोई डिजिटल माध्यमों से सेवाएं देने का काम शुरू करना चाहता है. चुनौती अक्सर इच्छा की कमी नहीं, बल्कि सही दिशा, संसाधनों और शुरुआती कदमों की जानकारी का अभाव होती है. 'हर घर उद्यमी' की पहल इसी जरूरत को ध्यान में रखकर उद्यमिता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नए कारोबारियों को मार्गदर्शन देने का एक प्रयास है.
उद्यमियों के लिए सरकारी योजनाएं और डिजिटल टूल्स:
- एमएसएमई योजनाएं : सब्सिडी, अनुदान और सरकारी सहायता की जानकारी.
- निर्यात कारोबार : उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने की जानकारी.
- डिजिटल मार्केटिंग : ऑनलाइन प्रचार और ग्राहकों तक पहुंच बनाने के तरीके.
- लीड ऑटोमेशन : संभावित ग्राहकों से संपर्क और बिक्री की प्रक्रिया को बेहतर बनाना.
- वित्तीय रिकॉर्ड प्रबंधन : कारोबार के आय-व्यय का व्यवस्थित हिसाब रखना.
- GeM पोर्टल और टेंडरिंग : सरकारी खरीद और निविदा प्रक्रिया को समझना.
- विशेषज्ञों से जानकारी : एमएसएमई विकास कार्यालय जयपुर और राजस्थान सरकार के संबंधित विभागों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी.
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जिनके पास आइडिया है, उनके लिए शुरुआत का रास्ता: वहीं, सह-संस्थापक तृप्ति सांगनेरिया ने बताया कि यह सोच रोजगार के पारंपरिक नजरिए से आगे बढ़ने का संदेश भी देती है. नौकरी की तैयारी करना एक विकल्प है, लेकिन अपने कौशल और विचार के आधार पर कारोबार खड़ा करना भी युवाओं के सामने एक बेहतरीन रास्ता हो सकता है. ऐसा कारोबार न केवल व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सकता है, बल्कि समय के साथ दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर तैयार कर सकता है. फिलहाल इसका संदेश उन युवाओं और महिलाओं के लिए है, जो कारोबार करना तो चाहते हैं, लेकिन शुरुआत को लेकर असमंजस में हैं. अपने हुनर और विचार को केवल सपना बनाकर न छोड़ें, उसे कारोबार में बदलने की तैयारी करें. ‘हर घर उद्यमी’ इसी यात्रा में मार्गदर्शन देने वाला मंच बनने की दिशा में काम कर रहा है. लक्ष्य है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक युवा रोजगार खोजने के बजाय रोजगार पैदा करने की क्षमता विकसित करें और महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर उद्यमिता की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकें.
सरकारी योजनाओं और डिजिटल टूल्स की जानकारी: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल चोरड़िया ने बताया कि ‘हर घर उद्यमी’ इसके साथ ही प्रेरणादायी महिला बिजनेस ओनर्स को सम्मानित भी कर रहा है. यह सम्मान महिला उद्यमिता के प्रयासों को पहचान देने और दूसरी महिलाओं को कारोबार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह मंच एमएसएमई से जुड़ी सब्सिडी और अनुदान, निर्यात कारोबार, डिजिटल मार्केटिंग, लीड ऑटोमेशन, वित्तीय रिकॉर्ड प्रबंधन, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल और टेंडरिंग जैसे विषयों पर जानकारी दे रहा है. इन विषयों का उद्देश्य उद्यमियों को कारोबार की बुनियादी समझ देने के साथ-साथ बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं से परिचित कराना है.
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