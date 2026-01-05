ETV Bharat / state

हिमाचली विरासत की चमक: महाभारत के डिजाइन वाली शॉल ने खींचा सबका ध्यान, पारंपरिक लोइया भी खूब भाया

शिमला में आयोजित MSME फेस्ट में महाभारत के डिजाइन वाली शॉल ने सबका ध्यान खींचा. इसका डिजाइन 'चक्रव्यूह' पर आधारित है.

MSME FEST SHIMLA
महाभारत के डिजाइन वाली शॉल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 8:10 PM IST

5 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान एक बार फिर अपनी सांस्कृतिक भव्यता के लिए चर्चा में रहा. तीन दिनों तक चले MSME फेस्ट ने न सिर्फ हस्तशिल्प और बुनकरों को मंच दिया, बल्कि हिमाचल की जीवंत परंपराओं को भी करीब से देखने का अवसर दिया. सोमवार को मेले के अंतिम दिन रिज मैदान पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी. हर स्टॉल पर रौनक थी, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनीं किन्नौर की अनोखी 'चक्रव्यूह' डिजाइन वाली शॉल और सिरमौर की पारंपरिक 'लोइया', जिनमें मेहनत, परंपरा और पहचान एक साथ नजर आई.

MSME फेस्ट 2026 (ETV BHARAT)

MSME फेस्ट में संस्कृति और कारोबार का संगम

MSME विभाग द्वारा आयोजित इस उत्सव का उद्देश्य दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में काम कर रहे बुनकरों और शिल्पकारों को सीधा बाजार उपलब्ध कराना था. रिज मैदान पर लगे स्टॉल्स में ऊनी कपड़े, पारंपरिक शॉल, मफलर, टोपी, हस्तनिर्मित वस्तुएं और स्थानीय उत्पाद देखने को मिले. इस मेले ने यह साबित कर दिया कि हिमाचल की पारंपरिक बुनाई आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखती है.

80 हजार की शॉल ने खींचा सबका ध्यान

मेले में सबसे ज्यादा चर्चा किन्नौर की विशेष शॉल की रही, जिसकी कीमत 80,000 रुपये रखी गई है. पहली नजर में यह कीमत लोगों को चौंकाती जरूर है, लेकिन जब बुनकर इसकी कहानी बताते हैं, तो हर कोई इसकी कीमत को जायज मानने लगता है. यह शॉल सिर्फ ऊनी कपड़ा नहीं, बल्कि महीनों की साधना और कला का परिणाम है.

MSME FEST SHIMLA
महाभारत के डिजाइन वाली शॉल (ETV BHARAT)

महाभारत के 'चक्रव्यूह' से प्रेरित अनोखा डिजाइन

इस शॉल की सबसे बड़ी खासियत इसका डिजाइन है, जो महाभारत के प्रसिद्ध 'चक्रव्यूह' की अवधारणा पर आधारित है. बुनकर ने धागों के जरिए युद्ध की जटिलता और रणनीति को कपड़े पर उकेरने की कोशिश की है. यह शॉल ‘डबल साइडेड’ है, यानी इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है और दोनों ओर डिजाइन व फिनिशिंग बिल्कुल समान रहती है.

एक बुनकर, पांच महीने और निरंतर मेहनत

इस शॉल को तैयार करने में पूरे पांच महीने का समय लगता है. इसे शुरू से अंत तक एक ही बुनकर बनाता है. किन्नौर की परंपरा के अनुसार, अगर बीच में दूसरा व्यक्ति बुनाई करे तो धागों का तनाव बदल जाता है और डिजाइन खराब हो सकता है. यही कारण है कि यह शॉल सीमित संख्या में ही बन पाती है.

MSME FEST SHIMLA
शादी का खास मफलर भी बना आकर्षण (ETV BHARAT)

शादी का खास मफलर भी बना आकर्षण

इसी स्टॉल पर 25,000 रुपये का पारंपरिक मफलर भी लोगों को खूब पसंद आया. किन्नौर में यह मफलर शादी के दिन दूल्हे को पहनाया जाता है. इसे सम्मान, समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है. कई पर्यटकों ने इसे खास अवसरों के लिए खरीदा.

गिरिपार की शान 'सिरमौरी लोइया'

मेले का दूसरा बड़ा आकर्षण जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र का पारंपरिक 'लोइया' रहा. शिलाई, राजगढ़ और हरिपुरधार क्षेत्र में सदियों से यह लोइया सर्दियों में जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है. आज भी आधुनिक दौर में इसकी मांग कम नहीं हुई है.

सिरमौरी लोइया मोटे ऊनी कपड़े से तैयार किया जाता है. इसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये रखी गई है. एक लोइया को बनाने में भी कारीगर को करीब पांच महीने का समय लगता है. यह आमतौर पर प्राकृतिक सफेद और काले रंगों में उपलब्ध होता है, जिस पर हाथ से पारंपरिक डिजाइन बनाए जाते हैं.

MSME FEST SHIMLA
गिरिपार की शान 'सिरमौरी लोइया' (ETV BHARAT)

जब पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है और भारी बर्फबारी होती है, तब यही लोइया लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मशीन से बने कपड़े इस लोइया जैसी गर्माहट नहीं दे सकते. सिरमौर में शादी, त्योहार या किसी खास सांस्कृतिक आयोजन में लोइया पहनना गर्व की बात मानी जाती है। यह सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि पहचान और सम्मान का प्रतीक है.

अंतिम दिन उमड़ी भारी भीड़

मेले के आखिरी दिन रिज मैदान पर पर्यटकों ने जमकर खरीदारी की. लोगों ने हिमाचली व्यंजनों का स्वाद लिया और स्थानीय संस्कृति को करीब से जाना. बुनकरों का कहना है कि ऐसे आयोजन उनके लिए संजीवनी की तरह हैं.

MSME FEST SHIMLA
फेस्ट के अंतिम दिन उमड़ी भारी भीड़ (ETV BHARAT)

पर्यटकों का कहना है कि भले ही 80 हजार की शॉल या 10 हजार का लोइया महंगा लगे, लेकिन पांच महीने की मेहनत और पीढ़ियों पुरानी कला की तुलना में यह कीमत बहुत कम है.

शिमला के रिज मैदान से संपन्न हुआ यह MSME उत्सव बुनकरों के लिए यादगार बन गया. किन्नौर की चक्रव्यूह शॉल और सिरमौर का लोइया यह साबित करते हैं कि हिमाचल की संस्कृति आज भी जीवित है और अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ी हुई है.

