हिमाचल में विभागीय परीक्षाओं की नई तारीख घोषित, यहां जानिए पूरी डेट शीट
हिमाचल में विभागीय परीक्षाओं की नई तारीखों की अधिसूचना MSHIPA शिमला ने जारी कर दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 6:23 PM IST|
Updated : May 24, 2026 at 6:52 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में विभागीय परीक्षाओं की नई तारीख सामने आ गई है. विभागीय परीक्षा बोर्ड ने डिपार्टमेंटल परीक्षाओं के लिए नई संशोधित डेट शीट जारी कर दी है. पहले ये परीक्षाएं 28 अप्रैल 2026 से 7 मई 2026 तक आयोजित होनी थीं, लेकिन प्रशासनिक कारणों के चलते इन्हें स्थगित कर दिया गया था. अब ये विभागीय परीक्षाएं 18 जून 2026 से 27 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी. डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है.
इन विभागों में होंगी परीक्षाएं
डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (MSHIPA) शिमला के विभागीय परीक्षा बोर्ड के सचिव दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि परीक्षाओं का आयोजन विभिन्न श्रेणियों में किया जाएगा. इसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तकनीकी एवं गैर तकनीकी विभाग, एसटीओ, ट्रेजरी के साथ-साथ लेखा विभाग, बोर्ड एवं निगम, विद्युत विभाग तथा राजस्व विभाग शामिल हैं. सभी परीक्षाएं निर्धारित केंद्रों पर आयोजित होंगी. मुख्य परीक्षा केंद्र राजकीय डिग्री कॉलेज संजौली, शिमला रखा गया है. वहीं, कुछ तकनीकी परीक्षाओं के लिए धर्मशाला और मंडी में भी परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं.
इस समय पर होंगी परीक्षाएं
डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा समय का विशेष ध्यान रखना होगा. अधिकांश परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होंगी, जबकि कुछ पेपर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे. संशोधित डेट शीट हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट https://www.hipashimla.nic.in पर भी उपलब्ध करवाई गई है.
नई डेटशीट के अनुसार कब कौन सी परीक्षा?
सभी परीक्षाएं निर्धारित सुबह और दोपहर सत्रों में आयोजित की जाएगी. विभागीय परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी संशोधित डेट शीट के अनुसार-
- तहसीलदार और नायब तहसीलदार श्रेणी की परीक्षाएं 18 जून से 25 जून 2026 तक आयोजित होंगी, जिनमें कानून, राजस्व और प्रशासन से जुड़े विषय शामिल रहेंगे.
- तकनीकी एवं गैर तकनीकी विभागों की परीक्षाएं 18 जून से 20 जून 2026 तक होंगी.
- एसटीओ श्रेणी की परीक्षाएं 22 जून से 24 जून 2026 तक निर्धारित की गई हैं.
- ट्रेजरी एवं लेखा विभाग की परीक्षाएं भी 18 जून से 20 जून 2026 तक आयोजित होंगी.
- बोर्ड एवं निगम श्रेणी की परीक्षा 19 जून 2026 को एक दिवसीय रूप में होगी.
- विद्युत विभाग की तकनीकी परीक्षाएं 22 और 23 जून 2026 को आयोजित की जाएगी.
- राजस्व विभाग की परीक्षाएं 25 जून से 27 जून 2026 तक अंतिम चरण में संपन्न होंगी.