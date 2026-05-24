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हिमाचल में विभागीय परीक्षाओं की नई तारीख घोषित, यहां जानिए पूरी डेट शीट

शिमला: हिमाचल प्रदेश में विभागीय परीक्षाओं की नई तारीख सामने आ गई है. विभागीय परीक्षा बोर्ड ने डिपार्टमेंटल परीक्षाओं के लिए नई संशोधित डेट शीट जारी कर दी है. पहले ये परीक्षाएं 28 अप्रैल 2026 से 7 मई 2026 तक आयोजित होनी थीं, लेकिन प्रशासनिक कारणों के चलते इन्हें स्थगित कर दिया गया था. अब ये विभागीय परीक्षाएं 18 जून 2026 से 27 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी. डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है.

इन विभागों में होंगी परीक्षाएं

डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (MSHIPA) शिमला के विभागीय परीक्षा बोर्ड के सचिव दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि परीक्षाओं का आयोजन विभिन्न श्रेणियों में किया जाएगा. इसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तकनीकी एवं गैर तकनीकी विभाग, एसटीओ, ट्रेजरी के साथ-साथ लेखा विभाग, बोर्ड एवं निगम, विद्युत विभाग तथा राजस्व विभाग शामिल हैं. सभी परीक्षाएं निर्धारित केंद्रों पर आयोजित होंगी. मुख्य परीक्षा केंद्र राजकीय डिग्री कॉलेज संजौली, शिमला रखा गया है. वहीं, कुछ तकनीकी परीक्षाओं के लिए धर्मशाला और मंडी में भी परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं.