राजकीय नर्सिंग कॉलेज सुरसिंधार में नए सत्र से शुरू होगा एमएससी कोर्स, जानिए कितनी रहेंगी सीटें

बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षुओं के अच्छी खबर, उत्तराखंड सरकार ने राजकीय नर्सिंग कॉलेज सुरसिंधार (टिहरी) में एमएससी पाठ्यक्रम संचालन की दी मंजूरी,

Government Nursing College Tehri
राजकीय नर्सिंग कॉलेज टिहरी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 16, 2026 at 10:54 PM IST

3 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने टिहरी जिले में स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज सुरसिंधार में एमएससी पाठ्यक्रम संचालन को मंजूरी दे दी है. आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से टिहरी नर्सिंग काॅलेज में पीजी कक्षाओं का संचालन शुरू हो जाएगा. इसके साथ ही अभी फिलहाल 10 सीटों पर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा. ऐसे में अब स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की मान्यता मिलने से बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षुओं को टिहरी में ही उच्च शिक्षा का लाभ मिल सकेगा.

एमएससी पाठ्यक्रम के तहत 10 सीटें मंजूर: राजकीय नर्सिंग कॉलेज सुरसिंधार में एमएससी (MSc) पाठ्यक्रम के तहत कुल 10 सीटों को मंजूरी दी गई है. जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग विषयों में 2-2 सीटें शामिल हैं. शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इन विषयों में एमएससी नर्सिंग के नए पाठ्यक्रम का संचालन किया जाएगा.

14 अगस्त 2025 को मिली थी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति: दरअसल, पिछले लंबे समय से नर्सिंग काॅलेज टिहरी में एमएससी पाठ्यक्रम संचालन की मांग की जा रही थी. जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की थी. साथ ही शासन ने 14 अगस्त 2025 को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी थी. उस दौरान राज्य सरकार ने काॅलेज में पीजी पाठ्यक्रम संचालन के लिए विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए थे.

बीएससी नर्सिंग में हैं 40 सीटें: इसके चलते विभागीय स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की ओर से एमएससी नर्सिंग कक्षाओं के संचालन की संस्तुति सरकार को दी गई. वर्तमान में नर्सिंग काॅलेज टिहरी में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम 40 सीटों के साथ संचालित किया जा रहा है, ऐसे में अब एमएससी नर्सिंग की 10 सीटों के साथ पीजी कक्षाओं का संचालन शुरू हो जाएगा.

"राज्य सरकार प्रदेश में उच्च स्तरीय एवं गुणात्मक चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है. इसके लिए सरकार नए मेडिकल काॅलेजों एवं नर्सिंग काॅलेजों की स्थापना के साथ-साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संचालन पर भी विशेष जोर दे रही है. ताकि, प्रदेश को कुशल, विशेषज्ञ चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ मिल सके. इसी कड़ी में सरकार ने राजकीय नर्सिंग काॅलेज टिहरी में पीजी कक्षाओं के संचालन को मंजूरी दी है."- धन सिंह रावत, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड

