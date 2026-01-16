ETV Bharat / state

राजकीय नर्सिंग कॉलेज सुरसिंधार में नए सत्र से शुरू होगा एमएससी कोर्स, जानिए कितनी रहेंगी सीटें

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने टिहरी जिले में स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज सुरसिंधार में एमएससी पाठ्यक्रम संचालन को मंजूरी दे दी है. आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से टिहरी नर्सिंग काॅलेज में पीजी कक्षाओं का संचालन शुरू हो जाएगा. इसके साथ ही अभी फिलहाल 10 सीटों पर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा. ऐसे में अब स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की मान्यता मिलने से बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षुओं को टिहरी में ही उच्च शिक्षा का लाभ मिल सकेगा.

एमएससी पाठ्यक्रम के तहत 10 सीटें मंजूर: राजकीय नर्सिंग कॉलेज सुरसिंधार में एमएससी (MSc) पाठ्यक्रम के तहत कुल 10 सीटों को मंजूरी दी गई है. जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग विषयों में 2-2 सीटें शामिल हैं. शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इन विषयों में एमएससी नर्सिंग के नए पाठ्यक्रम का संचालन किया जाएगा.

14 अगस्त 2025 को मिली थी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति: दरअसल, पिछले लंबे समय से नर्सिंग काॅलेज टिहरी में एमएससी पाठ्यक्रम संचालन की मांग की जा रही थी. जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की थी. साथ ही शासन ने 14 अगस्त 2025 को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी थी. उस दौरान राज्य सरकार ने काॅलेज में पीजी पाठ्यक्रम संचालन के लिए विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए थे.