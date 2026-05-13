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MS बिट्टा ने संत प्रेमानंद जी को ऑफर की किडनी; जानें आध्यात्मिक गुरू ने क्या जवाब दिया

एंटी टेररिस्ट फ्रंट अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज के सामने अपनी इच्छा जाहिर की.

संत प्रेमानंदजी से मिले एमएस बिट्टा.
संत प्रेमानंदजी से मिले एमएस बिट्टा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 11:12 AM IST

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मथुरा: एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने वृंदावन के आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात की. उनका आशीर्वाद लिया. एमएस बिट्टा ने अपनी किडनी भी संत प्रेमानंद जी को देने का आग्रह किया. हालांकि प्रेमानंद महाराज जी ने विनम्रतापूर्वक उनका आग्रह अस्वीकार कर दिया.

एमएस बिट्टा ने कहा कि सभी धार्मिक यात्राओं को पूरा करने के बाद आपके दर्शन पाकक मेरा जीवन धन्य हो गया है. महाराज जी जब मैं भारत-पाकिस्तान की सीमा पर तैनात था तो 14 बार बम के हमले हुए.

सीमा पर तैनात कई जवान शहीद हुए, लेकिन मैं बच गया. उन्होंने कहा कि अब स्थितियां बदल चुकी हैं. कश्मीर और आसपास सीमा क्षेत्र में घर-घर तिरंगा झंडा लहराया जाता है. केंद्र सरकार ने धारा 370 खत्म किया. अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ.

एमएस बिट्टा ने संत प्रेमानंद महाराज के सामने बात रखी और कहा कि पहले हम सोचते थे कि हम लोगों के जाने के बाद इस देश की रक्षा कौन करेगा? अब सरकार ने कानून बना दिया है कि सीमा पर तैनात भारतीय जवान पूरी तरह सुरक्षित हैं. दुश्मन की तरफ से गोलियां आती हैं तो हमारे फौजी भाई यहां से अनगिनत गोलियां दाग देते हैं. ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है.

अगर कोई भारतीय जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को सरकार की ओर से 2 करोड़ की धनराशि दी जाती है. नक्सली क्षेत्र भी सुरक्षित कर दिया गया है. केंद्र की सरकार ने 5 दिन पहले एक नया कानून बना दिया. राष्ट्रगान के साथ वंदे मातरम भी गया जाएगा. देश में कोई भी राष्ट्रगान का अपमान नहीं करेगा.

संत प्रेमानंदजी से मिले एमएस बिट्टा. (Video Credit: ETV Bharat)

संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि आपने सारा जीवन भारत माता के लिए लगा दिया. इससे ज्यादा बलिदान क्या होगा. बार-बार हम आपको प्रणाम करते हैं. आप इस भेष में भी संत हैं.

एंटी टेररिस्ट फ्रंट अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज के सामने अपनी इच्छा जाहिर की. कहा कि मैंने जीवन सब देख लिया है. अपने जीते जी शरीर के अंग जैसे आंखें, किडनी आदि किसी जख्मी भाई को मिल जाए तो अपना जीवन धन्य मान लूंगा. मैं आपको अपनी किडनी देने के लिए आया हूं और झोली फैलाकर लेने की भीख मांग रहा हूं.

प्रेमानंद महाराज ने कहा कि मैं भगवती सुख से संपन्न हूं. मुझे मेरी किडनियां परास्त नहीं कर सकतीं. मुझे धोखा नहीं दे सकतीं. डायलिसिस होने के बाद भी निरंतर चलती रहती हैं. संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि हमने अपने जीवन में एक प्रण लिया है.

हम अपने जीवन को समाज सेवा में लगा देंगे, लेकिन किसी व्यक्ति के शरीर का अंग या एक बूंद खून नहीं लेंगे. लेकिन मैं आपका एक बात से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने शरीर के अंगों को जख्मी सैनिकों के भाइयों को देने का निर्णय लिया है, ह बहुत बड़ी बात है.

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