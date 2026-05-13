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MS बिट्टा ने संत प्रेमानंद जी को ऑफर की किडनी; जानें आध्यात्मिक गुरू ने क्या जवाब दिया

मथुरा: एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने वृंदावन के आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात की. उनका आशीर्वाद लिया. एमएस बिट्टा ने अपनी किडनी भी संत प्रेमानंद जी को देने का आग्रह किया. हालांकि प्रेमानंद महाराज जी ने विनम्रतापूर्वक उनका आग्रह अस्वीकार कर दिया.

एमएस बिट्टा ने कहा कि सभी धार्मिक यात्राओं को पूरा करने के बाद आपके दर्शन पाकक मेरा जीवन धन्य हो गया है. महाराज जी जब मैं भारत-पाकिस्तान की सीमा पर तैनात था तो 14 बार बम के हमले हुए.

सीमा पर तैनात कई जवान शहीद हुए, लेकिन मैं बच गया. उन्होंने कहा कि अब स्थितियां बदल चुकी हैं. कश्मीर और आसपास सीमा क्षेत्र में घर-घर तिरंगा झंडा लहराया जाता है. केंद्र सरकार ने धारा 370 खत्म किया. अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ.

एमएस बिट्टा ने संत प्रेमानंद महाराज के सामने बात रखी और कहा कि पहले हम सोचते थे कि हम लोगों के जाने के बाद इस देश की रक्षा कौन करेगा? अब सरकार ने कानून बना दिया है कि सीमा पर तैनात भारतीय जवान पूरी तरह सुरक्षित हैं. दुश्मन की तरफ से गोलियां आती हैं तो हमारे फौजी भाई यहां से अनगिनत गोलियां दाग देते हैं. ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है.

अगर कोई भारतीय जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को सरकार की ओर से 2 करोड़ की धनराशि दी जाती है. नक्सली क्षेत्र भी सुरक्षित कर दिया गया है. केंद्र की सरकार ने 5 दिन पहले एक नया कानून बना दिया. राष्ट्रगान के साथ वंदे मातरम भी गया जाएगा. देश में कोई भी राष्ट्रगान का अपमान नहीं करेगा.