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Mrs. India 2026 में रनर अप रहीं डॉ. मनीषा को अपनों के बीच मिली ये खास उपाधि

जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने बताया कि मिसेज मनीषा कुलश्रेष्ठ ने राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. यह मेडिकल कॉलेज के लिए गर्व की बात है. डॉ. मनीषा कुलश्रेष्ठ जेएलएन मेडिकल कॉलेज की ही छात्र रही हैं, लिहाजा उन्हें मेडिकल कॉलेज बुलाकर उनका सम्मान किया गया.

अजमेर: जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की पूर्व छात्रा डॉ. मनीषा कुलश्रेष्ठ ने हाल ही में मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप का अवार्ड हासिल किया है. सोमवार को उनके अजमेर जेएलएन मेडिकल कॉलेज आने पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया. डॉ. कुलश्रेष्ठ को जेएलएन मेडिकल कॉलेज विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया. 62 वर्षीय डॉ. कुलश्रेष्ठ 1980 बैच की जेएलएन मेडिकल कॉलेज की छात्रा रही हैं.

उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज की यह परंपरा रही है कि यहां के पूर्व छात्र अपनी प्रतिभा से देश का नाम रोशन करते हैं तो उन्हें जेएलएन मेडिकल कॉलेज विभूषण की उपाधि दी जाती है. डॉ. सामरिया ने कहा कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है. काम के साथ लोग अपनी प्रतिभा को तराशते हैं, वे लोग सफलता पाने के साथ नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बनते हैं. उन्होंने बताया कि डॉ. मनीषा कुलश्रेष्ठ की उम्र 62 वर्ष है और 1980 बैच की हैं. इनकी कामयाबी से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का नाम रोशन हुआ है.

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मिसेज डॉ. मनीषा कुलश्रेष्ठ ने बताया कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है. राष्ट्रीय स्तर की मिसेज 2026 की प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर रही, वहां काफी सम्मान मिला, लेकिन असल सम्मान और गर्व आज अपनों के बीच आकर महसूस हो रहा है. डॉ. कुलश्रेष्ठ बताती हैं कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में मुझे देश की तरफ से अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. मेरे पास अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए 5 विकल्प हैं.

इनमें श्रीलंका, यूएसए, चाइना, साउथ कोरिया, मलेशिया है, जहां मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रतियोगिता में देश का नाम रोशन कर सकूं. बातचीत में उन्होंने सन्देश देते हुए कहा कि हम अपने आपको कम आंकते हैं और सोचते हैं कि हम सुंदर नहीं हैं और लायक नहीं हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इंसान पैदा ही खूबसूरत होता है. हमें बस अपने आपको इस लायक बनाना है कि हम देश और समाज को कुछ दे सकें. जब हम इस लायक बन जाते हैं तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है. इससे हम और भी सफलता हासिल कर सकते हैं. मेरा यही कहना है कि खुद पर भरोसा रखें.