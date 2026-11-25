पुष्कर तीर्थ में पंचतीर्थ स्नान के बाद मार्गशीर्ष माह के पहले दिन हुआ मृगछाला स्नान, जानिए इसका महत्व
तीर्थ पुरोहित ने बताया कि सनातन धर्म में मृगछाला को पवित्र माना गया है.
Published : November 25, 2026 at 2:43 PM IST
अजमेर : तीर्थराज पुष्कर में कार्तिक माह के स्नान का विशेष महत्व है. खासकर पंचतीर्थ स्नान कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक किया गया है. इन पंच तीर्थ स्नान में लाखों श्रद्धालुओं ने ब्रह्म सरोवर में स्नान किया है. लेकिन यह कम ही लोग जानते हैं कि इसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष माह के प्रारंभ में मृगछाला स्नान करना भी अनिवार्य है. बुधवार को मार्गशीर्ष माह के पहले दिन ब्रह्म सरोवर में श्रद्धालुओं और तीर्थ पुरोहितों ने मृगछाला स्नान कर पूजा अर्चना की. मृगछाला स्नान में इस बार दो विदेशी साधु भी शामिल हुए. इसके बाद साधु, संत, श्रद्धालु अपने घरों को लौट गए हैं.
सनातन धर्म में मृगछाला है पवित्र : तीर्थ पुरोहित पंडित राहुल पाराशर ने बताया कि कार्तिक स्नान और पंचतीर्थ स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का धार्मिक प्रयोजन तभी पूरा होता है जब वह मृगछाला स्नान कर लेते हैं. मार्गशीर्ष माह शुरू होने के साथ ही मृगछाला स्नान किया जाता है. उन्होंने बताया कि सुबह से शाम तक श्रद्धालु, साधु, संत–महात्मा ब्रह्म सरोवर में मृगछाला से स्नान करेंगे. इसके तहत मृग (हिरण) की खाल से शरीर पर छींटे दिए जाते हैं. पंडित पाराशर ने बताया कि सनातन धर्म में मृगछाल को पवित्र माना गया है. कई साधु–संत तो मृग छाला को शरीर पर लपेटकर रखते हैं. वहीं कई मृगछाला के आसन पर बैठकर ही तप, जप या अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं.
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मृगछाला पर महादेव भी लगाते आसान : तीर्थ पुरोहित पंडित वेद मूर्ति विकास पाराशर ने बताया कि कार्तिक माह में पंचतीर्थ स्नान के लिए पुष्कर तीर्थ में आने वाले श्रद्धालुओं का मार्गशीर्ष माह के पहले दिन मृगछाला स्नान करना अनिवार्य होता है. इस स्नान के बाद ही पंचतीर्थ स्नान का फल श्रद्धालु को मिलता है. उन्होंने बताया कि मृगछाला स्नान से पुष्कर राज में सभी रोग, व्याधि, पाप और कष्टों का निवारण होता है. पंडित पाराशर ने बताया कि मृगछाला पर महादेव भी आसान लगाकर बैठते हैं. मृगछाला को पवित्र माना जाता है. यह मृगछाला पीढ़ी दर पीढ़ी से तीर्थ पुरोहितों के पास है. इस मृगछाला से शरीर पर जल के छींटे दिए जाते हैं. श्रद्धालुओं को भी मृगछाला से जल के छींटे लगाए जाते हैं.
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विदेशी साधुओं ने भी किया मृगछाला स्नान : सनातन हिंदू धर्म से प्रभावित होकर कई विदेशी भी साधु बन चुके हैं. ऐसे में दो विदेशी साधु भी पुष्कर में मार्गशीर्ष माह के पहले दिन मृगछाला स्नान के लिए ब्रह्म सरोवर पहुंचे. जहां तीर्थ पुरोहितों के साथ उन्होंने भी मृगछाला स्नान किया. विदेशी साधु स्वामी अर्जुन पूरी ने बताया कि उनके गुरु स्वामी महेश आनंद पुरी हैं. उन्होंने बताया कि सरोवर के पवित्र जल में स्नान के बाद मृगछाला स्नान भी किया है. उन्होंने बताया कि पुष्कर में बहुत मंदिर हैं और यहां काफी साधु–संत भी आए हुए हैं. उन्होंने बताया कि वे पहली बार पुष्कर आए हैं. वे ऑस्ट्रिया से हैं. 4 वर्ष से वह ओम आश्रम नेपाल में रह रहे हैं. उन्होंने बताया कि वह प्रयागराज, हरिद्वार और गंगा भी पहले जा चुके हैं.
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