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पुष्कर तीर्थ में पंचतीर्थ स्नान के बाद मार्गशीर्ष माह के पहले दिन हुआ मृगछाला स्नान, जानिए इसका महत्व

मृगछाला स्नान करते श्रद्धालु ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर : तीर्थराज पुष्कर में कार्तिक माह के स्नान का विशेष महत्व है. खासकर पंचतीर्थ स्नान कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक किया गया है. इन पंच तीर्थ स्नान में लाखों श्रद्धालुओं ने ब्रह्म सरोवर में स्नान किया है. लेकिन यह कम ही लोग जानते हैं कि इसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष माह के प्रारंभ में मृगछाला स्नान करना भी अनिवार्य है. बुधवार को मार्गशीर्ष माह के पहले दिन ब्रह्म सरोवर में श्रद्धालुओं और तीर्थ पुरोहितों ने मृगछाला स्नान कर पूजा अर्चना की. मृगछाला स्नान में इस बार दो विदेशी साधु भी शामिल हुए. इसके बाद साधु, संत, श्रद्धालु अपने घरों को लौट गए हैं.