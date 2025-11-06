ETV Bharat / state

पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन ब्रह्म सरोवर में हुआ मृगछाला स्नान, जानिए इसका महत्व

पुरोहित के अनुसार पंचतीर्थ स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का धार्मिक प्रयोजन तब तक अधूरा रहता है, जब तक मृगछाला स्नान न हो जाए.

मृगछाला स्नान
मृगछाला स्नान करते हुए (ETV Bharat Pushkar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 6, 2025 at 5:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुष्कर(अजमेर): तीर्थराज पुष्कर में कार्तिक माह के स्नान का विशेष महत्व है. पंचतीर्थ स्नान एकादशी से पूर्णिमा तक किया जाता है, लेकिन इसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष माह के प्रारंभ में मृगछाला स्नान अनिवार्य माना जाता है. कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन ब्रह्म सरोवर में श्रद्धालुओं और तीर्थ पुरोहितों ने मृगछाला स्नान किया, जिसके बाद कई श्रद्धालु अपने घरों को लौट गए.

तीर्थ पुरोहित पंडित पवन कुमार राजोरिया ने बताया कि कार्तिक स्नान और पंचतीर्थ स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का धार्मिक प्रयोजन तब तक अधूरा रहता है, जब तक मृगछाला स्नान न हो जाए. मार्गशीर्ष माह शुरू होने के साथ ही यह स्नान किया जाता है, जिसमें मृग (हिरण) की खाल से शरीर पर छींटे दिए जाते हैं. हिंदू सनातन धर्म में मृगछाल को पवित्र माना गया है. कई संत इसे शरीर पर लपेटकर रखते हैं और इसके आसन पर बैठकर जप-तप करते हैं.

सुनिए क्या बोले तीर्थ पुरोहित (ETV Bharat Pushkar)

इसे भी पढ़ें- पुष्कर कार्तिक मेला संपन्न, आस्था और उत्सव का दिखा अद्भुत संगम, 4.9 करोड़ का हुआ कारोबार

मृगछाला स्नान के बिना अधूरा है कार्तिक स्नान: पंडित राजोरिया के अनुसार, मृगछाला के छींटे लगने तक कार्तिक स्नान पूर्ण नहीं होता. पुष्कर में पीढ़ियों से चली आ रही यह परंपरा है कि सभी श्रद्धालु मार्गशीर्ष के पहले दिन मृगछाला स्नान करते हैं. यह स्नान कार्तिक स्नान के मार्जन के रूप में जाना जाता है, जो इसके फल को पूर्ण बनाता है. तीर्थ पुरोहित राहुल पाराशर ने बताया कि पुष्कर में कई श्रद्धालु पूरे कार्तिक माह रुककर स्नान करते हैं, जबकि जो पूर्ण माह नहीं कर पाते, वे एकादशी से पूर्णिमा तक पंचतीर्थ स्नान करते हैं.

उन्हों ने बताया कि पूर्णिमा पर कार्तिक स्नान संपन्न हो जाता है, लेकिन मार्गशीर्ष के पहले दिन मृगछाला स्नान अनिवार्य है. इसके बाद ही श्रद्धालु घर लौटते हैं. बुधवार सुबह से ब्रह्म सरोवर में मृगछाला स्नान का दौर शुरू हो गया. श्रद्धालुओं ने सरोवर में डुबकी लगाई, जबकि तीर्थ पुरोहितों ने मृगछाला से छींटे लगाए. यह क्रम शाम तक जारी रहा. पाराशर ने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी मृगछाला उनके पास है और तीर्थ पुरोहित ही श्रद्धालुओं को छींटे लगाते हैं, ताकि कार्तिक स्नान का फल पूर्ण हो सके.

TAGGED:

मृगछाला स्नान क्या है
पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा
कार्तिक माह के स्नान का महत्व
MRIGCHHALA SNAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

31 दिसंबर तक आधार से लिंक नहीं किया तो बंद हो जाएगा आपका PAN कार्ड

जानिए पीएम मोदी ने विश्व विजेता टीम के साथ की क्या बात? देखिए दिल छू लेने वाला ये वीडियो

क्या आपको भी खाना खाते ही शौच के लिए भागना पड़ता है टॉयलेट? तो जरूर पढ़ें ये खबर और जानें कारण

Tesla की चार इलेक्ट्रिक मोटरों से ज्यादा ताकतवर है यह छोटी मोटर, जानें देती है कितना पावर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.