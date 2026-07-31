चीतों से जुड़ी मांगी जानकारी, तो विभाग के उड़े होश, प्रोजेक्ट डायरेक्टर किए गए तलब
मध्य प्रदेश चीता प्रोजेक्ट को लेकर जब अलग-अलग बिंदुओं में जानकारी मांगी गई तो विभाग ने इसे गोपनीय जानकारी बताकर देने से इंकार कर दिया था.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 9:17 PM IST
भोपाल: चीतों से जुड़ी जानकारी न दिए जाने को लेकर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने चीता प्रोजेक्ट के डायरेक्टर उत्तम शर्मा को तलब किया है. सूचना आयोग ने यह कार्रवाई एक्टिविस्ट अजय दुबे की शिकायत याचिका पर सुनवाई के दौरान की है. मामला मध्य प्रदेश वन विभाग के चीता प्रोजेक्ट से जुड़ा है. चीता प्रोजेक्ट को लेकर जब अलग-अलग बिंदुओं में जानकारी मांगी गई तो विभाग ने इसे गोपनीय जानकारी बताकर देने से इंकार कर दिया था. शिकायतकर्ता ने अधिकारी के खिलाफ जुर्माने, विभागीय जांच और क्षतिपूर्ति की मांग की है.
चीतों से जुड़ी जानकारी देने में छूट रहा पसीना
टाइगर के बाद चीता स्टेट बने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता पर्यटकों का आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है. सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश की धरती पर चीतों के आने के बाद इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. प्रदेश में अब चीतों की संख्या बढ़कर 57 पहुंच गई है. हालांकि इस दौरान कई बार चीतों को ट्रेंकुलाइज करना पड़ा तो कई बार चीतों की मौत की खबरें भी आईं. लेकिन अब इससे जुड़ी जानकारी देने में वन विभाग के पसीने छूट रहे हैं.
एक्टिविस्ट अजय दुबे द्वारा चीता प्रोजेक्ट के संबंध में मांगी गई जानकारी विभाग करीबन दो साल बाद भी नहीं दे पा रहा है. हालांकि अब इसको लेकर राज्य सूचना आयुक्त राजेश भट्ट ने इस संबंध में चीता प्रोजेक्ट के डायरेक्टर उत्तर शर्मा को तलब किया है.
यह मांगी गई थी जानकारी
एक्टिविस्ट ने विभाग से चीतों के बेहोश करने की अनुमति, चीतों के ब्लड टेस्ट, घायल चीतों की ऑपरेशन के बाद की रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, कूनो नेशनल पार्क में निर्माण कार्यों में इस्तेमाल खनिज सामग्री, चीता प्रोजेक्ट पर बनी डॉक्यूमेंट्री की अनुमति और चीता अस्पताल में संसाधनों और डॉक्टरों की जानकारी मांगी गई थी.
लेकिन विभाग ने यह जानकारी देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि यह सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)ए यानी भार की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा और 8 (1) जे यानी निजी जानकारी उजागर होने का का उल्लंघन है, इसलिए मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती. इसके बाद इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की गई थी.