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चीतों से जुड़ी मांगी जानकारी, तो विभाग के उड़े होश, प्रोजेक्ट डायरेक्टर किए गए तलब

चीता प्रोजेक्ट के डायरेक्टर उत्तम शर्मा को नोटिस ( Getty image )

भोपाल: चीतों से जुड़ी जानकारी न दिए जाने को लेकर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने चीता प्रोजेक्ट के डायरेक्टर उत्तम शर्मा को तलब किया है. सूचना आयोग ने यह कार्रवाई एक्टिविस्ट अजय दुबे की शिकायत याचिका पर सुनवाई के दौरान की है. मामला मध्य प्रदेश वन विभाग के चीता प्रोजेक्ट से जुड़ा है. चीता प्रोजेक्ट को लेकर जब अलग-अलग बिंदुओं में जानकारी मांगी गई तो विभाग ने इसे गोपनीय जानकारी बताकर देने से इंकार कर दिया था. शिकायतकर्ता ने अधिकारी के खिलाफ जुर्माने, विभागीय जांच और क्षतिपूर्ति की मांग की है. चीतों से जुड़ी जानकारी देने में छूट रहा पसीना टाइगर के बाद चीता स्टेट बने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता पर्यटकों का आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है. सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश की धरती पर चीतों के आने के बाद इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. प्रदेश में अब चीतों की संख्या बढ़कर 57 पहुंच गई है. हालांकि इस दौरान कई बार चीतों को ट्रेंकुलाइज करना पड़ा तो कई बार चीतों की मौत की खबरें भी आईं. लेकिन अब इससे जुड़ी जानकारी देने में वन विभाग के पसीने छूट रहे हैं. कूनो चीता प्रोजेक्ट में करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप, EOW को शिकायत, बकरों के वजन और खरीद पर सवाल