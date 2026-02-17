रेल सेवा विस्तार के लिए सांसदों की बैठक, अफसरों से प्रस्तावों पर अमल करने को कहा, नई ट्रेनों की भी मांग
रायपुर डीआरएम दफ्तर में रेल सुविधाओं को लेकर सांसदों की बैठक हुई. बैठक में रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर अफसरों से चर्चा हुई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 17, 2026 at 6:50 PM IST
रायपुर : रायपुर डीआरएम कार्यालय में रेल से जुड़ी समस्याओं को लेकर सांसदों की बैठक हुई. इस बैठक में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश के साथ ही मंडल रेल प्रबंधक रायपुर दयानंद, बिलासपुर मुख्यालय के प्रधान विभाग अध्यक्ष और रायपुर रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. इस बैठक में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, बस्तर सांसद महेश कश्यप, कांकेर सांसद भोजराज नाग और महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी भी मौजूद थी.
नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग
बैठक में सांसदों ने रेलवे के अधिकारियों से कहा कि कुछ नई ट्रेनें शुरू होनी चाहिए. जिन जगहों पर रेलवे का काम चल रहा है उन कामों को जल्द पूरा किया जाना चाहिए. कुछ जगहों पर नई वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने को लेकर भी चर्चा हुई है. इसके लिए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कड़े शब्दों में रेलवे के अधिकारियों से कहा कि इसे जल्द प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजें. आगे बोर्ड स्तर पर या शासन स्तर पर जो भी बात करनी होगी हम करेंगे.
सांसदों के सुझावों को प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश
रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हम लोगों ने रेलवे के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सांसद जिन बातों को कहते हैं उसका प्रस्ताव बनाकर आपको आपके उच्च कार्यालय को भेजा जाना चाहिए. दफ्तर में केवल नोट करके ही इस तरह के जवाब नहीं देना चाहिए कि इस वजह से यह काम नहीं हो पा रहा है या फिर इसके पीछे कोई दूसरा तर्क दिया जाता है. इसके लिए रेलवे के अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया और कहा कि आप प्रस्ताव बनाकर भेजिए.
दिल्ली और रेलवे बोर्ड के स्तर पर जो भी बातचीत करनी होगी वह हम करेंगे. हमने रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और रावघाट रेल लाइन सहित सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की है. रायपुर और दुर्ग में चल रहे हैं अमृत भारत मिशन के तहत इन दोनों जगह पर जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. इसे लेकर रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि दिसंबर 2027 तक दुर्ग और रायपुर रेलवे स्टेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा. इसके साथ ही रायपुर शहर में कचना में अंडर ब्रिज बनाने, महासमुंद रोड पर जोरा में अंडर ब्रिज बनाने के बारे में बातचीत हुई है. मंदिर हसौद के रेलवे ट्रैक के ऊपर ओवर ब्रिज बनाने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है- बृजमोहन अग्रवाल, सांसद
साप्ताहिक ट्रेनों का फेरा बढ़ाने की मांग
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस बैठक में मांग रखी गई है कि राजधानी एक्सप्रेस को सातों दिन चलाया जाए. इसके साथ ही इस बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर से दिल्ली के लिए स्लीपर कोच वाली वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने का प्रस्ताव रखा है. बिलासपुर रायपुर से जगन्नाथपुरी के लिए एक नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का भी प्रस्ताव रेलवे अधिकारियों के समक्ष रखा है, जो ट्रेनें रायपुर से होकर जोधपुर और जयपुर जाती है वो सप्ताह में एक से दो दिन होती है, उसे भी सप्ताह में सातों दिन चलाए जाने का प्रस्ताव इस बैठक में रखा गया है.
नई वंदे भारत ट्रेन की भी मांग
दुर्ग से रायपुर होते हुए अंबिकापुर के लिए एक नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाने का प्रस्ताव इस बैठक में रखा गया है. कोरोना काल के समय जिन ट्रेनों का स्टॉपेज बंद कर दिया गया था. कुछ जगहों पर स्टॉपेज है लेकिन कई जगहों पर अभी भी ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है उन सभी जगह पर ट्रेन का स्टॉपेज दिया जाए. एक्सप्रेस ट्रेनों को भाटापारा के साथ ही छोटे रेलवे स्टेशन पर भी स्टॉपेज दिया जाना चाहिए. इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है. रायपुर शहर के मंडी गेट के पास भी एक अंडर पास बनाए जाने की चर्चा इस बैठक में हुई है. जोरा और पिरदा में अंडरपास बनाए जाने से रायपुर के ट्रैफिक दबाव में कमी आएगी.
रावघाट रेललाइन पर भी चर्चा
बस्तर के सांसद महेश कश्यप रावघाट जगदलपुर रेल लाइन को लेकर चर्चा की है. इसे जल्द पूरा करने की बात रेलवे के अधिकारियों से कही है. इसके साथ ही कांकेर के सांसद भोजराज नाग ने वर्तमान में जो ट्रेन भानु प्रतापपुर तक चल रही है वह ट्रेन आगे बढ़ाया जाए और सर्विस ट्रेन भी उस जगह पर चलाई जाए. इसके साथ ही चिरमिरी से रायपुर और दुर्ग को जोड़ने के लिए बचेली से रायपुर और दुर्ग को जोड़ने के लिए ट्रेन प्रारंभ की जाए.
धमतरी से जगदलपुर को जोड़ने की मांग
इस दौरान महासमुंद की सांसद रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि अभी जो ट्रेन का रूट है वह बागबाहरा महासमुंद है. नई ट्रेन लाइन बसना सरायपाली पिथौरा होते हुए ओड़िसा के बरगढ़ को जोड़ा जाना चाहिए. इसके साथ ही जो ट्रेन रायपुर से धमतरी जाएगी उसका काम दिसंबर 2026 तक पूरा होने का अनुमान है. इसी ट्रेन को धमतरी से आगे बढाते हुए कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर को जोड़ा जाना चाहिए. इस पर भी रेलवे के अधिकारियों से हमारी चर्चा हुई है. आज की बैठक में रेलवे के अधिकारियों से जितनी भी चर्चा हुई है उसको लेकर हमने रेलवे के अधिकारियों से कहा है कि आप इसका प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजिए. उसके बाद हम आगे की बातचीत करके जल्द से जल्द पूरा करवाने की कोशिश करेंगे.
अंतरराज्यीय बस स्टैंड में टिकट काउंटर्स का लोकार्पण, कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए हुआ भूमिपूजन
अबूझमाड़ में ब्लड कैंसर से पीड़ित मासूम, आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार, सरकार से मदद की गुहार
विश्व प्रसिद्ध फागुन मेला की तैयारी पूरी, पहले से व्यवस्थित होगा आयोजन, विदेशी पर्यटकों का लगेगा जमावड़ा