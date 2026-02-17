ETV Bharat / state

रेल सेवा विस्तार के लिए सांसदों की बैठक, अफसरों से प्रस्तावों पर अमल करने को कहा, नई ट्रेनों की भी मांग

रायपुर : रायपुर डीआरएम कार्यालय में रेल से जुड़ी समस्याओं को लेकर सांसदों की बैठक हुई. इस बैठक में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश के साथ ही मंडल रेल प्रबंधक रायपुर दयानंद, बिलासपुर मुख्यालय के प्रधान विभाग अध्यक्ष और रायपुर रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. इस बैठक में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, बस्तर सांसद महेश कश्यप, कांकेर सांसद भोजराज नाग और महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी भी मौजूद थी.

नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग

बैठक में सांसदों ने रेलवे के अधिकारियों से कहा कि कुछ नई ट्रेनें शुरू होनी चाहिए. जिन जगहों पर रेलवे का काम चल रहा है उन कामों को जल्द पूरा किया जाना चाहिए. कुछ जगहों पर नई वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने को लेकर भी चर्चा हुई है. इसके लिए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कड़े शब्दों में रेलवे के अधिकारियों से कहा कि इसे जल्द प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजें. आगे बोर्ड स्तर पर या शासन स्तर पर जो भी बात करनी होगी हम करेंगे.





सांसदों के सुझावों को प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हम लोगों ने रेलवे के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सांसद जिन बातों को कहते हैं उसका प्रस्ताव बनाकर आपको आपके उच्च कार्यालय को भेजा जाना चाहिए. दफ्तर में केवल नोट करके ही इस तरह के जवाब नहीं देना चाहिए कि इस वजह से यह काम नहीं हो पा रहा है या फिर इसके पीछे कोई दूसरा तर्क दिया जाता है. इसके लिए रेलवे के अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया और कहा कि आप प्रस्ताव बनाकर भेजिए.

अफसरों से प्रस्तावों पर अमल करने को कहा (Etv Bharat)

दिल्ली और रेलवे बोर्ड के स्तर पर जो भी बातचीत करनी होगी वह हम करेंगे. हमने रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और रावघाट रेल लाइन सहित सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की है. रायपुर और दुर्ग में चल रहे हैं अमृत भारत मिशन के तहत इन दोनों जगह पर जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. इसे लेकर रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि दिसंबर 2027 तक दुर्ग और रायपुर रेलवे स्टेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा. इसके साथ ही रायपुर शहर में कचना में अंडर ब्रिज बनाने, महासमुंद रोड पर जोरा में अंडर ब्रिज बनाने के बारे में बातचीत हुई है. मंदिर हसौद के रेलवे ट्रैक के ऊपर ओवर ब्रिज बनाने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है- बृजमोहन अग्रवाल, सांसद

साप्ताहिक ट्रेनों का फेरा बढ़ाने की मांग