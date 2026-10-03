मध्य प्रदेश के इस गांव से दिखेगी आकाशगंगा, चांद-सितारों की होगी सैर, एमपी टूरिज्म की नई पहल
पर्यटकों के लिए गुड न्यूज, तामिया के धूसावानी गांव में मिलेगा स्टार गेजिंग एक्सपीरियंस, आकाशगंगा को नजदीक से देखने का मौका. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 2:43 PM IST
छिन्दवाड़ा : चांदनी रात में चमकते शुक्र ग्रह, ध्रुव तारे और विशाल आकाशगंगा को देखने का अनुभव अब छिंदवाड़ा जिले के टूरिस्ट विलेज धूसावानी में मिलेगा. इस गांव मे यहां स्टार गेजिंग का शुभारंभ किया गया है. इस गांव में अब टूरिस्ट आदिवासी संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ रात में रुककर कर आधुनिक उपकरणों से चांद तारों को नजदीक से देख सकेंगे.
पहाड़ों के बीच बसा गांव, साफ आसमान से दिखेगी आकाशगंगा
कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने बताया, '' गुरुवार रात को तामिया के धूसावानी में अधिकारियों, ग्रामीणों ने चांद और सितारों से सजे आसमान में विभिन्न ग्रहों को देखा. मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा जनजातीय पर्यटन परियोजना के अंतर्गत चयनित पर्यटन गांव धूसावानी की नई पहचान अब एस्ट्रो विलेज के रूप में होगी. एस्ट्रो विलेज पर्यटन, विज्ञान और प्रकृति का अनूठा संगम है, जहां टूरिस्ट तेज प्रकाश, प्रदूषण से दूर स्वच्छ रात्रि आकाश में तारों, ग्रहों और आकाशगंगा के अद्भुत नजारे देख सकेंगे.''
25 युवाओं को ट्रेनिंग, मिलेगा रोजगार
मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा चयनित टूरिस्म विलेज धूसावानी और धगड़िया के 25 युवक व युवतियों का सिलेक्शन स्टार गेजिंग एक्टिविटी के लिए हुआ है. इन युवाओं को 90 दिनों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें उन्हें रात में आकाश, तारामंडलों और खगोलीय घटनाओं का ज्ञान व प्रशिक्षण दिया जा रहा है. प्रशिक्षण के बाद ये युवा कुशल एस्ट्रो गाइड के रूप में तैयार होंगे, जिससे उनके लिए लोकल स्तर पर ही रोजगार व स्वरोजगार के नए मौके पैदा होंगे.
आधुनिक उपकरणों से देखेंगे चांद सितारे
स्टार गेजिंग इंडिया के एमडी निशांत गौर ने बताया, '' गेमिंग टूरिस्ट विलेज धूसावानी में पर्यटकों को तारों, ग्रहों एवं अन्य खगोलीय पिंडों के सुरक्षित, स्पष्ट एवं उत्कृष्ट अवलोकन का अनुभव कराने के लिए आधुनिक आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. वैज्ञानिक उपकरण के साथ गांवों में आधुनिक टेलिस्कोप, दूरबीन और एस्ट्रो-फोटोग्राफी कैमरे उपलब्ध कराए जा रहे हैं.''
उन्होंने आगे कहा, ''पर्यटकों के लिए स्टार गेजिंग प्लेटफॉर्म, ऑब्जर्वेशन एरिया व खगोलीय घटनाओं को समझाने के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा. इस तरह छिंदवाड़ा जिले के पर्यटन गांव धूसावनी में अब पर्यटकों को एक नया, अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव देने की शुरुआत हो चुकी है.''
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क्या होती है स्टार गेजिंग?
स्टार गेजिंग को आसान भाषा में समझें तो इसक मतलब है तारों को देखना. ये खगोल विज्ञान का अहम हिस्सा है, जिसमें रात के खुले आसमान में चमकते तारों, ग्रहों, चंद्रमा, नक्षत्रों और आकाशगंगा को टेलिस्कोप व अन्य यंत्रों की मदद से देका जाता है और उनके बारे में जाना जाता है.