झामुमो के स्थापना दिवस की तैयारी, प्रमंडलीय बैठक पहुंचे सांसद और विधायक

झामुमो के स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर दुमका में पार्टी की प्रमंडलीय बैठक हुई.

MPs and MLAs from division attended JMM divisional meeting in Dumka
झामुमो के प्रमंडलीय स्तरीय बैठक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 18, 2026 at 7:57 PM IST

दुमकाः झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का प्रमंडलीय स्तरीय बैठक का दुमका क्लब में आयोजन हुआ. इस बैठक में पहुंचे सांसदों और विधायकों ने अपनी बातों को विस्तार से रखा. झामुमो कोटा से मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि गुरुजी के पद चिन्हों पर चलते हुए इस बार की स्थापना दिवस विशेष होना चाहिए. वहीं छोटे सरकार के नाम से मशहूर विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को स्थापना दिवस में आने का निमंत्रण दें.

झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 फरवरी को स्थापना धूमधाम से मनाने को लेकर आज रविवार को शहर के दुमका क्लब में झामुमो का प्रमंडलीय स्तर कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ. जिसमें संथाल परगना से आने वाले पार्टी कोटे के मंत्री हफीजुल अंसारी सहित झामुमो के सांसद और सभी विधायक मौजूद रहे. दुमका सांसद नलिन सोरेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2 फरवरी को स्थापना दिवस को सफल बनाने और ऐतिहासिक ढंग से मनाया जाएगा.

झामुमो की प्रमंडलीय स्तरीय बैठक में शामिल मंत्री, सांसद और विधायक का संबोधन (ETV Bharat)

सांसद ने कहा कि स्थापना दिवस जैसे कि आज तक मनाया जाता रहा है, जिसमें सबों की भागदारी सुनिश्चित होती रही है. इस बार भी झामुमो स्थापना दिवस धूमधाम से मनाएगा. उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक मशहूर बसंत सोरेन ने कहा कि इस बार हम लोग गुरुजी की याद में स्थापना दिवस को यादगार मनाएंगे. इसलिए हम सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव घर-घर जाकर सभी को 2 फरवरी के आयोजन में आने का निमंत्रण देंगे.

