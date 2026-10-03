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बजट नहीं, टोल से आएगा पैसा, मध्य प्रदेश में 80 हजार करोड़ के इकोनॉमिक कॉरिडोर को मिलेगी रफ्तार

MPRDC का नया फंडिंग मॉडल ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में बड़े हाईवे अब सिर्फ सरकारी बजट के भरोसे नहीं बनेंगे. दरअसल 80 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा लागत वाले 7 प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम नया वित्तीय मॉडल तैयार कर रहा है. इसके लिए महाराष्ट्र के समृद्धि महामार्ग की तर्ज पर बड़े प्रोजेक्ट के लिए अलग स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी बनाई जाएगी.

दिल्ली-नागपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर लगाएगा बुंदेलखंड को पंख, झांसी डिफेंस कारीडोर देगा ताकत यही कंपनी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कर्ज जुटाएगी और सड़क बनने के बाद मिलने वाले टोल से इसकी अदायगी करेगी. यानी सड़क निर्माण के लिए पहले से पूरा पैसा सरकारी खजाने से निकालने के बजाय प्रोजेक्ट अपनी फंडिंग का इंतजाम खुद करेगा. एमपी में 80 हजार करोड़ के 7 इकोनॉमिक कॉरिडोर (ETV Bharat) एक सड़क, एक कंपनी और अलग वित्तीय व्यवस्था नए मॉडल में हर बड़े कॉरिडोर के लिए अलग स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी बनाने की तैयारी है. इसमें प्रोजेक्ट की फंडिंग, जमीन अधिग्रहण, टेंडर और निर्माण से जुड़े काम एक ही व्यवस्था के तहत आगे बढ़ाए जाएंगे. स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी को वित्तीय संस्थानों, बैंकों और जरूरत के मुताबिक अन्य संस्थाओं से कर्ज लेने की क्षमता होगी. इससे किसी एक प्रोजेक्ट के लिए बजट उपलब्ध होने का इंतजार कम किया जा सकेगा.