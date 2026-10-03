बजट नहीं, टोल से आएगा पैसा, मध्य प्रदेश में 80 हजार करोड़ के इकोनॉमिक कॉरिडोर को मिलेगी रफ्तार
मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम प्रस्तावित 7 बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए तैयार कर रहा नया वित्तीय मॉडल. महाराष्ट्र मॉडल पर बनेगा फंडिंग सिस्टम. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 10:57 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में बड़े हाईवे अब सिर्फ सरकारी बजट के भरोसे नहीं बनेंगे. दरअसल 80 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा लागत वाले 7 प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम नया वित्तीय मॉडल तैयार कर रहा है. इसके लिए महाराष्ट्र के समृद्धि महामार्ग की तर्ज पर बड़े प्रोजेक्ट के लिए अलग स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी बनाई जाएगी.
यही कंपनी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कर्ज जुटाएगी और सड़क बनने के बाद मिलने वाले टोल से इसकी अदायगी करेगी. यानी सड़क निर्माण के लिए पहले से पूरा पैसा सरकारी खजाने से निकालने के बजाय प्रोजेक्ट अपनी फंडिंग का इंतजाम खुद करेगा.
एक सड़क, एक कंपनी और अलग वित्तीय व्यवस्था
नए मॉडल में हर बड़े कॉरिडोर के लिए अलग स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी बनाने की तैयारी है. इसमें प्रोजेक्ट की फंडिंग, जमीन अधिग्रहण, टेंडर और निर्माण से जुड़े काम एक ही व्यवस्था के तहत आगे बढ़ाए जाएंगे. स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी को वित्तीय संस्थानों, बैंकों और जरूरत के मुताबिक अन्य संस्थाओं से कर्ज लेने की क्षमता होगी. इससे किसी एक प्रोजेक्ट के लिए बजट उपलब्ध होने का इंतजार कम किया जा सकेगा.
टोल से चुकाया जाएगा कर्ज, सरकार पर घटेगा तत्काल दबाव
इस मॉडल का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सड़क बनने के बाद उससे मिलने वाले टोल राजस्व को कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. इससे शुरुआती दौर में सरकार को पूरी निर्माण लागत सीधे बजट से नहीं उठानी पड़ेगी. हालांकि कर्ज की जिम्मेदारी और प्रोजेक्ट की वित्तीय संरचना स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी की शर्तों पर निर्भर करेगी. इसलिए यह मॉडल सरकारी खर्च खत्म करने के बजाय उसकी टाइमिंग और फंडिंग का तरीका बदलता है.
ये सात कॉरिडोर बदलेंगे प्रदेश का रोड नेटवर्क
- सागर-सतना - 9,850 करोड़
- भोपाल-विदिशा - 11,550 करोड़
- जबलपुर-लखनादौन - 17,056 करोड़
- सागर-छतरपुर - 6,045 करोड़
- कटनी-सिंगरौली - 10,440 करोड़
- भोपाल-जबलपुर - 10,755 करोड़
- भोपाल-झाबुआ - 14,490 करोड़
जमीन से टेंडर तक एक ही सिस्टम में तेजी
एमपीआरडीसी के एमडी भरत यादव के अनुसार "स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी मॉडल से जमीन अधिग्रहण, टेंडर, एचएएम और ईपीसी जैसी प्रक्रियाओं को प्रोजेक्ट स्तर पर तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा. इन रूट्स से औद्योगिक क्षेत्रों, खनिज क्षेत्रों, मंडियों और बड़े शहरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने का लक्ष्य है."
असली बदलाव सड़क की लंबाई में नहीं, फंडिंग के तरीके में
एमपीआरडीसी के एमडी भरत यादव ने बताया कि इस मॉडल का असर सिर्फ नई सड़कों के निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा. बल्कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाने और निर्माण शुरू करने के बीच का अंतर घटे. सफल रहने पर यही ढांचा भविष्य के बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.