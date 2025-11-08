ETV Bharat / state

MPPSC 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी, पन्ना के अजीत मिश्रा बने टॉपर, DSP में महिलाओं ने मारी बाजी

भोपाल: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया है. पन्ना के अजीत मिश्रा ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. वर्तमान में अजीत मैहर में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं. उन्हें कुल 1575 में से 966 अंक प्राप्त हुए हैं. वहीं दूसरे स्थान पर भुवनेश चौहान (941.75 अंक) और तीसरे स्थान पर यशपाल स्वर्णकार (909.25 अंक) रहे.

2022 में बने नायब तहसीलदार, अब प्रदेश के टॉपर

पन्ना के रहने वाले अजीत मिश्रा ने अपने परिश्रम और लगन से यह मुकाम हासिल किया है. अजीत मिश्रा का प्रशासनिक सफर साल 2022 में नायब तहसीलदार पद पर चयन से शुरू हुआ था. वर्तमान में वे मैहर तहसील कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. नौकरी में रहते हुए भी उन्होंने परीक्षा की तैयारी जारी रखी और एमपीपीएससी 2023 में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया. अजीत के पिता शिक्षक और माता गृहणी हैं. एक सामान्य परिवार से निकलकर उन्होंने यह बड़ी सफलता हासिल की है.