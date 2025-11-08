MPPSC 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी, पन्ना के अजीत मिश्रा बने टॉपर, DSP में महिलाओं ने मारी बाजी
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल परिणाम जारी किया. पन्ना के अजीत मिश्रा ने प्रदेश में किया टॉप.
Published : November 8, 2025 at 11:07 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया है. पन्ना के अजीत मिश्रा ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. वर्तमान में अजीत मैहर में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं. उन्हें कुल 1575 में से 966 अंक प्राप्त हुए हैं. वहीं दूसरे स्थान पर भुवनेश चौहान (941.75 अंक) और तीसरे स्थान पर यशपाल स्वर्णकार (909.25 अंक) रहे.
2022 में बने नायब तहसीलदार, अब प्रदेश के टॉपर
पन्ना के रहने वाले अजीत मिश्रा ने अपने परिश्रम और लगन से यह मुकाम हासिल किया है. अजीत मिश्रा का प्रशासनिक सफर साल 2022 में नायब तहसीलदार पद पर चयन से शुरू हुआ था. वर्तमान में वे मैहर तहसील कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. नौकरी में रहते हुए भी उन्होंने परीक्षा की तैयारी जारी रखी और एमपीपीएससी 2023 में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया. अजीत के पिता शिक्षक और माता गृहणी हैं. एक सामान्य परिवार से निकलकर उन्होंने यह बड़ी सफलता हासिल की है.
डीएसपी पदों पर महिलाओं ने मारी बाजी
टॉप 5 पायदान पर सभी पुरुष उम्मीद रहे वहीं टॉप 10 में 3 महिलाएं भी शामिल हैं. कुल 19 डीएसपी पदों में से केवल 6 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे, लेकिन प्रतिभा की बदौलत उन्होंने 13 पदों पर चयन हासिल कर इतिहास रच दिया. इस परीक्षा के इंटरव्यू 7 जुलाई से 7 अगस्त 2025 तक आयोजित किए गए थे. परीक्षा का प्रारंभिक चरण दिसंबर 2023 में और मुख्य परीक्षा 11 से 16 मार्च 2024 के बीच हुई थी. हालांकि, दो प्रश्नों को लेकर विवाद होने के कारण परिणाम में देरी हुई.
- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में MPPSC की दलीलें फेल, मेन एग्जाम के लिए कैंडीडेंट्स की सहमति आवश्यक
- दो बार बाउंड्री पर हुए आउट, असफलताओं से नहीं मानी हार, 5वें अटेंप्ट में शशांक त्रिपाठी बने DSP
एमपीपीएसी के टॉपर्स की सूची
रैंक नाम कुल अंक
|1
|अजीत मिश्रा (EWS)
|966
|2
|भुवनेश चौहान
|941.75
|3
|यशपाल स्वर्णकार
|909.25
|4
|अभिषेक जैन
|889.25
|5
|अनुराग गुर्जर
|888.25
|6
|प्रिया अग्रवाल
|885
|7
|अर्पिता राय
|869.50
|8
|सूरज सिंह
|862.50
|9
|कल्पेश सिंह
|862
|10
|अदिति जैन
|861.75