एमपी में बिजली कंपनी का बिल फुल, मेंटेनेंस जीरो, मौत और आग बांट रहे झूलते तार
रतलाम के सेमलिया, करमदी, धौंसवास, धामनोद बांगरोद और बिलपांक सहित दर्जनों गांव में कृषि के लिए बिछाई गई बिजली लाइन खस्ता हालत में.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 9:21 PM IST
रतलाम: मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था देखने वाली पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी उपभोक्ताओं से सभी प्रकार के चार्ज जरूर ले रही है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर फिसड्डी साबित हो रही है. खासकर कृषि के लिए बिछाई गई बिजली की लाइनें किसानों और पशुओं की जान ले रही हैं. वहीं, ये लाइनें किसानों की खड़ी फसल में आगजनी का कारण भी बन रही हैं. इसको लेकर किसानों का कहना है कि हमसे बिल और सभी प्रकार के चार्ज तो लिए जा रहे हैं लेकिन सर्विस के नाम पर कोई सेवा विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जाती है.
जमीन से 7 फुट की ऊंचाई पर हाई टेंशन लाइन, जिले में तीन महीने में 4 किसानों की मौत
रतलाम जिले के सेमलिया, करमदी, धौंसवास, धामनोद बांगरोद और बिलपांक सहित दर्जनों गांव में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कृषि के लिए बिछाई गई बिजली लाइन खस्ता हालत में है. ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी इस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं. शिकायत किए जाने के बाद भी कोई मेंटेनेंस नहीं होता है. खेतों में और खेत के रास्तों पर मात्र 7 फीट की ऊंचाई पर 11 केवी की हाई टेंशन लाइन लटक रही है.
किसानों ने कहा, कंपनी बिजली का बिल तो पूरा वसूलती है लेकिन मेंटेनेंस नहीं करती
किसान नेता राजेश पुरोहित ने बताया कि बीते 3 महीने में ही रतलाम जिले के बरबोदना, बोदिना, हतनारा और आलोट में 4 किसानों की खेत में करंट लगने की वजह से मौत हुई है जो विद्युत वितरण की लापरवाही उजागर करती है. किसानों से बिजली का बिल तो पूरा वसूल किया जाता है लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर वितरण कंपनी कोई काम नहीं करती है.
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करमदी गांव के राहुल पाटीदार ने बताया कि उनके खेत के ऊपर से बिजली की लाइन जा रही है. उसके तार इतने नीचे लटक रहे हैं कि आपके हाथ टच हो जाएं. अंकित पाटीदार ने बताया कि ये लटकते हुए तार आपस में टकराते हैं तो हमारी फसल में आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है.
कृषि विद्युत की लाइन नीचे लटके होने से बनी रहती है दुर्घटना और आगजनी की आशंका
सेमलिया गांव के सरपंच विशाल चौहान ने बताया कि हमारे गांव में जगह-जगह कृषि विद्युत की लाइन नीचे लटक रही है. जिससे दुर्घटना होने और आगजनी होने की आशंका बनी हुई है. विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इस बारे में बताए जाने पर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
बहरहाल इस मामले पर पश्चिम चैत्र विद्युत वितरण कंपनी के रतलाम एसई मनोज कुमार शर्मा ने बताया, जहां भी बिजली की लाइनों की गड़बड़ी के बारे में शिकायत मिलती है, वहां मेंटेनेंस किया जाता है. वहीं, उपभोक्ता विद्युत वितरण कंपनी के हेल्पलाइन नंबर 1912 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. जिसका समाधान भी हमारी टीम द्वारा किया जाता है.