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एमपी में बिजली कंपनी का बिल फुल, मेंटेनेंस जीरो, मौत और आग बांट रहे झूलते तार

रतलाम में जमीन से 7 फुट की ऊंचाई पर हाई टेंशन लाइन ( ETV Bharat )