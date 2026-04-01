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MPL 2026 में रहेगा छिंदवाड़ा का दबदबा, चार खिलाड़ी दिखाएंगे दम, मंगेश यादव पर धन की बारिश

आनंदम टाउनशिप निवासी 19 वर्षीय युवा खिलाड़ी पुष्कर विश्वकर्मा को रॉयल निमाड़ ईगल्स ने खरीदा है. पुष्कर ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर बड़ी सफलता हासिल की है. उन्हें रॉयल निमाड़ ईगल्स ने 3.40 लाख रुपए की राशि में अपने साथ जोड़ा है. पुष्कर ने कम उम्र में ही क्रिकेट के प्रति अपना जुनून दिखाया और साबित किया है.

एमपीएल में प्रदेश के 244 खिलाड़ियों की नीलामी हुई है. इसमें छिंदवाड़ा के 4 खिलाड़ी मंगेश यादव, पुष्कर विश्वकर्मा, वंदित जोशी और अंचित ठाकुर भी शामिल हैं. इसमें 10 पुरुष टीमों ने बोलियां लगाई हैं. प्रदेश में यह पहला मौका होगा जब जिले के 4 खिलाड़ी एमपीएल में खेलते नजर आएंगे.

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग (एमपीएल) 2026 के लिए ऑक्शन की प्रक्रिया पूरी हो गई है. पिछली बार की तुलना में इस मुकाबले छिंदवाड़ा के कई खिलाड़ी जलवा बिखरते हुए नजर आएंगे. एमपीएल की अलग-अलग टीमों में इस बार छिंदवाड़ा के 4 खिलाड़ी खेलेंगे. छिंदवाड़ा के खिलाड़ी 12 लाख 50 से लेकर 95 हजार तक में बिके हैं.

ईश्वरदास विश्वकर्मा और सुलोचना विश्वकर्मा के पुत्र पुष्कर का बीते दिनों ही एमआरएफ पेस फाउंडेशन मद्रास के लिए चयन किया गया है. पुष्कर का चयन न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व की बात है.

ग्वालियर चितास ने वंदित जोशी पर लगाया दांव

निर्मल स्टेट सुभाष कालोनी निवासी वंदित जोशी का चयन ग्वालियर चितास ने 95 हजार की बोली लगाकर किया है. वंदित के पिता विनोद जोशी एलआईसी चौरई में ब्रांच मैनेजर हैं और वे वंदित के कोच भी हैं. उन्होंने वंदित को क्रिकेट की बारीकियों से अवगत कराया है. वहीं मां रेणु जोशी गृहणी हैं.

वंदित ने अंडर 14 से संभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए अंडर 16, अंडर 18 में बेहतर प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है. उन्होंने रेस्ट ऑफ एमपी और जे एन भाया ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्लेयर मंगेश यादव को ग्वालियर चितास ने खरीदा

आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में 5 करोड़ से अधिक राशि में सेलेक्ट हुए जिले के उभरते क्रिकेटर मंगेश यादव को ग्वालियर चितास ने अब अपने साथ जोड़ लिया है. एमपीएल में ग्वालियर चितास ने मंगेश को 12 लाख 50 हजार की राशि प्रदान की है. सौंसर विकासखंड के छोटे से ग्राम बोरगांव निवासी मंगेश एक साधारण परिवार से आते हैं. उन्होंने कड़ी मेहनत कर यह मुकाम हासिल किया है. मंगेश की सफलता ने जिले के अन्य खिलाड़ियों में उत्साह का संचार कर दिया है.

अंचित ठाकुर प्रदेश का कर चुके हैं प्रतिनिधित्व

अंचित ठाकुर को भोपाल लेपर्ड ने 1 लाख 30 हजार देकर अपने साथ जोड़ लिया है. एमपीएल में चयनित हुए अंचित इससे पहले अंडर 16 में मध्य प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके है. साथ ही अंडर 18, 23 और सीनियर के साथ रेस्ट ऑफ एमपी और जे एन भाया ट्रॉफी में भी वे बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं.

लगातार शानदार खेल का प्रदर्शन करने वाले अंचित पर एमपीएल में भोपाल लेपर्ड ने दांव लगाया है. वह कॉपरेटिव सोसायटी सहकारी समिति में मैनेजर अशोक ठाकुर एवं कॉपरेटिव सोसायटी में कैशियर उषा ठाकुर के बेटे हैं.

जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जेपी सिंह ने बताया, "छिंदवाड़ा जैसी छोटी जगह से भी क्रिकेट के बड़े सितारे निकल रहे हैं. जो छिंदवाड़ा के लिए एक बेहतर उम्मीद साबित हो रहे हैं. सभी खिलाड़ी छिंदवाड़ा के इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान से शुरुआत करने वाले हैं. इसके अलावा भी कई खिलाड़ी मैदान में नजर आते हैं. छिंदवाड़ा भी धीरे-धीरे अब क्रिकेट का गढ़ बनते जा रहा है. क्रिकेट सेलेक्टर की नजर अब छिंदवाड़ा के मैदान पर भी पड़ने लगी है. जिले के लिए ये अच्छी बात है."