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रतलाम के क्रिकेटर का एमपीएल धमाका, गलियों से निकल बने IPL फिनिशर, लगी मुंहमांगी बोली

मालवा स्टैलियंस ने खरीदा आशुतोष शर्मा को 10 MPL मेन्स टीमों के लिए ऑक्शन प्रोसेस में 244 खिलाड़ी शामिल थे. इंदौर में फ्रेंचाइजी के बीच कड़े मुकाबले के बीच हुए ऑक्शन में टीम इंडिया के लिए खेलने वाले आशुतोष शर्मा को मालवा स्टैलियंस ने 15 लाख रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाकर खरीदा. इसी तरह, अक्षत रघुवंशी को रीवा जगुआर ने 13.80 लाख रुपये, अनिकेत वर्मा को भोपाल लेपर्ड्स ने 13.20 लाख रुपये और शिवांग कुमार को बुंदेलखंड बुल्स ने 13 लाख रुपये में खरीदा.

इंदौर: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की तर्ज पर मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग का मंगलवार को ऑक्शन हुआ. जिसमें खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजी ने जमकर पैसा बरसाया. रतलाम के रहने वाले क्रिकेटर आशुतोष शर्मा MPL में सबसे महंगे खिलाड़ी बने, जिन्हें 15 लाख रुपये की कीमत मिली. मालवा स्टॉलियंस ने 15 लाख रुपये की बोली लगाकर आशुतोष को अपनी टीम में शामिल किया. इसके अलावा अनिकेत वर्मा और शिवांग कुमार भी बड़ी कीमत में बिके.

जून में इंदौर में खेले जाएंगे MPL के मैच

मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) के प्रेसिडेंट महानआर्यमन सिंधिया ने कहा, "यह पहली बार है जब MPL में टीम सिलेक्शन के लिए प्लेयर्स की नीलामी की गई है. इससे सभी टीमों की फ्रेंचाइजी को बढ़ावा मिला है, और प्लेयर्स को उनके पैसे की बेहतर वैल्यू मिली है.'' अधिकारियों ने बताया कि MPL के तीसरे एडिशन के मैच जून में इंदौर में खेले जाएंगे. इस बार, MPL में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें से तीन टूर्नामेंट में डेब्यू कर रही हैं.

आशुतोष ने फोन पर दी घर वालों को खबर

रतलाम में आशुतोष शर्मा के बड़े भाई अनिल शर्मा ने बताया कि, ''उन्हें आशुतोष ने ही फोन कर बताया कि आपने टीवी देखी या नहीं. मुझे MPL में सबसे महंगा खरीदा गया है.'' अनिल शर्मा ने बताया कि, ''उन्हें पूरी उम्मीद थी कि आशुतोष को हर कोई टीम लेना चाहेगी और सबसे अधिक बोली उसी के लिए लगाई जाएगी. आशुतोष का सिलेक्शन होने के बाद घर पर बधाई देने लोग पहुंच रहे हैं और फोन पर भी बधाइयां मिल रही हैं.''

मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं आशुतोष

रतलाम से अब कई क्रिकेट प्रतिभाएं निकल रही हैं. आईपीएल में धूम मचाने वाले आशुतोष शर्मा रतलाम के मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं. बचपन में शुरुआती ट्रेनिंग रतलाम में करने के बाद इंदौर में क्रिकेट की ट्रेनिंग ली. आशुतोष ने रतलाम के रेलवे ग्राउंड और आरपीएफ ग्राउंड से क्रिकेट खेलने की शुरुआत की थी. जिसके बाद वह रतलाम जिला और उज्जैन डिविजन की टीम से खेलकर मध्य प्रदेश की रणजी टीम में चयनित हुए थे. इसी दौरान रेलवे में जॉब लगने पर आशुतोष शर्मा को रेलवे की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेलने का अवसर मिला था.

IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल से खेल रहे हैं आशुतोष

रतलाम के खिलाड़ी आशुतोष शर्मा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. आईपीएल 2026 में वह दिल्ली कैपिटल टीम का हिस्सा हैं. अपने शानदार खेल के चलते उन्होंने मध्य प्रदेश की रणजी टीम में जगह बनाई थी. उनके प्रदर्शन को देखते हुए 2024 में पंजाब किंग्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था. जहां कई मौकों पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाई. 2025 में उन्हें दिल्ली कैपिटल ने 3.80 करोड़ रुपए में खरीदा था. वह टीम में फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं. दिल्ली कैपिटल्स के साथ आशुतोष का यह दूसरा वर्ष है. 2026 में भी टीम को उनसे काफी उम्मीदें हैं. रतलाम सहित पूरा मध्य प्रदेश आशुतोष की धमाकेदार पारी को देखने को बेताब है.