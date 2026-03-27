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कैसे कम करें बिजली के बिल? जानें कौन सा बिजली उपकरण कितनी बिजली खर्च करता है

बिजली उपकरणों के जानकार विमल सिंह ने बताया, दरअसल 1000 वाट का कोई भी उपकरण यदि 1 घंटे तक चलता है तो वह लगभग एक यूनिट बिजली खर्च करता है. सामान्य तौर पर हर विद्युत उपकरण में यह लिखा रहता है कि वह कितने वाट का है.

इस तरीके से यदि किसी उपभोक्ता के घर में एक एसी, एक फ्रिज, तीन पंखे, 10 बल्ब और कुछ छोटे-मोटे विद्युत उपकरण हैं तो उनका बिजली बिल लगभग 700 यूनिट प्रति माह आएगा. जो 7.24 प्रति यूनिट के हिसाब से लगभग ₹5000 होता है. बिजली बिलों में 4.7% की बढ़ोतरी के बाद उपभोक्ता को लगभग₹230 अतिरिक्त देने होंगे.

बिजली की नई दरें गर्मी के महीने में लागू हो रही हैं जब आम उपभोक्ता बिजली का सबसे अधिक उपयोग करता है. गर्मी के मौसम में पंखा, कूलर, एसी और फ्रिज की अतिरिक्त जरूरत पड़ती है. ऐसी स्थिति में आम आदमी का बजट प्रभावित होगा.

मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली के दामों में 10% तक बढ़ोतरी करने के लिए एक टैरिफ पिटीशन विद्युत नियामक आयोग के सामने लगाई थी. विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के प्रस्तावों पर जनसुनवाई करने के बाद बिजली के दामों को 4.7% तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है. बिजली की नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगी.

जबलपुर: जबलपुर क्या आपको पता है कि आपके घर का पंखा कितनी बिजली खर्च करता है. 8 घंटे एसी चलाने पर कितनी यूनिट जलती है? बिजली की बचत करके बिजली के बढ़े हुए दामों का मुकाबला किया जा सकता है. बिजली कंपनियां 1 अप्रैल से बिजली के दाम 4.7% बढ़ाने जा रही हैं. आइए बताते हैं कि आप किस तरह से अपने बिजली बिल को कैसे कम कर सकते हैं.

बिजली बिलों की वर्तमान दर

0 से 50 यूनिट तक 4.71 रुपए प्रति यूनिट चार्ज.

51 से 150 यूनिट तक 5.67 रुपए प्रति यूनिट चार्ज.

151 से 300 यूनिट तक 7.05 रुपए प्रति यूनिट चार्ज.

300 यूनिट से ऊपर 7.24 रुपए प्रति यूनिट चार्ज.

यूनिट चार्ज के अलावा फिक्स्ड चार्ज भी लगेगा.

ये सभी दरें 1 अप्रैल के बाद 4.7 प्रतिशत बढ़ जाएंगी.

बिजली कंपनियां घाटे में क्यों है?

विद्युत वितरण कंपनियां ने अपनी टैरिफ पिटीशन में लिखा था कि उन्हें लगभग 6044 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हो रहा है. इसलिए उन्होंने लगभग 10% दाम बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था. जबलपुर शहर के बिजली कंपनी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर आईके त्रिपाठी ने बताया कि जबलपुर शहर में ही कई जगह पर लाइन लॉस 34% तक है. यही हाल मध्य प्रदेश के ज्यादातर बड़े शहरों का है. जहां पर बिजली की ज्यादा खपत है वहीं पर बिजली की सबसे ज्यादा चोरी भी है.

क्या है लाइन लॉस

34% लाइन लॉस का मतलब 100% बिजली की जब सप्लाई दी जाती है तो मीटर रीडिंग में केवल 66% बिजली ही प्राप्त होती है. बाकी 34% बिजली रीडिंग में नहीं आती. इसमें से कुछ बिजली तो विद्युत उपकरणों के गर्म होने की वजह से नष्ट हो जाती है लेकिन बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी भी होती है. और यह नुकसान जब बिजली कंपनी के पास दर्ज होता है तो वह इस घाटे को पूरा करने के लिए उपभोक्ताओं पर दबाव बनाते हैं.

बिजली चोरी रोकने के उपाय कमजोर

बिजली मीटर में लगातार छेड़छाड़ की वजह से विद्युत वितरण कंपनियों ने स्मार्ट मीटर लगना शुरू किया है. लेकिन मध्य प्रदेश के कई शहरों में स्मार्ट मीटर का जमकर विरोध हुआ. लोगों ने स्मार्ट मीटर उखाड़ कर तक फेंक दिए. जबलपुर शहर में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए विद्युत वितरण कंपनी को पुलिस का सहारा लेना पड़ा. इसके बावजूद अभी भी शहर में कई जगह पर बिजली की चोरी हो रही है.

विद्युत अधिनियम में बिजली पुलिस का प्रावधान है. बिजली थाने भी बनाए जाने थे, लेकिन यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. क्योंकि बिजली चोरी करने वाले लोग भी वोटर होते हैं और सत्ता में बैठे लोग वोटर को परेशान करना नहीं चाहते.

बिजली के बढ़े हुए दामों का विरोध होगा

मध्य प्रदेश में जनहित के कई मुद्दों पर सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने वाले नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के संरक्षक डॉक्टर पीजी नाच पांडे का कहना है कि बिजली कंपनियां घाटे में नहीं हैं. और यदि घाटे में हैं तो अपने कुप्रबंधन की वजह से हैं. अपनी कमजोरी का भार जनता पर डालना गलत है, इसलिए बिजली के बढ़े हुए दामों का सड़क पर उतरकर विरोध किया जाएगा.