महानआर्यमन सिंधिया ने जीता क्रिकेट फैंस का दिल, दिव्यांगों को दिलाए भारत-वेस्टइंडीज मैच के स्पेशल पास
इंदौर में भारत-वेस्टइंडीज टी-20 मैच में बिना टिकट पहुचे दिव्यांगों को महानआर्यमन सिंधिया ने दिलाई स्टेडियम में एंट्री. स्पेशल फैंस ने ऐसे किया धन्यवाद. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 5:14 PM IST
इंदौर: कहते हैं भारत के दिल में क्रिकेट बसा है. महिला, पुरुष, बुजुर्ग, जवान या फिर बच्चे हर कोई इस खेल का दीवाना है. और जब बात इंडिया के अंतरराष्ट्रीय मैचों की हो तो हर वर्ग में क्रिकेट की दीवानगी देखते ही बनती है. इस खेल की मोहब्बत से दिव्यांग प्रशंसक भी पीछे नहीं हैं. हाल ही में रविवार को इंदौर में भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक शानदार टी-20 मैच हुआ, जिसको देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ टूटी. इस इनमें कई दिव्यांग फैन्स भी थे जो इंदौर और आसपास के क्षेत्रों से आए थे.
दिव्यांग क्रिकेट प्रेमियों ने महानआर्यमन सिंधिया से की मांग
स्टेडियम तक पहुंचे दिव्यांगों के पास टिकट या पास नहीं था क्योंकि टिकट तो पहले से ही बुक थे और पास की व्यवस्था नहीं थी. लेकिन इन दिव्यांग प्रशंसकों ने फिर भी स्टेडियम में बैठ कर मैच देखा.. क्योंकि अंतिम समय में उनके लिए स्पेशल पास की व्यवस्था खुद MPCA के अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया ने की थी.
The humility and purity of my people in Madhya Pradesh truly melts my heart. At MPCA, we are committed to making cricket inclusive and accessible to everyone, with special preference for our Divyang brothers and sisters. Cricket belongs to everyone. @MPCAtweets https://t.co/gI4nKDKtA5— Mahanaaryaman Scindia (@AScindia) October 12, 2026
एमपीसीए अध्यक्ष ने तुरंत उपलब्ध कराए स्पेशल पास
असल में मैच देखने पहुंचे दिव्यांगों ने एमपीसीए अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया से मैच देखने के लिए स्पेशल पास दिए जाने की रिक्वेस्ट की थी. जैसे ही ये सूचना महानआर्यमन सिंधिया तक पहुंची उन्होंने तुरंत इन दिव्यांग क्रिकेट प्रेमियों के लिए मैच के विशेष पास की व्यवस्था कराई, जिससे वे स्टेडियम पहुंचकर मैच का लुत्फ उठा सके.
दिव्यांग फैंस ने वीडियो बनाकर किया धन्यवाद, महानआर्यमन ने किए शेयर
इस स्पेशल ट्रीटमेंट और त्वरित मदद के लिए दिव्यांग फैन्स ने भी महानआर्यमन सिंधिया का आभार व्यक्त करते हुए एक वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इस वीडियो के ज़रिए उन्होंने समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए MPCA अध्यक्ष का धन्यवाद किया है. इधर महानआर्यमन सिंधिया ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "मध्य प्रदेश में मेरे लोगों का विनम्र और पवित्र स्वभाव सचमुच दिल जीत लेता है. MPCA में, हम क्रिकेट को सभी के लिए समावेशी और सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें हमारे दिव्यांग भाई-बहनों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है. क्रिकेट सभी का है."