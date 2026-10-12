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महानआर्यमन सिंधिया ने जीता क्रिकेट फैंस का दिल, दिव्यांगों को दिलाए भारत-वेस्टइंडीज मैच के स्पेशल पास

MPCA के अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया ( ETV Bharat )

इंदौर: कहते हैं भारत के दिल में क्रिकेट बसा है. महिला, पुरुष, बुजुर्ग, जवान या फिर बच्चे हर कोई इस खेल का दीवाना है. और जब बात इंडिया के अंतरराष्ट्रीय मैचों की हो तो हर वर्ग में क्रिकेट की दीवानगी देखते ही बनती है. इस खेल की मोहब्बत से दिव्यांग प्रशंसक भी पीछे नहीं हैं. हाल ही में रविवार को इंदौर में भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक शानदार टी-20 मैच हुआ, जिसको देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ टूटी. इस इनमें कई दिव्यांग फैन्स भी थे जो इंदौर और आसपास के क्षेत्रों से आए थे.

दिव्यांग क्रिकेट प्रेमियों ने महानआर्यमन सिंधिया से की मांग

स्टेडियम तक पहुंचे दिव्यांगों के पास टिकट या पास नहीं था क्योंकि टिकट तो पहले से ही बुक थे और पास की व्यवस्था नहीं थी. लेकिन इन दिव्यांग प्रशंसकों ने फिर भी स्टेडियम में बैठ कर मैच देखा.. क्योंकि अंतिम समय में उनके लिए स्पेशल पास की व्यवस्था खुद MPCA के अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया ने की थी. एमपीसीए अध्यक्ष ने तुरंत उपलब्ध कराए स्पेशल पास