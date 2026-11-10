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"कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है" SIR पर CM के बयान पर बोले सांसद बर्क- UP में बनेगी सपा की सरकार, योगी को हो गया एहसास

जियाउर्रहमान बर्क, सपा सांसद ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल : विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं. हम SIR का नहीं, बल्कि इसके नाम पर टारगेट करके संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करते हुए मतदाताओं के नाम काटने का विरोध कर रहे हैं. अब तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं.

जियाउर्रहमान बर्क, सपा सांसद (Video Credit; ETV Bharat) सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि हमने यह नहीं कहा कि केवल मुस्लिम समाज के वोटरों के नाम काटे गए हैं, बल्कि विपक्ष के सभी वर्गों के मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं. इनमें मुस्लिम समाज के साथ-साथ हिंदू समाज के लोगों के नाम भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया था और पूछा था कि किस आधार पर और कितने वोटर के नाम काटे गए हैं.