"कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है" SIR पर CM के बयान पर बोले सांसद बर्क- UP में बनेगी सपा की सरकार, योगी को हो गया एहसास
सीएम योगी को कैसे पता कि हिंदू समाज के एक करोड़ 27 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 3:00 PM IST
संभल : विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं. हम SIR का नहीं, बल्कि इसके नाम पर टारगेट करके संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करते हुए मतदाताओं के नाम काटने का विरोध कर रहे हैं. अब तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं.
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि हमने यह नहीं कहा कि केवल मुस्लिम समाज के वोटरों के नाम काटे गए हैं, बल्कि विपक्ष के सभी वर्गों के मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं. इनमें मुस्लिम समाज के साथ-साथ हिंदू समाज के लोगों के नाम भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया था और पूछा था कि किस आधार पर और कितने वोटर के नाम काटे गए हैं.
सपा सांसद बर्क ने यह भी कहा कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है. सीएम योगी ने कहा है कि हिंदू समाज के एक करोड़ 27 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, तो उन्हें यह जानकारी कहां से प्राप्त हुई? हमने तो केवल मुस्लिम समाज की बात नहीं की, बल्कि सभी वर्गों के लोगों के नाम काटे जाने की बात कही है.
बर्क ने यह भी कहा कि सीएम योगी को इस बात का एहसास हो रहा है कि माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में बन रहा है, इसलिए पहले से ही इस तरह की बातें कही जा रही हैं. वोटर के नाम काटने से बीजेपी को ही नुकसान हो रहा है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है. हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में प्रदेश के अंदर बदलाव होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी.
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