अयोध्या में कारसेवकों पर मजबूर होकर पुलिस ने गोली चलाई...सांसद जियाउर्रहमान बर्क बोले- हमारी मस्जिद पर हमला क्यों किया गया?
सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने सवाल उठाया कि अगर किसी मंदिर पर मुस्लिम समाज के लोग अतिक्रमण करते तो पुलिस क्या करती?
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 7:02 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 7:19 PM IST
संभल : उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर और कारसेवकों पर गोली चलाए जाने के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने भी कारसेवकों पर गोली चलाए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है. सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि जब कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम किया, तब पुलिस ने मजबूर होकर गोली चलाई.
उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी मंदिर पर मुस्लिम समाज के लोग अतिक्रमण करते तो पुलिस क्या करती? जब कानून व्यवस्था तोड़ने का कोई काम होगा तो सरकार अपना काम करती है. जब कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम किया तो पुलिस ने मजबूर होकर गोली चलाई. उन्होंने कहा, अगर मस्जिद के ऊपर हिंदू समाज के लोग अतिक्रमण करेंगे तो क्या होगा?
कानून तो सभी पर लागू होता है, तो जब मस्जिद पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया तो रोकने के लिए पुलिस ने लाठी-गोली चलाई. तब सपा की सरकार थी तो इसमें क्या गलत है? हमारी मस्जिद पर क्यों हमला किया, धार्मिक स्थल पर हमला क्यों किया गया. वहीं अखिलेश यादव के अयोध्या जाने के फैसले पर कहा कि इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा. ये समय आने पर कोई बात होगी तो मैं बताऊंगा. ये अध्यक्ष का अपना मामला है.
बीजेपी द्वारा सपा को राम मंदिर विरोधी बताये जाने पर उन्होंने कहा कि ये बीजेपी जाने, क्या किस आधार पर उंगली उठा रही है. उन्होंने आगे कहा, हर व्यक्ति अपने-अपने मजहब से प्यार करता है. मैं मुस्लिम हूं मै अपने मजहब से प्यार करता हूं. मैं उसे मानता हूं, लेकिन दूसरे मजहबों का भी मैं सम्मान करता हूं. हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं.
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