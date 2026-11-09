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अयोध्या में कारसेवकों पर मजबूर होकर पुलिस ने गोली चलाई...सांसद जियाउर्रहमान बर्क बोले- हमारी मस्जिद पर हमला क्यों किया गया?

सांसद ने कारसेवकों पर गोली चलाने को सही ठहराया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल : उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर और कारसेवकों पर गोली चलाए जाने के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने भी कारसेवकों पर गोली चलाए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है. सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि जब कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम किया, तब पुलिस ने मजबूर होकर गोली चलाई.

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी मंदिर पर मुस्लिम समाज के लोग अतिक्रमण करते तो पुलिस क्या करती? जब कानून व्यवस्था तोड़ने का कोई काम होगा तो सरकार अपना काम करती है. जब कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम किया तो पुलिस ने मजबूर होकर गोली चलाई. उन्होंने कहा, अगर मस्जिद के ऊपर हिंदू समाज के लोग अतिक्रमण करेंगे तो क्या होगा?