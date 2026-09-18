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मध्य प्रदेश के 40 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार, नर्मदापुरम के ग्लोबल IT पार्क में प्रशिक्षण की तैयारी

मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने मोहासा औद्योगिक केन्द्र नर्मदापुरम का किया निरीक्षण. युवाओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी. देवेन्द्र वैश्य की रिपोर्ट.

CHIEF SECRETARY ASHOK VARNWAL
मध्य प्रदेश के 40 हजार युवाओं को रोजगार का दावा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 10:39 PM IST

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नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश के लगभग 40 हजार युवाओं को नर्मदापुरम के मोहासा औद्योगिक केंद्र में रोजगार देने की तैयारी की जा रही है. कंपनियों की जरूरत के अनुसार स्थानीय आईटीआई में आवश्यक कोर्स भी शुरू किए जाएंगे. ग्लोबल आईटी पार्क में 10 हजार लोगों को प्रशिक्षण देने की योजना है. यहां औद्योगिक केन्द्र में विभिन्न कंपनियों के लगभग 28 हजार करोड़ रुपए के निवेश के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने मोहासा औद्योगिक केंद्र का निरीक्षण किया.

'ग्लोबल आईटी पार्क में 10 हजार लोगों को प्रशिक्षण देने की तैयारी'

मोहासा औद्योगिक केंद्र का निरीक्षण करने के बाद मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कहा, "ग्लोबल आईटी पार्क में भी औद्योगिक कंपनियों से संबंधित प्रशिक्षण कोर्स शुरू किए जाएंगे. कंपनियों से अपने प्रशिक्षक भेजने का आग्रह किया गया है. वर्तमान में ग्लोबल आईटी पार्क में करीब 2500 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. भविष्य में यहां करीब 10 हजार लोगों को कंपनियों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है."

ग्लोबल आईटी पार्क में 10 हजार लोगों को प्रशिक्षण देने की तैयारी (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "इस पहल का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है."

'28 हजार करोड़ के निवेश के प्रस्ताव, 40 हजार युवाओं को रोजगार का दावा'

एमपीआईडीसी के संचालक चंद्रमौली शुक्ला ने मोहासा औद्योगिक केंद्र की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया, "इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के करीब 40 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. लगभग 28 हजार करोड़ रुपए के निवेश के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. युवाओं को जल्द ही कंपनियों की जरुरत के अनुसार प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है."

MOHASA INDUSTRIAL CENTER
मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने मोहासा औद्योगिक केन्द्र का किया निरीक्षण (ETV Bharat)

मुख्य सचिव ने मोहासा औद्योगिक केंद्र का किया निरीक्षण

मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने नर्मदापुरम के मोहासा औद्योगिक केंद्र का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने सोलर पैनल निर्माण करने वाली ग्रू सोलर कंपनी की प्रोडक्शन यूनिट का भ्रमण किया और कंपनी के अधिकारियों से उत्पादन एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी ली. इसके बाद मुख्य सचिव ने विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ औद्योगिक विकास को लेकर संवाद किया.

मुख्य सचिव ने उद्योगपतियों से किया संवाद

मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने उद्योगपतियों से कहा, "मोहासा औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियां स्थानीय लोगों को रोजगार देने में प्राथमिकता दें. कंपनियों की जरूरत के अनुसार स्थानीय आईटीआई में आवश्यक कोर्स शुरू किए जाएंगे. इसके लिए कंपनियां अपनी आवश्यकताओं की जानकारी संभाग आयुक्त को उपलब्ध कराएं, ताकि उसी के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा सके."

औद्योगिक संवाद के दौरान संभाग आयुक्त श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर सोमेश मिश्रा सहित आईएनए सोलर, लैंडसमिल रिन्यूएबल, रेज ग्रीन एनर्जी, आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, ग्रेनटेक फूड्स, नेचर बायो फूड्स और ग्रू सोलर इंडस्ट्री के प्रतिनिधि मौजूद रहे. इसके अलावा कैम्पा कोला के व्यवस्थापक सहित विभिन्न कंपनियों के अधिकारी भी संवाद में शामिल हुए.

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