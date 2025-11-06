मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने यश घनघोरिया, भोपाल के अभिषेक परमार को हराया
मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव में जबलपुर के यश घनघोरिया ने मारी बाजी. मिले सबसे ज्यादा 3 लाख 13 हजार 730 वोट.
जबलपुर: मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर जबलपुर के यश घनघोरिया ने चुनाव जीत लिया है. इस चुनाव में पूरे प्रदेश में 14 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया था और यह जीत वोट के आधार पर हुई है. यश घनघोरिया जबलपुर से कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया के पुत्र हैं.
यश घनघोरिया बने मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष
मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के चुनाव में जबलपुर के यश घनघोरिया ने जीत हासिल की है. यश घनघोरिया कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जबलपुर पूर्व क्षेत्र से विधायक लखन घनघोरिया के पुत्र हैं. इस चुनाव में पूरे प्रदेश से 14 लाख 74 हजार 374 युवाओं ने मेंबरशिप के लिए फॉर्म भरे और वोटिंग की थी. यश घनघोरिया को इस चुनाव में सबसे ज्यादा 3 लाख 13 हजार 730 वोट मिले हैं. वहीं भोपाल के अभिषेक परमार 2,38,780 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे हैं.
युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के उम्मीदवारों को मिले वोट
उम्मीदवार वोट मिले
- यश घनघोरिया 313730
- अभिषेक परमार 238780
- देवेन्द्र सिंह दादू 27566
- शिवराज यादव 19824
- राजवीर कुडिया 11058
- जावेद पटेल 10205
- योगिता सिंह 6401
- शुभांगना राजे जामनिया 6132
- अब्दुल करीम कुरैशी 5966
- प्रमोद सिंह 5573
- मोनिका मांडरे 5075
- स्वीटी पाटिल 4512
- नीरज पटेल 4510
- विनय पांडे 2234
- राजीव सिंह 2014
- प्रियेश चौकडे़ 1941
- गीता कड़वे 1481
- आशीष चौबे 1329
बीजेपी ने उठाया वंशवाद का मुद्दा
पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के पुत्र यश घनघोरिया के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं. बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ट्विट किया है. उन्होंने लिखा कि कांग्रेस में पद मेहनत से नहीं, वंश और पट्ठावाद की परंपरा से तय होता है! परिणाम पहले से ही फ़ाइनल, अध्यक्ष वही जो नेता का बेटा! कांग्रेस का सच साफ़ है, जहां लोकतंत्र का सिर्फ नाम लिया जाता है, वहां परिवारवाद ही असली विचारधारा चलती है. युवा चाहे कितना ही संघर्ष कर लें, अंतिम निर्णय तो हमेशा बंद कमरे में परिवार ही करता है.
यश ने की है वकालत की पढ़ाई
यश घनघोरिया ने वकालत की पढ़ाई की है और उनकी उम्र 30 साल है. यश घनघोरिया बीते कई सालों से युवक कांग्रेस में सक्रिय थे.
नवनियुक्त प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष यश घनघोरिया का कहना है कि "मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीतियों की वजह से युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है. युवा नशे का शिकार हो रहे हैं. जिस तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी का खुलासा किया है उसी तरह वोट चोरी के मुद्दे पर वे यहां राज्य सरकार को घेरेंगे."
यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद पहली बार जबलपुर को मिला है. यश के पिता लखन घनघोरिया का कहना है कि "यह यश की अच्छी शुरुआत है और वर्तमान में कांग्रेस संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है. इसलिए यश के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा."