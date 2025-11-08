ETV Bharat / state

एमपी यूथ कांग्रेस चुनाव परिणाम: मुख्यमंत्री के गृह जिले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की सबसे बड़ी जीत

उज्जैन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अर्पित यादव ने कहा, मैं कांग्रेस में गुट होने से इनकार नहीं करता लेकिन जो लोग ये कहते हैं उज्जैन में यूथ कांग्रेस की ये जीत जवाब है. मुख्यमंत्री के गृह जिले में एक कार्यकर्ता का अध्यक्ष पद तक पहुंचना ये संदेश है कि यूथ कांग्रेस आने वाले समय में भी ऐसे ही दहाड़ेगी. मूझ पर भरोसा जताने के लिए मैं सभी समर्थकों को धन्यवाद देना चाहता हूं.

वहीं प्रदेश अध्यक्ष बने यश घनघोरिया पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के बेटे हैं. यूथ कांग्रेस के परिणामों को प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समर्थकों की तुलना में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के दबदबे के रूप में देखा जा रहा है.

उज्जैन: मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं. 3 लाख 13 हजार 730 वोट पाकर यश घनघोरिया प्रदेश अध्यक्ष बने हैं. वहीं जिला अध्यक्ष के तौर पर दूसरी बड़ी जीत मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में देखी गई. यहां अर्पित यादव को प्रदेश में सबसे ज्यादा कुल 14,631 वोट मिले हैं.

किस जिले में किसको कितने मिले वोट?

जिला अध्यक्षों की बात करें तो उज्जैन के अर्पित यादव को सबसे ज्यादा 14 हजार 631 वोट मिले हैं. दूसरे नंबर पर उज्जैन के ही प्रितेश शर्मा को 9624 वोट मिले. वह उज्जैन उपाध्यक्ष बनाए गए हैं. विदिशा में अध्यक्ष आकाश शर्मा को 7003 वोट, उमरिया में 5418 वोट के साथ अनुराग सिंह अध्यक्ष बने हैं. सिवनी में अध्यक्ष आदित्य को 6637 वोट, शहडोल में अध्यक्ष अनुपम गौतम को 3637 वोट, शाजापुर में अध्यक्ष जयंत सिंह सिकरवार को 966 मत हासिल हुए हैं.

श्योपुर राम भरत मीणा को 1255, शिवपुरी सत्यम सिंह चौहान को 2235, सीधी में करण सिंह चौहान 8057, सिंगरौली में प्रकाश सिसोदिया को 3915, टीकमगढ़ में पार्थ सिंह को 2686, पन्ना में राज्यपाल सिंह को 2673, रायसेन हर्षवर्धन सोलंकी को 3944, राजगढ़ अमन अरोड़ा को 8534, रतलाम में मयंक जाट को 9523, रीवा में अनूप सिंह को 8664 वोट, सागर में संदीप अहिरवार को 5116 वोट, सतना में वरुण गुर्जर को 13039 वोट मिले हैं.

वहीं सिहोर में देवेंद्र सिंह ठाकुर को 6773, मंदसौर में दुर्गेश पंवार को 10226, मऊगंज में आषुतोष तिवारी को 2214, मुरैना में अनिल सिंह गुर्जर को 3754, नर्मदापुरम में हर्ष कट्टाकवार को 12006, नरसिंहपुर में विवेक पटेल को 5584, नीमच में मोहन सिंह शक्तावत को 3197, निवाड़ी में रोहित यादव को 1850, पांढुर्ना में निर्विरोद्ध प्रशांत धुर्वे को 2450, जबलपुर ग्रामीण में शुभम श्रीवास्तव को 8267, झाबुआ में नटवर डोडियार को 3370 मत मिले.

कटनी में मोहम्मद इसराइल को 2952, खंडवा में अनिल यादव को 4212 वोट, खरगोन में राजित डंडीर को 8479 वोट, मैहर में सौरभ शर्मा को 3363, मंडला में संजू अहिरवार को 3987 वोट मिले हैं. धार में रोहित कामदार को 6840, डिंडोरी में अमन पाठक को 821, गुना में पंचम सिंह को 3896, ग्वालियर ग्रामीण में पुष्पेंद्र सिंह को 10408, हरदा में योगेश चौहान को निर्विरोद्ध 213, इंदौर ग्रामीण में गजेंद्र सिंह राठौड़ को 10156 मत मिले.

इसके साथ ही भोपाल ग्रामीण के राहुल सिंह मंडलोई को 4785, बुरहानपुर के अर्जुन जांगले को 3786, छतरपुर के मानवेन्द्र सिंह परमार को 7452, छिंदवाड़ा के हरिओम रघुवंशी को 896 मत, दमोह के द्रगपाल लोधी को 2454, दतिया के अरविंद सिंह गुर्जर को 6188, देवास के किशोर सिंह चौहान को 11209, आगर मालवा के पृथ्वी राज चौहान को 5050, अलीराजपुर में पुष्पराज सिंह राजावत को 2743, अनूपपुर में मानवेंद्र मिश्रा को 4406, अशोकनगर में रजनीश सिंघई को 2988, बड़वानी में आदित्य गोयल को 3344, बालाघाट में शिवम विश्वकर्मा को 1258, बैतूल में संजय यादव को 10668 और भिंड में मनीष कुमार शर्मा 3393 मत पाकर अध्यक्ष बने हैं.