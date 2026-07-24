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मध्य प्रदेश में किराए पर चल रहे महिलाओं के हॉस्टल, विभाग खुद ही वसूल रहा किराया

मध्य प्रदेश में दूसरे कामों में इस्तेमाल हो रहे महिला हॉस्टल, CAG रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, एमपी में सभी डे केयर सेंटर भी बंद. भोपाल से ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश में किराए पर चल रहे महिलाओं के हॉस्टल (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 4:13 PM IST

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Updated : July 24, 2026 at 5:06 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में दूरदराज से शहरी क्षेत्रों में कामकाज के लिए आनी वाली महिलाओं की सुविधा के लिए हॉस्टल तो खोले गए, लेकिन उनका लाभ महिलाओं के ही नहीं मिल पा रहा. प्रदेश में 59 वूमन हॉस्टल हैं, इसमें से 22 वूमन हॉस्टल का लाभ महिलाओं को नहीं मिल पा रहा. इन 22 वूमन हॉस्टल का उपयोग किसी दूसरे कार्यों में लिया जा रहा है. इसका खुलासा हाल ही में जारी हुई सीएजी की रिपोर्ट में हुआ है. सीएजी ने प्रदेश में संचालित वर्किंग वूमन हॉस्टल की प्लानिंग को लेकर आपत्ति जताई है. रिपोर्ट में सामने आया है कि कई वर्किंग हॉस्टल तो किराए पर दे दिए गए.

वूमन हॉस्टल को लेकर CAG की रिपोर्ट

सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक "प्रदेश के 34 जिलों में 59 वर्किंग वूमन हॉस्टल हैं. इसमें कुल बिस्तरों की संख्या 3519 है. रिपोर्ट में सामने आया है कि इन 59 वर्किंग वून हॉस्टल्स में से सिर्फ 13 हॉस्टल ही संचालित हो रहे हैं, यानी सिर्फ 990 बिस्तरों की सुविधाएं ही वर्किंग वूमन को मिल पा रही है. जबकि 22 वूमन हॉस्टल का उपयोग दूसरे कामों में लिया जा रहा है. मसलन राजधानी भोपाल से सटे जिले सीहोर में 1989 में बनाए गए और करीबन 60 लाख खर्च किए गए.

आजीविका मिशन को दे दिया वूमन हॉस्टल

वूमन वर्किंग हॉस्टल को आजीविका मिशन को 2021 में आवंटित कर दिया गया और अब इसका उपयोग सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में हो रहा है. इसी तरह जबलपुर के भेड़ाघाट में बनाए जाने वाले वर्किंग हॉस्टल को बिना भारत सरकार के अनुमोदन के इसमें सभागार बना लिया. निवाड़ी का वर्किंग हॉस्टल तो 1989 से आज तक बनकर ही तैयार नहीं हो सका. जबकि इन 59 हॉस्टल का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया था, ताकि रोजगार के लिए आने वाली महिलाओं को सुरक्षित आवास मिल सके.

किराए पर चल रहे वर्किंग हॉस्टल

सीएजी ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के फंड से तैयार हुए, इन वर्किंग हॉस्टल के मामले में नियमों का उल्लंघन किया गया है. इसमें प्रावधान था कि महिला बाल विकास विभाग बिना भारत सरकार की स्वीकृति के बिना इसका अन्य उपयोग में प्रयोग नहीं कर सकता था. शर्तों का उल्लंघन करने पर 10 फीसदी वार्षिक दंडात्मक ब्याज के साथ अनुदान वसूली का प्रावधान है. इसके बाद भी आर्थिक लाभ लेने के लिए विभाग द्वारा कई वर्किंग हॉस्टल को किराए पर दे दिया. खरगौन में हॉस्टल का ग्राउंड फ्लोर जनवरी 2019 से लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग को 23 हजार 575 रुपए मासिक किराए पर दिया गया है.

धार में हॉस्टल को नवंबर 1991 से 2011-12 तक खेल परियोजना विकास क्षेत्र केा 5300 रुपए मासिक किराए पर दिया गया. सिवनी में हॉस्टल के 14 कमरों को आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र को जुलाई 2019 से 9 हजार रुपए मासिक किराए पर दिया गया है. बिजावर में हॉस्टल का एक हिस्सा जुलाई 2017 से 3 हजार रुपए मासिक पर एक स्कूल को किराए पर किया गया, जबकि दूसरे हिस्सा एक अन्य स्कूल को 2 हजार रुपए मासिक किराए पर दिया गया है. सीएजी ने टिप्पणी की है कि यह राज्य शासन, जिला अधिकारियों और क्रियावयन एजेंसियों द्वारा योजना के गैर अनुपालन को दिखाता है.

प्रदेश में सभी डे केयर सेंटर भी बंद

ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रदेश में वर्किंग वूमन हॉस्टल के साथ 11 डे केयर सेंटर भी केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए थे, लेकिन प्रदेश में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एक भी चलता हुआ नहीं पाया गया. सीएजी ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है. प्रदेश में जो वर्किंग हॉस्टल संचालित हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. इंदौर के ऑल इंडिया कांफ्रेस हॉस्टल और रीवा के सुरभि हॉस्टल में सिर्फ एक चौकीदार था. इसी तरह इंदौर के एक अन्य वर्किंग वूमन हास्टल में विजिटर रजिस्टर ही नहीं मिला. इसी तरह कई दूसरे हॉस्टल में या तो सीसीटीवी कैमरे नहीं मिले और जहां मिले वह चलते हुए नहीं पाए गए.

Last Updated : July 24, 2026 at 5:06 PM IST

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