मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने लगाई रसोई संसद, महंगाई ने बिगाड़ा किचन का गणित
मध्य प्रदेश में बजट से एक दिन पहले महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, सिलेंडर के दाम 400 रुपए करने की मांग, बढ़ती महंगाई को बनाया मुद्दा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 17, 2026 at 3:58 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन बजट पेश होने से पहले राजधानी में महंगाई का मुद्दा सियासी केंद्र बन गया है. मंगलवार को महिला कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर सरकार को सीधे रसोई के मोर्चे पर घेरा और 400 रुपए में गैस सिलेंडर देने की मांग उठाई. थाली बजाकर और रोटियां बेलकर कार्यकर्ताओं ने संकेत दिया कि बढ़ती महंगाई ने घर-घर का बजट बिगाड़ दिया है.
'रसोई संसद' लगाकर साधा सरकार पर निशाना
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेठिया के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ता सिलेंडर, खाली कड़ाही, चकला-बेलन और थालियां लेकर धरने पर बैठीं. इस प्रदर्शन को 'रसोई संसद' नाम दिया गया. इसमें शामिल महिलाओं का कहना है कि दाल, तेल, आटा और अन्य जरूरी खाद्य सामग्री के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. मध्यमवर्ग और गरीब परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. गैस सिलेंडर महंगा होने से कई घरों में चूल्हा ठंडा पड़ रहा है.
400 रुपए में उज्ज्वला सिलेंडर करने की मांग
महिला कांग्रेस ने गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए करने की मांग दोहराई. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मौजूदा दरों पर गरीब परिवार सिलेंडर भरवाने में असमर्थ है. उज्ज्वला योजना के कई हितग्राही भी रिफिल नहीं करा पा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग लकड़ी से खाना बनाने को मजबूर हैं. ऐसे में सरकार को महंगाई से सुरक्षा देने के लिए गैस सिलेंडर के दाम कम करने के साथ रसोई से संबंधित अन्य सामान के दाम भी कम करने कि मांग की है.
बजट पर टिकी सियासत, वित्त मंत्री के घेराव कि चेतावनी
मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कि अध्यक्ष रीना बोरासी सेठिया ने कहा कि "18 फरवरी को पेश होने वाले बजट में यदि महंगाई से राहत नहीं दी गई तो 19 फरवरी को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के आवास का घेराव किया जाएगा. महिला कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि आगामी बजट में रसोई खर्च कम करने के ठोस उपाय नहीं किए गए तो आंदोलन और तेज होगा." बता दें कि मध्य प्रदेश बजट से पहले महंगाई का मुद्दा अब सियासी बहस के केंद्र में आ गया है.