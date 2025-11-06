मध्यप्रदेश में ठंड की जोरदार एंट्री, 11 डिग्री के साथ राजगढ़ में सबसे ठंडी रात
अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बढ़ाएगा कंपकंपी, नवंबर को दूसरे सप्ताह से तेजी से बढ़ेगी ठंड, कांप जाएंगे एमपी के कई जिले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 4:08 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश में ठंड की जोरदार आमद हुई है. कई जिलों में रात के तापमान ने इस बात का एहसास करा दिया है. वर्तमान में मध्यप्रदेश बारिश की कोई भी संभावना नहीं है, जिससे अधिकतर जिलों का मौसम शुष्क हो गया है और अब बारिश रुकने और बादल छंटने से दिन के तापमान में बढ़त और रात के तापमान में गिरावट शुरु हो गई है. इसी के साथ राजगढ़ जिले में अभी तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई. राजगढ़ में ठंड की शुरुआत में ही रात का पारा 11 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया.
मध्यप्रदेश में ठंड और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस
मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य और इससे लगे उत्तर-पूर्व में समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किलोमीटर की उंचाई के बीच सक्रिय है. इसके साथ ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उपरी सतह पर स्थित पश्चिमी हवाओं में एक ट्रफ के रुप में सक्रिय है. गुरुवार को इसके आगे बढ़ने की संभावना है. इसके प्रकोप से हवा की दिशा भी उत्तरी होने लगेगी. संभावना जताई जा रही है कि आज से सर्द हवाएं चल सकती हैं, जिससे अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी.
नर्मदापुरम सबसे गर्म, राजगढ़ सबसे ठंडा
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया, '' पिछले 24 घंटे में मध्यप्रदेश के किसी भी जेल में बारिश या आंधी-तूफान दर्ज नहीं किया गया है. सभी जिलों में मौसम शुष्क रहा. बुधवार को दिन में सबसे अधिक तामपमान नर्मदापुरम में 32.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान राजगढ़ में 11 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. पश्चिमी मध्यप्रदेश में न्यूनतम तापमान में माइनस एक से माइनस 3 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन आया है. वहीं, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, इंदौर, धार और रतलाम जैसे जिलों में माइनस 3 से माइनस 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में परिवर्तन आया है.''
नवंबर के मध्य से होगी कड़ाके की ठंड
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया, '' आज से उत्तरी हवाएं चलना शुरु हो जांएगी, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों से ठंड तेजी से आना शुरू हो जाएगी. आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट होगी. मध्यप्रदेश में नवंबर के दूसरे सप्ताह से कड़ाके की ठंड शुरु होती है. इस बार भी संभावना जताई जा रही है, कि नवंबर के आखिरी सप्ताह तक प्रदेश में ठंड जोर पकड़ सकती है.''
यह भी देखें-ठंड ने दिखाया ट्रेलर, वैज्ञानिकों ने बताया ला नीना दिखाएगा मौसम की असली पिक्चर
बुधवार का अधिकतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)
|नर्मदापुरम
|32.9
|सतना
|31.7
|ग्वालियर
|31.5
|खजुराहो
|31.4
|खंडवा
|31.1
बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)
|राजगढ़
|11
|इंदौर
|12.1
|भोपाल
|13
|धार
|14.1
|उज्जैन
|14.5