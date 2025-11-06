ETV Bharat / state

मध्यप्रदेश में ठंड की जोरदार एंट्री, 11 डिग्री के साथ राजगढ़ में सबसे ठंडी रात

भोपाल : मध्य प्रदेश में ठंड की जोरदार आमद हुई है. कई जिलों में रात के तापमान ने इस बात का एहसास करा दिया है. वर्तमान में मध्यप्रदेश बारिश की कोई भी संभावना नहीं है, जिससे अधिकतर जिलों का मौसम शुष्क हो गया है और अब बारिश रुकने और बादल छंटने से दिन के तापमान में बढ़त और रात के तापमान में गिरावट शुरु हो गई है. इसी के साथ राजगढ़ जिले में अभी तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई. राजगढ़ में ठंड की शुरुआत में ही रात का पारा 11 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. मध्यप्रदेश में ठंड और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य और इससे लगे उत्तर-पूर्व में समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किलोमीटर की उंचाई के बीच सक्रिय है. इसके साथ ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उपरी सतह पर स्थित पश्चिमी हवाओं में एक ट्रफ के रुप में सक्रिय है. गुरुवार को इसके आगे बढ़ने की संभावना है. इसके प्रकोप से हवा की दिशा भी उत्तरी होने लगेगी. संभावना जताई जा रही है कि आज से सर्द हवाएं चल सकती हैं, जिससे अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी.